Víte, jaké máte možnosti jako pojištěnec zdravotní pojišťovny? Otestujte se

Změnit zdravotní pojišťovnu nemůžete, kdykoliv si vzpomenete. Musíte dodržet několik zásadních podmínek.



Například u své stávající musíte být minimálně rok. Také nepočítejte s tím, že si dnes vzpomenete provést změnu a od zítřka už budete klientem pojišťovny jiné. Ze zákona je změna možná pouze čtyřikrát za rok, a to vždy k prvnímu měsíci počínajícího čtvrtletí. A v neposlední řadě, u nové pojišťovny musíte "vydržet" minimálně dalších dvanáct měsíců, než budete mít možnost provést další změnu.



Ti, kteří se rozhodnou změnit svou zdravotní pojišťovnu, tak ve valné většině činí kvůli výhodným nabídkám konkurenčních pojišťoven. Pokud i vy objevíte, že je to pro vás jinde výhodnější, ještě si raději zjistěte například to, v jakém regionu pojišťovna působí či zda s ní mají smlouvu vaši lékaři.