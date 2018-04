VISA versus MasterCard: kdo je vítěz?

Skutečně mezi kartovými asociacemi, resp. platebními kartami vydávanými pod jejich značkou, není rozdíl?

Platební karty v ČR

V České republice bylo k 31.12.2005 vydáno celkem 7 390 357 platebních karet, a to 2 799 897 karet společnosti MasterCard International, 4 207 759 platebních karet asociace VISA Europe a pouze přibližně 5 %, tj. 382 701 celkového počtu tvoří pak karty asociací American Expres, Diners Club, JBC a dalších. Téměř 2/3 celkového počtu platebních karet tedy tvoří karty společnosti Visa Europe. (zdroj: www.bankovnikarty.cz)

Výběry hotovosti v tuzemsku

Nejčastějším a zároveň nejoblíbenějším způsobem použití platební karty v České republice je výběr hotovosti z bankomatu. Nabízí se tedy první srovnání a tím je počet bankomatů, které nám výběr hotovosti umožní tou kterou platební kartou. Bankomatů nalezneme v ČR celkem 2892, přičemž jen mizivé procento neakceptuje karty obou největších asociací (stav k 31.12.2005, zdroj: www.bankovnikarty.cz). Velký rozdíl tudíž, co do možnosti vybrat hotovost z bankomatu, spatřovat nelze.

Bankomaty mimo prostého výběru hotovosti nabízejí i další funkce, např. je možné v bankomatu dobít předplacenou službu svého mobilního operátora či uhradit jeho faktury, příp. jednoduchým způsobem zaplatit složenku. V tomto ohledu se však liší nabídka jednotlivých bank, nikoliv asociací.

Výběry hotovosti v zahraničí

Výběr platební kartou lze uskutečnit, pokud je tato mezinárodní, taktéž v zahraničí. Musíme však počítat s tím, že poplatek za tuto transakci bude vyšší, než za výběr uskutečněný v České republice. Odlišnosti pak lze nalézt u jednotlivých bank i v poplatcích za výběry u karet kreditních a debetních. Více naleznete zde. Poplatky za realizované zahraniční transakce banky nerozlišují podle asociací, tedy jsou shodné jak u karet asociace VISA, tak u karet asociace MasterCard International. Rozdíl spočívá v měnách, ve kterých se transakce zúčtovávají (VISA - USD, Mastercard - EUR). Tento fakt je vhodné zohlednit, několikanásobné převody měn nejsou pro klienty nikdy výhodné.

Embosované platební karty umožňují, a to VISA i MasterCard, výběry hotovosti na přepážkách bank či směnáren. Jedná se o transakce zvané cash advance, které jsou rovněž zpoplatňovány, a to zpravidla vyššími částkami, než u samotného výběru z bankomatu. Případnou další alternativou, jak vybrat hotovost, avšak u obchodníka, by byl tzv. cash back. Tento způsob je realizovatelný v zahraničí, v ČR však obchodníky nabízen není. Ani zde tedy rozdíl nevidíme.

Platby za zboží a služby

Další způsob využití karty, jak už samo označení tohoto platebního prostředku napovídá, je úhrada za zboží a služby přímo v obchodě, nebo prostřednictvím internetu.

Kamenný obchod

Rozdíl je patrný už v okamžiku, kdy vstupujete do obchodu. Loga se znaky srovnávaných platebních karet, které příslušný obchodník akceptuje (VISA Electron, VISA, MasterCard, MasterCard Electronic, či Maestro), jsou umisťována obvykle na dveřích, či na jiném dobře viditelném místě. Můžeme si tudíž okamžitě ověřit, zda můžeme zaplatit právě tou platební kartou, kterou držíme v ruce.

Konečně rozdíl je v požadavku na autorizaci platby kartou u obchodníka tzv. PIN kódem. Např. u platebních karet Maestro je zadání PINu vždy povinné pro uskutečnění platby, zatímco u srovnatelné platební karty VISA Electron tato povinnost až doposud chybí. K potvrzení platby stačí v tomto případě držiteli karty pouze podpis. Pravdou ovšem je, že v případě, že obchodník není vybaven PIN padem (tedy zařízením pro "vyťukání" PINu), ani u Maestra jeho zadání být vyžadováno nemusí.

Platební karta s povinností potvrdit transakci PINem je přitom z pohledu běžného uživatele mnohem bezpečnější, neboť v případě její ztráty, či krádeže je mnohem menší riziko zneužití (samozřejmě pokud není PIN odcizeno s kartou). Tento rozdíl v současné době stírají nastupující čipové karty, resp. karty tzv. hybridní (kombinace magnetického proužku a čipu), u nichž je PIN kód k autorizaci příslušné platby taktéž vyžadován, pokud je i terminál, pomocí kterého platíme, vybaven čipovou technologií.

Můžete tedy zajít do své banky a nechat si platební kartu s magnetickým proužkem vyměnit za kartu s čipem? Odpověď zní: záleží na bance. Např. Česká spořitelna začne vydávat platební karty s čipem až v 2. polovině letošního roku, tudíž výměna karty z tohoto důvodu možná v tomto okamžiku není. Naopak v Komerční bance, stejně jako v ČSOB bude vaší žádosti vyhověno.





Co může držitele platebních karet nepříjemně překvapit, je skutečnost, že obchodník ve všech zemích Evropské Unie a navíc na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku, je od 1.1.2005 oprávněn navýšit konečnou kupní cenu zboží o poplatek, který hradí bance za akceptaci platebních karet, a to u karet Maestro, nebo MasterCard. Na ten ovšem musí být držitel karty obchodníkem předem upozorněn, zpravidla informací umístěnou v blízkosti pokladny. Přirážka za platbu kartou nesmí přesáhnout náklady prokazatelně související s náklady obchodníka na akceptaci karet (např. telekomunikační poplatek).

V souvislosti s počátkem MS ve fotbale pořádaném v SRN můžeme fotbalové fanoušky uklidnit, že dle vyjádření největších bank v ČR nebyly zaznamenány stížnosti, či zvýšené množství dotazů v souvislosti s problémy, nebo dokonce nemožností zaplatit v německém obchodě platební kartou asociací VISA a MasterCard.

Platby za zboží prostřednictvím internetu

Většina bank v ČR nabízí možnost platit platební kartou za zboží a poskytované služby prostřednictvím internetu pouze u karet tzv. embosovaných. Výjimku v tomto ohledu tvoří např. Česká spořitelna, která nabízí svým klientům možnost platit za zboží a služby platebními kartami Visa Electron, Visa, Maestro i MasterCard. Taktéž ČSOB umožňuje k úhradám přes internet využít kartu neembosovanou.

Novinky na trhu platebních karet

V loňském roce představila společnost MasterCard International svou novinku, kterou je platební karta MasterCard Unembossed. Novinku je možné využívat ve formě kreditní, či debetní a umožňuje taktéž svému držiteli platit za zboží a služby přes internet.

V ČR tento produkt najdeme pouze v nabídce ČSOB v podobě kreditní karty a také v nabídce společnosti Cetelem pod názvem Aura MasterCard Unembossed. Jedná se i v tomto případě o platební kartu úvěrovou.

Je lepší elektronická, nebo embosovaná karta? Více ZDE .

Jak tedy správně zvolit platební kartu? Jednoznačně nelze určit, zda bude někomu lépe vyhovovat karta společnosti VISA, nebo MasterCard International. V Evropě lze zaznamenat spíše jen kosmetické rozdíly v použitelnosti karet různých asociací. Mimo evropský region pak je lépe vlastnit kartu VISA, např. v případě USA, kdy je tato výrazně preferována, či dokonce vyžadována. Při cestování do exotičtějších zemí vás rozdíly v akceptaci obou srovnávaných zanček mohou opravdu překvapit. Rozhodně neuděláte chybu, pokud se před zahraniční cestou obrátíte na své příbuzné či známé a získáte informace o jejich vlastních zkušenostech s placením kartou v zahraničí. S informacemi o bankomatech akceptujících vaši kartu v jednotlivých regionech vám pomohou weby karetních asociací. Nepochybíte ani v případě, když se na dovolenou vybavíte kombinací dvou platebních karet, tedy jak kartou VISA, tak kartou MasterCard.

Kartu jaké asociace využíváte a jaké s placením v zahraničí máte zkušenosti? Těšíme se na vaše názory.