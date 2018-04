Víte co kupujete? Nenechte se nachytat.

Nejčastější chybou je stálé zaměňování kreditní karty s kartou platební nebo kartou debetní. Slovo kreditka se nějakým záhadným způsobem zažilo mnoha lidem do podvědomí a ti jej s oblibou používají pro jakoukoli kartu, kterou mohou platit nebo vybírat peníze z bankomatu. Základní rozdíl mezi těmito pojmy je přitom velice zásadní.

Platební karta je jakákoli plastová karta, kterou můžete použít k bezhotovostním platbám nebo k výběrům hotovosti. Jde tedy o široký pojem. Kreditní karta je (stejně jako debetní karta a charge karta) již druhem platební karty, ještě vedle karty debetní a charge karty. Přesně se jedná o takovou kartu, u které jsou uskutečněné platby či výběry zúčtovány pomocí opakovaného úvěru. Úvěr získaný díky kreditní kartě posléze splácíte ze svého běžného účtu, složenkou nebo například vkladem v hotovosti. Co se běžného účtu týče, některé banky vůbec nevyžadují, abyste měl u nich ke kreditní kartě účet založený. Jinak, použití kreditní karty je možné v rámci stanovených limitů pouze do výše úvěrového rámce. Co z toho všeho plyne? Platební karta nemusí být zákonitě kartou kreditní. Naopak, ze všech platebních karet, které byly u nás vydány, je pouze malá část z nich kreditních.

Debetní karta je platební karta, u které jsou uskutečněné platby či výběry okamžitě odepsány z běžného účtu majitele karty. V tomto případě je existence běžného účtu u banky, od které chcete získat debetní kartu, podmínkou. Použití této karty je možné v rámci stanovených limitů pouze do výše zůstatku na běžném účtu.

Ale zmínili jsme se také o charge kartě a proto by ani tento pojem neměl zůstat bez vysvětlení. Charge karta je taková platební karta, u níž je okamžik zúčtování plateb provedených touto kartou přesunut vždy na závěr měsíce nebo na pozdější dobu. Je zpravidla stanovena lhůta deseti a více dnů od obdržení výpisu karetních transakcí, během níž musí držitel karty své závazky vyrovnat. Charge karta je určena těm nejbonitnějším klientům.

Velice často si také lidé pletou emobosovanou platební kartu s kartou elektronickou. Zásadní rozdíl mezi těmito druhy karet tkví především v možnosti jejich použití.

Embosovaná platební karta na sobě nese tzv. reliéfní písmo. Jde o plastické písmo, které vyčnívá nad povrch karty a umožňuje přenesení informací z karty na výpis pomocí imprinteru (jinak též mechanický snímač nebo žehlička). Pro placení embosovanou kartou nemusí být obchod, kde budete chtít platit kartou, vybaven elektronickým platebním terminálem. Tento druh karty proto svému majiteli rozšiřuje možnost použití.

Oproti tomu elektronickou platební kartu, protože nenese reliéfní písmo, je možné použít pouze on-line. To znamená, že majitel této karty, pokud hodlá kartou platit v obchodní síti, je omezen pouze na ty obchody, které mají k dispozici elektronický platební terminál.

Embosovanou kartu od neembosované lze rovněž rozpoznat podle samotného názvu karty. Pokud vlastníte kartu Maestro nebo VISA Electron, pak se vždycky jedná o kartu neembosovanou. Naopak pokud nese název čistě VISA nebo Mastercard, je to karta embosovaná. Jedinou výjimkou je karta Mastercard Electronic. To, že je tato karta neembosovaná však napovídá sám její název.

A co takhle homebankig a internetbanking? Víte jaký je mezi nimi rozdíl? Ptám se proto, že i rozlišení těchto dvou pojmů bývá častým kamenem úrazu.

Homebanking umožňuje obsluhovat účet například z domova prostřednictvím počítače. Na ten je ovšem nutno nainstalovat speciální software, který poskytne svému zákazníkovi sama banka, u níž má klient svůj účet. Díky tomuto softwaru a internetu, ke kterému musí být váš počítač připojený, pak můžete ovládat svůj účet. Tento způsob obsluhy účtu je zajímavý především pro firmy, protože jim umožňuje propojit bankovní software s účetními programy. Co se soukromých osob týče, spojení s bankou je omezeno pouze na počítač, na kterém je potřebné programové vybavení nainstalováno, což někdy nemusí být zrovna praktické .

Oproti tomu internetbanking představuje spojení s bankou v běžném prostředí internetu. Není tedy zapotřebí instalovat na počítač žádné speciální programy a postačí běžný internetový prohlížeč. Jinak řečeno, pokud máte umožněný přístup na váš účet prostřednictvím služby internetbanking, můžete jej ovládat ze kteréhokoli počítače, který je zrovna připojen na internet. Na tom nemění nic ani fakt, že v případě některých bank musíte na počítač, díky kterému zrovna hodláte ovládat svůj účet, nahrát tzv. bezpečnostní certifikát. Přesto jde stále o internetbanking.

A teď z trochu jiného soudku. S problémem v rozlišení pojmů se setkáváme také v případě fondů. Máte jasno mezi formulacemi investiční fond a podílový fond?

Investiční fond je samostatná právnická osoba ve formě akciové společnosti a prostředky do základního kapitálu získává emisí akcií, které se veřejně obchodují. Akcionáři (majitelé jejich cenných papírů) poté mají obvyklá akcionářská práva.

Naproti tomu podílový fond nemá právní subjektivitu. Podílové fondy tvoří a obhospodařovávají investiční společnosti. Podílový fond získává prostředky vydáváním podílových listů a majetek podílového fondu je pak společným majetkem všech podílníků. Ti ovšem nemají aktivní vliv na hospodaření s tímto majetkem. Podílový fond může být buď otevřený nebo uzavřený. Liší se možností vydávat podílové listy a povinností odkupovat je zpět.

Uzavřený podílový fond vydává pouze limitovaný počet podílových listů, ty jsou obvykle veřejně obchodovatelné, ale jejich majitelé je nemohou nabízet ke zpětnému prodeji investiční společnosti. Naproti tomu otevřený podílový fond emituje neomezený počet podílových listů a každý majitel podílového listu má právo jej kdykoli odprodat zpět investiční společnosti, která je povinna tento podílový list odkoupit.

Investiční fondy a uzavřené podílové fondy známe především z dob kupónové privatizace, kdy jich vzniklo nepřeberné množství. Příliš liberální právní úprava však nezajistila dostatečnou ochranu akcionářů a podílníků. Český termín „tunelování“ pochází právě z této doby. Novely zákonů, ustavení Komise pro cenné papíry, samoregulace prostřednictvím Unie investičních společností ČR a především otevírání fondů byly důsledkem této krize kolektivního investování. Otevírání fondů, které už s konečnou platností skončí v roce 2003 (od 1. ledna 2004 musí být každý fond otevřen, nebo bude soudně zrušen), totiž představuje další rozhodující rozdíl mezi fondy.

Cena podílového listu v případě uzavřeného podílového fondu se tvoří na základě nabídky a poptávky a nemusí tudíž přesně odpovídat podílu podílníka na portfoliu fondu (mluvíme o tzv. diskontu, což je rozdíl mezi tržní cenou podílového listu a vlastní jměním fondu připadajícím na jeden podílový list). Naopak u otevřeného podílového fondu vám investiční společnost vyplatí přesnou část odpovídající vašemu podílu na portfoliu fondu (pokud nebereme v úvahu poplatky).