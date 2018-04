Víte, kde získáte nejvyšší úvěr bez ručitelů?

Chcete-li čerpat bankovní úvěr, musíte bance poskytnout patřičné zajištění, které slouží k eliminaci či snížení rizika jeho nesplacení. Co konkrétně bude banka vyžadovat, závisí na tom, o jaký typ úvěru jde, jak je vysoký, jak kvalitním potenciálním dlužníkem jste a podobně.

Co může sloužit k zajištění úvěru

Jako zajištění se nejčastěji využívají vinkulace pojistných plnění, ručitelské závazky, zástavní právo k nemovitosti nebo k pohledávkám, u hypoték připadá v úvahu také například zajištění směnkou.

Pojištění je vyžadováno u dlouhodobých úvěrů, kde se počítá i s rizikem smrti dlužníka. Využívá se k tomu životní pojištění různých typů, speciálně pro zajištění úvěrů jsou určena také tzv. úvěrová pojištění, což jsou riziková životní pojištění s klesající pojistnou částkou. Výhodou tu je nižší placené pojistné. Některá pojištění kryjí navíc i další rizika, například ztrátu zaměstnání. Pokud slouží jako zajištění nemovitost, musí být pojištěna a pojistné plnění je opět vinkulováno ve prospěch úvěrující banky.



Ručitelem je třetí osoba, která se bance smluvně zaváže uhradit její pohledávku v případě, kdy to neučiní dlužník. Ručitele často vyžadují stavební spořitelny, vždy v závislosti na výši úvěru.

Zástavní právo k nemovitosti se používá u úvěrů o vyšších objemech, například u stavebních spořitelen často až při úvěru nad 500 tis. korun. U hypoték je zástava nemovitosti vyžadována vždy, tuto povinnost ukládá zákon o dluhopisech. Zástavní právo vzniká zápisem do katastru nemovitostí.

Kromě nemovitosti je ale možné do zástavy dát také finanční pohledávku, například termínovaný vklad nebo vkladní knížku. U překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření slouží spořitelně jako zajištění klientovy vklady na jeho spořicím účtu.



Zajištění úvěrů ze stavebního spoření

Nyní se podíváme podrobněji na stavební spoření. Konkrétně na „řádné“ úvěry, to znamená úvěry po přidělení cílové částky. Překlenovací úvěry totiž mají v některých případech přísnější podmínky a někdy je u nich vyžadováno i vyšší zajištění.

Stavební spořitelny poskytnou úvěry o objemu do 150 až 200 tisíc korun často bez zajištění, případně je vyžadováno pouze životní pojištění. U vyšších úvěrů přicházejí na řadu jeden či dva ručitelé. Některé spořitelny půjčí při zajištění dvěma ručiteli až půl milionu korun (Wüstenrot dokonce 600 tis. korun), jak ukazuje následující tabulka. Teprve u úvěrů nad 300 tisíc korun je vyžadována zástava nemovitosti.

Minimální výše úvěru, který již musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti:

nejnižší výše úvěru zajištěná nemovitostí: ČMSS HYPO Raiffeisen Stavební spořitelna ČS Modrá pyramida Wüstenrot úvěr "nad": (v tis. Kč) 500 300 500 400 300 600

To je výhoda stavebního spoření oproti hypotéce. Zatímco u stavební spořitelny je možné zajištění nemovitostí nahradit ručiteli, u hypotéky je vždy nutné zástavní právo k nemovitosti. Někdo mu může dát přednost, pokud má k dispozici nemovitost a nechce shánět ručitele. Pokud však máte družstevní byt, ke kterému nelze sjednat zástavní právo (jelikož vlastníte pouze družstevní podíl, který není nemovitostí), a nebo bydlíte v nájemním bytě a úvěr potřebujete třeba na jeho rekonstrukci, může vám vzniknout problém kde vzít nemovitost, kterou má být úvěr zajištěn. Nevýhodou je také administrativní a především časová náročnost vkládání zástavního práva do katastru nemovitostí.

Pokud máte potíže se získáním ručitele, nebo nemáte k dispozici nemovitost, pak by vyžadované zajištění mělo být jedním z kritérií při výběru stavební spořitelny. Problém je však v tom, že dnes platné úvěrové podmínky se do doby, kdy budete moci požádat o řádný úvěr, mohou změnit. Nárok na úvěr účastníkovi stavebního spoření totiž vzniká až poté, co splní předepsané podmínky, mimo jiné musí nejdříve alespoň dva roky spořit a dosáhnout stanovené hodnoty hodnotícího čísla. Konkrétní čísla, která jsou uvedena v následující tabulce, se tedy mohou do té doby změnit podle situace na trhu. Nejjednodušší je to v případě překlenovacího úvěru, když o něj požádáte zároveň spolu s uzavřením smlouvy o stavebním spoření.

Hlavní typy zajištění požadované jednotlivými stavebními spořitelnami pro „řádné“ úvěry:

výše úvěru "do": (v tis. Kč) ČMSS HYPO Raiffeisen Stavební spořitelna ČS Modrá pyramida Wüstenrot 50 bez zajištění bez zajištění 70 bez zajištění 150 1 ručitel jen životní pojištění 1 osoba v závazku 200 bez zajištění jen životní pojištění 300 2 ručitelé 1 ručitel bez zajištění 350 1 ručitel 400 2 ručitelé, nebo další kombinace 1 ručitel 500 2 ručitelé 2 ručitelé 600 2 ručitelé zajištění nemovitostí nad: (v tis. Kč) 500 300 500 400 300 600

Čísla ukazují počet ručitelů potřebných pro zajištění řádného úvěru o daném objemu. Například v prvním sloupci jsou podmínky ČMSS, kde klientovi poskytnou úvěr bez zajištění až do výše 200 tis. korun. Pokud bude klient čerpat úvěr ve výši 201 až 350 tis. korun, bude jej muset zajistit jedním ručitelem, pro úvěr v rozmezí 351 až 500 tis. korun jsou zapotřebí dva ručitelé, úvěr nad 500 tis. korun již musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

V některých případech si klienti mohou vybrat, jakému typu zajištění dají přednost. Stavební spořitelna České spořitelny nabízí klientům hned několik možných kombinací, takže si každý může individuálně zvolit to, co mu nejvíce vyhovuje. U úvěrů do 150 tis. korun stačí jedna osoba v závazku, při úvěru od 151 do 400 tis. korun si klient může vybrat z několika možností. Může to být například jedna osoba v závazku spolu se dvěma ručiteli, nebo dvě osoby v závazku a jeden ručitel, případně pokud má klient pouze jednoho ručitele, musí být oba dva pojištěni. Pokud má k dispozici nemovitost, může ručit i nemovitostí. Úvěry nad 400 tis. korun však musí být zajištěny zástavním právem k nemovitosti vždy.

Šedou barvou je zvýrazněno, jak vysoký úvěr půjčí každá spořitelna bez zajištění, případně pouze s povinností sjednat si životní pojištění. Tedy kdy klient nepotřebuje mít ani ručitele, ani nemovitost do zástavy.

