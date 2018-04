Víte, jak ušetřit na dovolené? Otestujte se

Kdo by rád neušetřil nějakou korunu? A na dovolené v zahraničí je to zvlášť příjemné. Možností je několik. Například si zjistěte, zda v zemi či městě, kam se chystáte, poskytují slevy za vstupy do památek.

Pokud nemáte ve svém okolí známého, který byl na dovolené v místech, kam se chystáte, zkuste stránky orbion.cz . V diskusích se tam od zkušených cestovatelů dozvíte spoustu zajímavých tipů.