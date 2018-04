Sazba daně z nemovitosti pro rok 2010 se zdvojnásobila. Lidé, kterých se to týká, ji neodvádějí zpětně, jako je to například u daně z příjmu, ale na začátku kalendářního roku. Změny se proto promítají už do přiznání, které budete podávat již za pár dní.

Daň z nemovitosti od letošního roku zaplatí více lidí. Týká se nově i těch, kteří bydlí v novostavbách. Daňové prázdniny, které mohly trvat 15 let, pro ně definitivně skončily.