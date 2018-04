Víte, kdy a na jakou částku se penzijně připojistit?

Nicméně ten, kdo se dívá kolem sebe, všímá si, jak málo kočárků tu najednou je, jak se budovy, kde byly dříve mateřské školky začínají předělávat na objekty určené pro penzisty (v lepším případě), a který si vezme do rukou kalkulačku, a začne všechny propočty provádět v horizontu až dvou generací – to znamená, že bude pracovat s efektem úroku na tři či dokonce až čtyři desítky let dopředu, nepochybně objeví „kouzlo“ složeného úročení, kdy se zdá, že „peníze dělají peníze“. Chceme se však vyhnout laciným efektům: Samozřejmě víme, že do protiváhy složenému úroku a efektu ze státního příspěvku či daňových úlev musíme postavit negativní vliv infl ace, ale i tak matematika jasně mluví pro argument uzavření smlouvy o připojištění co nejdříve – a třeba za podmínek zpočátku úplně nízkých plateb příspěvků.

Náš další graf pak názorně ukazuje, jak vysoká bude cílová částka v případě pouhých 100 korun příspěvku účastníka (plus 50 Kč státního příspěvku) a při zhodnocení v rozpětí od 4 až do 10 % meziročně, což nominálně jsou čísla, která i z krátké historie penzijních fondů nejsou neznámá. Toto rozpětí navíc uvádíme úmyslně, abychom získali přesnější představu o tom, jak vysoký multiplikační efekt lze z úroku vlastně získat (a dodejme, že vedle toho i z odložené daňové povinnosti). Pro jednoduchost – jde opět o pouhou ilustraci – používáme i nadále hranici 60 let jako mezní pro čerpání dávky.

Vývoj stavu účtu při platbách na penzijní připojištění účastníkem, který začal platit 100 Kč měsíčně již v 18 letech poté, co dovrší věk 30, 40, 50 a 60 let, a to v závislosti na kalkulaci různě vysokého zhodnocení příspěvků (v tis. Kč)

Klíčovým argumentem pro co nejčasnější zahájení plateb na penzijní připojištění se státním příspěvkem je nepochybně docílený výnos. Jestli účastníkovy vlastní úspory jsou ve všech případech stejné (50,4 tis. Kč), tak cílová částka se kriticky liší podle toho, s jak vysokým odhadem budoucí míry výnosu budeme počítat (když pracujeme s variantou vždy celoživotního vkládání příspěvků, kde efekt závisí na změně velikosti odhadovaného výnosu). Již při odhadu 4% výnosu lze docílit cílovou částku skoro čtyřnásobnou (192 tis. Kč), u 8% výnosu však stav účtu překročí půl milionu a při 10% výnosu je účet dokonce za hranicí milionu korun. To by znamenalo, že za tak dlouhé období bude celkový výnos již asi dvacetinásobkem toho, co do penzijního připojištění vložil sám účastník. Odtud naše doporučení, a to hlavně těm nejmladším, kteří překročí věkovou hranici 18 let nutnou pro vstup do systému: Uzavřete svou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem co nejdříve, multiplikační efekt úroku tu hraje pro vás.