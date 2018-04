Víte, jak se obléci?

Prohlédněte si fotografie.

Základním pravidlem při volbě vhodného oblečení do práce je přizpůsobit svůj styl oblékání firemní kultuře. V některých společnostech pro to mají sepsána zvláštní pravidla, takzvaný „dress code“, která určují, jaký oděv je pro určitou pracovní pozici nejen vhodný, ale dokonce povinný. S předpisy v oblasti oblékání se setkávají především zaměstnanci některých mezinárodních společností, bank nebo hotelových řetězců.

Výstřelky mohou být problém

Zdálo by se, že pokud váš zaměstnavatel žádné předpisy v oblékání nestanovil, máte vyhráno a můžete si obléci, co chcete. Omyl! Udělat to sice můžete, ale jen na vlastí riziko. „Můžete se tím vyřadit z kolektivu, nebo dokonce ohrozit svoji pozici v týmu,“ říká psycholog Vladimír Pávek. Mnohem lepší je tedy rozhlédnout se okolo a přizpůsobit své pracovní oblečení firemním zvyklostem.

Základem šatníku je kostým

Pro ženy, které pracují v kanceláři, platí, že základem jejich šatníku je klasický tmavý kostým. Hodí se pro každou příležitost a jeho volbou nemůžete udělat chybu. Navíc je dnes většina kostýmů kombinovatelná, takže někdy lze použít jen sako, jindy sukni nebo kalhoty. „Univerzální kostým by měl mít klasický střih – střední délku saka, rovnou siluetu kalhot, délku sukně kolem kolen nebo těsně pod kolena,“ radí obchodní náměstek OP Prostějov Milivoj Žák. „Materiál volte zásadně odlehčený a směsový. Nejlépe s elastanem,“ dodává. Teplé těžké materiály se nehodí ani v zimě, vzhledem k tomu, že kancelářské prostory jsou klimatizované a vytápěné. Pozor dejte na stoprocentní přírodní materiály, které se více mačkají. Stoprocentně umělé materiály zase působí levně a nejsou praktické, protože i po krátkém nošení můžete být cítit potem.

„V současné době je vidět i v oblékání do kanceláře určité uvolnění,“ říká hlavní designér značky Pietro Filipi Jakub Šejnoha. „Lidé proto více experimentují.“

Kostým je možné doplnit nejen halenkou s límečkem, ale i blůzou bez límečku nebo tenkým rolákem. Výsledný dojem podtrhnete zajímavými doplňky – hedvábnou šálkou či šátkem. Pozor na přílišnou zdobnost. Krk ověšený spoustou řetízků nebo prsten na každém prstu se do práce nehodí. Důležitou součástí konečného vzhledu je obuv. K elegantnímu kostýmu se hodí lodičky, samozřejmě čisté a neošlapané, doplněné silonkami tělové barvy. Pro celodenní nošení je vhodné zvolit boty celokožené, které jsou prodyšné a přizpůsobí se tvaru vaší nohy, takže nebudete večer počítat puchýře ani kuří oka.

Barevné variace

A jaké jsou trendy letošního podzimu a zimy? Největší změna je v barevných variacích. Jemné pastelové tóny léta nahradí temnější barvy. „Podzimní móda se inspiruje anglickým venkovem,“ říká hlavní designér značky Pietro Filipi Jakub Šejnoha. „Projevuje se tlumenými barvami v zemitých tónech a prvky romantismu.“ Stále oblíbená zůstává hnědá v různých odstínech. Lze ji výborně kombinovat s béžovou nebo bílou, dobře vypadá také s růžovou nebo vínovou. Vybíráte-li, čím obohatit svůj šatník, zkuste šedou. Oblečení v této barvě můžete akcentovat červeným detailem – šátkem, broží nebo korály. Stálicí zůstává i tuto sezonu černá. Hodí se do práce stejně jako do společnosti. Vždy je však lepší ji trochu oživit a doplnit jinou barvou – báječně vypadá s bílou.

Co nosí muži

Muži, který pracuje na některé administrativní pozici, by neměl chybět v šatníku tmavý oblek. „Při jeho výběru je třeba klást důraz především na dokonalý střih a kvalitní materiál,“ říká Jakub Šejnoha. „Dobré je, podobně jako u žen, zvolit směsový materiál s elastanem,“ doporučuje Milivoj Žák. Kromě kompletního obleku je vhodné mít po ruce ještě sako a kalhoty, které lze vzájemně kombinovat. Vždy je lepší dát přednost saku před svetrem, vestou či bundou a také klasické košili před tričkem. Nezbytností je kvalitní kožená uzavřená obuv a tmavé dlouhé ponožky. Výsledný dojem lze podtrhnout zajímavou kravatou s jemným vzorem nebo šikmými pruhy. Délka kravaty by měla sahat po spodní hranu opaskové spony, uzel by měl být střední velikosti.

V práci trávíme velkou část dne, proto bychom si měli vybírat takové věci, které nám sluší a ve kterých se cítíme dobře. Stále totiž platí, že šaty dělají člověka.