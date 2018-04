Poslechl dceru, začal prodávat vířivky a firma je nyní špičkou na trhu

Před dvaadvaceti lety se Petr Kolář rozhodl, že chce podnikat. Že opustí vedoucí pozici ve strojařské firmě a dá se do práce, nad kterou bude mít kontrolu a bude sám sobě šéfem. Hledal smysluplnou náplň podnikání. Tehdy se zrovna vrátila jeho sedmnáctiletá dcera Kateřina z ročního pobytu ze Spojených států a napadlo ji, ať začne prodávat domácí vířivky. „V Americe to byl dobře rozjetý byznys, pořizovalo si je tam hodně lidí na zahrady a terasy, a mně se to hrozně líbilo,“ vzpomíná mladá žena.

Její nápad se otci zalíbil. „S tátou jsme tvořili tým od malička, hrála jsem tenis a on mě trénoval. Nápad s vířivkami se mu líbil, viděl v tom budoucnost, jak budou lidé odpočívat v domácím prostředí,“ říká Kateřina Kadlecová.

Takže tatínek začal hledat kontakty na výrobce v Americe.

Ano. V časopisu americké ambasády našel inzerát, že jedna firma hledá partnery v Čechách. Napsal jim dopis, oni ho pozvali. Dali jsme dohromady všechny peníze a vyrazili jsme, já s ním, protože jsem uměla anglicky. Řekli, ať koupíme první kontejner a pak se s námi budou bavit dál. Peníze chtěli hned. Táta si půjčil od známého milion korun a za pár měsíců, bylo to v listopadu 1995, přijel kontejner s šesti vířivkami.

V začátcích si vše dělal váš otec sám?

Táta si spa sám montoval, prodával a instaloval. Ještě k podnikání přibral mamku, která se starala o administrativu, a zaměstnal také jednoho člověka na výpomoc. Já jsem studovala vysokou školu, a když jsem mohla, tak jsem dělala, co bylo zrovna potřeba. Druhý rok jsme prodali 16 vířivek, a pak už šly prodeje strmě nahoru.



Nechtěli jste ale jen přeprodávat zboží. Chtěli jste sami vyrábět.

Směřovali jsme od začátku k vlastní výrobě. Zvolili jsme si tu komplikovanější cestu, ale udělali jsme dobře. Komponenty jsme brali stále z Ameriky, ale výrobky už táta vymýšlel nové a přizval si na to designéra. S nadsázkou říkám, že designéra jsme měli dřív než uklízečku, ale je to vlastně tak.

Už v roce 1997 jsme řešili kapacitu, původní prostor nám nestačil, tak jsme o rok později koupili sto let starou fabriku v Dobrouči. Tam před tím sídlila společnost Hedva a nemovitost prodávala. Měli jsme to místo rádi, pracovala tam babička, děda i maminka a chvíli jsme tam bydleli ve služební bytě. Dodnes tam sídlíme. Jediný problém je, že jsme daleko mimo dění, mimo hlavní silniční tahy. Znamená to pro nás hodně cestování.

Zájem o vaše výrobky byl rok od roku větší. A pak přišla krize.

Každý rok jsme rostli, firma se rozrůstala. Já jsem do ní přišla hned po škole a přivedla jsem s sebou ještě manžela. Před ekonomickou krizí jsme měli 190 milionů obrat, 50 milionů zisk, prodali jsme tisíc kusů našich výrobků. Měli jsme necelou stovku zaměstnanců. Jenže najednou to šlo všechno dolů, přišla ekonomická krize. Nejistota se na celou společnost valila ze všech stran. A vířivka, to je zboží, které si v době krize škrtáte jako první.

Jak jste to zvládli?

Musím přiznat, že nás to vlastně posunulo. Vrátili jsme se ke kořenům. Hodně jsme rozmýšleli kam dál, zase jsme si nadefinovali, co je síla naší značky. V těch letech růstu jsme řešili jen poptávky, ale neměli jsme čas na systémové změny. A díky krizi jsme se zastavili, poučili se a ujasnili si, co dál.

Co tedy bylo dál?

Po patnácti letech budování firmy se táta rozhodl, že z firmy odejde. Už před tím se věnoval hodně aktivitám v obci, byl starostou, a tak si firma zvykala na jeho občasnou nepřítomnost. V roce 2011 mi ji definitivně předal, a to přesně v den svých šedesátin. A dostal i dárek v podobě prestižní ceny v Lyonu, kterou jsme získali za naši unikátní vířivku Solitaire, kterou zatím nikdo nenapodobil.

Dostali jste za své výrobky už více ocenění. Teď naposledy uznávanou cenu za design Red Dot. Kopírují vás často?

S krizí přišla nová konkurence. Tak jako 50 procent výrobců v USA s krizí zemřelo, tak se 50 procent výrobců narodilo v Číně. A právě ti naše výrobky často kopírují. Kvalita je ale špatná. To je velký problém. Zainvestovali jsme miliony korun do patentů, vymahatelnost je ovšem minimální.

Případný soud sice vyhrajeme, ale také ho zaplatíme, protože na pochybných firmách, které tady přeprodávají čínské padělky, si nic nevezmete. Ty mohou přes noc zmizet. Chceme být i kvůli tomu pořád napřed, naše cesta je v inovacích. Navíc pracujeme tak, abychom se zákazníkům dokázali podívat do očí. Naštěstí lidé to, že jsme česká firma a že pracujeme poctivě, dokážou ocenit.

A zřejmě to oceňují i v zahraničí. Vyvážíte do dvaceti zemí světa.

Vystavovali jsme na mnoha mezinárodních veletrzích a dealeři si nás tam našli. Máme také dceřinou společnost ve Španělsku. Zatím to není kvůli velkým ziskům, ale k této zemi jsme přilnuli a rádi tam jezdíme. Kdybychom nebyli rodinná firma, chovali se striktně manažersky, tak už pobočku nemáme. Prošli jsme s ní tamní hlubokou stavební a realitní krizí, ale zase jsme se díky ní hodně naučili.

Když se vrátíme do doby, kdy jste firmu přebrala. Jaké změny jste udělala?

Rozhodla jsem se pro přerod z firmy otce budovatele na manažersky vedenou společnost. Nemůžeme na všechno s manželem dohlížet sami. Akorát je trochu komplikované najít právě na ty manažerské pozice vhodné kandidáty. Ale díky tomu, že má firma na trhu dobré renomé, začínají být lidé ochotní za prací u nás i dojíždět.

Může se hodit Buďte úspěšní! Nastartujte svoji kariéru na jobDNES.cz. Vybírejte z aktuální nabídky volných pracovních míst.

Kolik máte nyní zaměstnanců?

Šedesát. Naštěstí máme minimální fluktuaci, lidé u nás zůstávají dlouho. Ale pociťujeme složitější situaci na trhu práce v podobě nedostatku lidí stejně jako ostatní firmy. Teď hledáme například tři kandidáty s elektro vzděláním, ale zatím bez úspěchu. Spolupracujeme s učilištěm a střední školou v okolí a tam si hledáme budoucí kolegy.

Co je pro vás u kandidáta nejdůležitější?

Pro nás je nejdůležitější to, jestli chce u nás opravdu pracovat. Nejsme rodinná firma jen proto, že tu pracujeme já s manželem a sestra s manželem, ale máme ve firmě i další rodinné klany a ta atmosféra je hodně rodinná. Snažíme se si ten čas v práci dobře užít, chceme, aby se všichni cítili dobře a díky tomu také dobře pracovali. Když k nám někdo nastoupí a nedokáže ani pozdravit ostatní, tak nezapadne a dlouho nezůstane. Se zaměstnanci je to náročné, ale myslím, že se nám podařil vytvořit organismus, který si hezky žije a dokáže zvládat i těžké situace.

Jaké mají u vás zaměstnanci benefity?

Kromě těch běžných benefitů - stravenek, dovolené navíc a vlastní restaurace, má řada našich lidí u rodinných domů vířivky. Vlastně nám je testují. A pak se také snažíme pomáhat v osobní rovině, například když potřebují půjčit peníze nebo třeba mají nějakou komplikovanou situaci doma, mohou využít našeho firemního právníka.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Z 90 procent jdou naše výrobky privátním zákazníkům, kteří chtějí přijít domů, odklopit kryt a vklouznout do krásné teplé vody, aniž by se museli balit a jezdit někam do bazénu. Je to úžasná psychická relaxace. Zbytek zákazníků jsou wellness centra, lázně, hotely a penziony. Aktuálně nabízíme deset privátních modelů, pak takzvaná swim spa, což je bazén s výhodami vířivky a komerčních modelů do hotelů a wellness máme šest.

Hodně se věnujete marketingu. Jaká reklama na trhu s vířivkami nejvíce zabírá?

Nejlepší je spokojený zákazník, reference fungují výborně. Dnes jsou pro nás veletrhy už okrajové, zákazníci mají přehled díky internetu, a proto právě na něm využíváme více kanálů. Máme i klasické katalogy, papírové, ne elektronické, chceme aby si potenciální zákazníci mohli večer v klidu sednout do křesla a prohlédnout si výrobky. Hodně důležité jsou pro nás showroomy, které máme v Praze, Brně i Dobrouči, kde si zájemci vše vyzkouší, půjčíme ručník i plavky. Je to tedy celý komplex aktivit, na který jde hodně peněz, ale také se nám vyplácí.