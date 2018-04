Víkend: zakažte si myšlenky na práci

Ačkoliv všichni vědí, že by měli o víkendu odpočívat, užívat si svých koníčků a rodiny, zejména duševně pracující lidé na to často zapomínají. Nosí si domů nejen práci, ale i pracovní starosti a problémy, které pak řešívají s přáteli nebo neustále ve svých myšlenkách.

„Vypnout v sobotu a v neděli je pro mě docela problém. Je plno věcí, které v týdnu nestíhám, takže o víkendu zapínám ve večerních hodinách počítač a dodělávám resty,“ říká manažerka obchodní firmy Renáta Svozilová. „Stává se, že si na sobotu naplánuji i setkání s některými obchodními partnery, kteří také nemají v pracovním týdnu čas. Schůzky by sice měly být neformální, ale stejně probíráme pracovní záležitosti.“ Renáta dodává, že rodina jí už několikrát vyčetla věčnou pracovní zaneprázdněnost a podrážděnost.

Přepracovanost je nebezpečná

Mnoho lidí dnes trpí nedostatkem odpočinku a možná si ani neuvědomují, jak je přepracovanost pro lidský organismus nebezpečná. Nadměrná pracovní vytíženost na sebe nabaluje neustálou únavu, bolesti žaludku, poruchy spánku, deprese či komplikuje sexuální život. Trpkou zkušenost má za sebou účetní Šárka Klimková, které přepracovanost před pár lety přivodila vážnou nemoc. Teď raději pracuje v týdnu do večera, než by obětovala víkend. „V pátek vypnu počítač i pracovní mobil, zamknu domácí kancelář - a je to. Muselo by se stát něco velmi vážného, abych tento rituál porušila. Dlouho totiž trvalo, než jsem se naučila odpočívat a relaxovat,“ říká. „Snažím se domlouvat i podnikatelům, pro něž zpracovávám účetnictví, aby odpočinek nezanedbávali, že se jim to vrátí jako bumerang.“

Uvolněte pozitivní hormony

Vytíženým lidem odborníci doporučují hlavně sportovní aktivity. „Může to být třeba jen rekreační sport, důležité je, že se při pohybu uvolňují takzvané hormony radosti, které pomohou odpoutat se od pracovních problémů,“ konstatuje psycholožka valašskomeziříčské nemocnice Ivana Tomanová. „Další možností je o víkendu zajít mezi přátele, nezůstávat sám a ani v debatě, ani v myšlenkách se k pracovním záležitostem nevracet.“ Dobré jsou výlety s rodinou či přáteli, na škodu určitě není ani relaxace fyzickou prací, například natřít na chatě plot, naštípat dřevo na zimu.

„Pokud však u někoho jde o velké pracovní starosti, které ani o víkendu nelze nijak vyhnat z hlavy, může pomoci i velmi dobrý přítel, kterému se vypovídáte a vyslechnete si jeho názor,“ dodává Tomanová.

Pocit uznání lze hledat i jinde

Požadavky na pracovní výkon jsou jiné než před lety. Trend velí pracovat na maximum, a když se k tomu připočtou obavy ze ztráty zaměstnání, většina lidí sklapne podpatky a obětuje práci i celý víkend. Ve světě tomu možná není jinak, ale lidé si tam zvykli přece jen více dbát na prevenci. Navštěvují maséry, relaxační centra, sportují. Čím větší je pracovní zatížení, tím intenzivnější by měla být relaxace. Bude-li člověk delší období pracovat sedm dní v týdnu, jeho výkonnost se sníží a práce udělá stejně jako za méně dní s možností odpočinku. „Je nutné se zastavit a uvědomit si, proč musím pracovat i o víkendu. Jestli náhodou tím od něčeho neutíkám, zda nemůžu získat pocit uznání jinde,“ zamýšlí se ostravská psycholožka Ludmila Mrkvicová. „Každý člověk má v životě více rolí, nejen tu pracovní, ale také partnerskou, rodičovskou a jsme i dětmi svých rodičů.“

Aby člověk podával vysoký výkon v práci, musí mít možnost někde čerpat energii. „Zdroje by měly být současně nejméně tři: třeba muzika, sport a posezení s přáteli. Tím, že pracuji i o víkendu, bych se rozhodně nechlubila. Znamená to, že je něco špatně. Kdo si sám neporadí, měl by vyhledat psychologa.“

Jak se chovat