Víte, jak prodat cennosti v aukci?

Kam s obrazem zajít



Pro začátek si pořiďte kvalitní fotografii a nechce si předmět ohodnotit. Máte-li doma cennější dílo, nevyplatí se nabízet je v bazaru, ve starožitnostech za rohem či prvnímu překupníkovi. Seriózní aukční síně a prodejní galerie vám hrubé ocenění provedou na počkání a zdarma. Přinejmenším vám poradí, na koho se s konkrétní věcí obrátit. Navštivte vždy více prodejců, nikdy nespoléhejte na první odhad. Pokud jste si již obchodníka vybrali dle nejvyšší nabídky, pokuste se zjistit, na jaký druh umění se specializuje a jakou má přibližně prodejní úspěšnost. V procentu prodaných položek jsou mezi tuzemskými aukčními síněmi dost podstatné rozdíly. Odlišná je také jejich klientela. U někoho se prodávají výborně krajinomalby do pár desítek tisíc, jinde zase kvalitní kresba a grafika.

O okoukané není velký zájem



Nevyplácí se příliš spoléhat na fakt, že když se předmět neprodá v jedné aukční síni, nabídnete jej jiné. Zkušenost domácího malého a uzavřeného trhu mluví jasně: o "okoukané" a opakovaně neúspěšné položky není příliš zájem. Přinesete-li obraz, který již rok koluje po tuzemských aukcích, prodejce tím příliš nenadchnete. Konkurence je silná a i on potřebuje přijít pokud možno s něčím výjimečným a zajímavým.

Co vše zaplatíte při koupi a prodeji v aukci Při prodeji reprodukci v katalogu za 300-500 Kč, nabízíte-li zajímavé dílo je zdarma provizi z konečné částky, průměrně 12 % + DPH z této provize, ve výši 19 % Při koupi konečnou cenu odklepnutou na sále provizi z konečné částky, průměrně 15 % + DPH z této provize, ve výši 19 %

Ředitel záložny: chceme konkurovat bankám! Čtěte ZDE .

Ačkoliv je vaše dílo ohodnoceno odborníky na určitou částku, například 80 000 korun, v aukčním katalogu bude nabízeno za vyvolávací cenu. Ta je zpravidla na dvou třetinách skutečné hodnoty, stanoví se tedy asi na úrovni 55 000 korun. Je to částka, za kterou se dílo začíná dražit. Předpokládá se totiž, že se cena díla během dražby zvýší adekvátně zájmu kupujících. Okamžitá cena se při aukčním prodeji postupnými "příhozy" dražitelů navyšuje až do okamžiku, kdy zůstává pouze jeden zájemce ochotný zaplatit dosaženou částku.Domníváte-li se, že vám suma, která padla klepnutím kladívka, připadne celá, nemáte pravdu. Vzroste-li například hodnota vašeho obrazu během dražby ze startovních 55 000 na 100 000 korun, vy jako původní majitel neutržíte celých 100 000. Ze svého zisku uhradíte provizi prodejci, průměrně 12 procent, tedy v tomto konkrétním případě 12 000 korun. Z této provize je DPH ve výši 19 procent, to znamená ještě 2280 korun. Po zaplacení poplatků tedy utržíte 85 720 korun. Ani pro kupujícího dosažená cena 100 000 není konečná. Kromě této částky zaplatí dalších průměrně 15 procent provizi aukční síni, tedy 15 000 korun. Z provize uhradí i on také ještě 19 procent DPH, což je 2850 korun. Celkem tedy kupující zaplatí 117 850 korun. Rozdíl mezi konečnou cenou zaplacenou novým majitelem díla a vaším ziskem, 32 130 korun, připadne aukční síni. Ta z této částky odvede 6105 korun státu na dani. Inkasování dvojí provize, vyšší od kupujícího a o něco nižší od prodávajícího, však není svévole tuzemských obchodníků. Je to běžná praxe v rámci světového uměleckého trhu. Ten přináší dokonce podmínky často mnohem tvrdší. U některých velkých síní se platí již od druhého dne po aukci poplatky za skladování nevyzvednutého díla a další přidružené náklady.

Uvažovali byste o prodeji či nákupu starožitností v aukci? Máte s aukcemi nějaké zkušenosti? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.