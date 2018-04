Vina za vyrobení zmetku

Zákoník práce ani zákon o mzdě neznají pojem kolektivní viny. Jestliže podnik nemá takovou evidenci o odvedené práci, z níž by bylo patrné, který zaměstnanec zavinil zmetek, pak nemůže dodatečně odpovědnost za ně uplatňovat. Ostatně v případě, kdyby zaměstnanec prokazatelně zavinil výrobu zmetku, pak s ním měl podnik zavést řízení vedoucí k uznání jeho odpovědnosti za zmetek a k jeho ochotě vzniklou škodu uhradit ihned po zjištění této skutečnosti. Pouze v případě, že zaměstnanec písemně uzná své zavinění, může mu zaměstnavatel způsobenou škodu strhnout ze mzdy, a to až do poloviny jeho průměrného měsíčního výdělku. Kromě toho zaměstnanec nemá povinnost uhrazovat škodu způsobenou vyrobením zmetku, nebylo-li mu po zjištění závady uloženo zastavit práci. Z dotazu vyplývá, že podnik převzal výrobky od zaměstnanců jako kvalitní, a tak je také expedoval. Proto nemůže nyní dodatečně požadovat uhrazení škody na zaměstnancích.