Víte, kdy si vzít dovolenou a na jak dlouho?

Dovolené jsou v plném proudu. Zaměstnanci se často domnívají, že si mohou termín dovolené určit sami a zaměstnavateli ho jen nahlásí. Zákoník práce však určuje, že dovolenou plánuje zaměstnavatel.

1 Dovolená se má hlásit dva týdny dopředu, ale stačí to?

Zákoník práce udává, že dovolenou stačí nahlásit dva týdny předem, ale to se nemusí vyplatit. Ve stejném termínu mohou mít schválenu dovolenou kolegové a zaměstnavatel vám ji z provozních nebo jiných důvodů neumožní čerpat. Je lepší se ozvat mnohem dříve, podat žádost a ujistit se, že šéf souhlasí, což stvrdí podpisem. Samotné předání „dovolenky“ se ovšem nepovažuje za schválení.

Každý zaměstnavatel má zájem o dobře a produktivně pracující zaměstnance, k čemuž přispívá i jejich psychická pohoda. Pokud žádost podáte s dostatečným předstihem nebo ji požadujete ze dne na den kvůli závažným rodinným důvodům, většina zaměstnavatelů vyjde vstříc. Avšak časté zneužívání dovolené, například po bujarém večírku, zaměstnavatelé netrpí.

2 Čtrnáct dnů nařizuje zákon, pokud se nedohodnete jinak

Zákoník práce myslí i na délku dovolené. Každý má nárok na 14 dní vcelku, pokud se v práci nedohodnete jinak. Máte nárok ovšem také na náhradu za náklady, které by vám vznikly v případě, kdyby vám šéf dobu dovolené změnil nebo vás z ní odvolal.

Obecně se ale doporučuje více než 14 dnů vcelku, aby se zaměstnanec zregeneroval a vyčistil si hlavu od pracovních záležitostí a začal odpočívat. Pro hodně lidí je však nemyslitelné na tak dlouho opustit zaměstnání bez pracovního notebooku.

Čerpání dovolené ovlivňuje i pracovní pozice, kterou zaměstnanec vykonává. Mzdová účetní ví, že čerpání dovolené je prvních 14 dní v měsíci většinou nemožné kvůli zpracování mezd a odesílání výplat. Zaměstnanci v zemědělství v době žní pracují přesčas, stejně jako skladoví operátoři v období Vánoc. Bez notebooku se také špatné odjíždí těm, kteří mají v zaměstnání nějakou odpovědnost, za tým, za oddělení, za dlouhodobý projekt či zakázku.

3 Co s nevyčerpanou dovolenou?

Co dělat, pokud zaměstnanec dovolenou nestihne vyčerpat do konce kalendářního roku? Nepřijde o ni, i na toto myslí zákoník práce, konkrétně §218. Dovolená by měla být vyčerpána do konce následujícího kalendářního roku. Pokud ji do 30. 6. následujícího kalendářního roku zaměstnanec nevyčerpá, může využít práva určit si čerpání dovolené sám, a to písemnou formou alespoň 14 dní předem.

4 „Závodní“ dovolená

Zaměstnavatel může také po dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců určit hromadné čerpání dovolené, pouze však na dva týdny. To využívají zejména výrobní firmy z provozních důvodů. Během dovolených provedou nutnou odstávku ve spojení s plánovanou údržbou strojů a zařízení.

5 Celková délka dovolených

Délku dovolené upravuje zákoník práce §212 - 215 na čtyři týdny ročně. Současní zaměstnavatelé jako jeden z benefitů nabízejí i týden dovolené navíc jako motivaci. Pro některé zaměstnance je tento benefit „standardem“ a pro nové potenciální pracovníky může být absence dovolené navíc kritériem, kvůli kterému se rozhodnou pro konkurenci. Obecně však platí, že by se Češi měli naučit více odpočívat.