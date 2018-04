Víte, kolik kdo bere?

Velké tabu: peníze těch druhých

Řekne zaměstnavatel ženě, kolik platí za práci jejímu manželovi? Nikoli. A co když se rozvádějí a ona se bojí, že muž chce šidit děti na alimentech? Které informace jsou tajné a které veřejné?

Zatajil mi dluhy. Pak přišla exekuce

Paní Vlasta se vdávala z velké lásky. Předmanželská smlouva? Nebyl důvod. Teď už ví, že byl. Po několika letech skončilo manželství u rozvodu. Jaké nemilé překvapení přišlo?

Rozvádím se, chci znát příjem partnera

Kolik jiní vydělají? Komu dluží? Jaký majetek vlastní? Pátrání po odpovědích nemusí být jen otázkou zvědavosti. Někteří lidé mají právo dozvědět se o finanční situaci druhých. Co mohou dělat?

Jak zjistit majetek dlužníka?

Získat informace o dlužníkovi je stejné jako získat informace o jakékoli jiné osobě. To znamená: není to nic jednoduchého. Co vám tedy zbývá? Jaké veřejné seznamy či registry lze použít?

Co je dobré vědět, když dojde ke sporu?

Co patří a nepatří do společného jmění manželů? Přečtěte si naše rady a tipy, na co si dát pozor a jak se chovat ve vypjatých rodinných situacích. Co radí manželům advokátka?

Jak mluví o penězích Japonci?

O majetku se může v Japonsku mluvit tehdy, když o tom začne mluvčí sám od sebe, ale vyptávat se není v žádném případě možné. To samé platí o výši platu.

Kde hledat údaje o majetku tabulky pro stanovení platů státních zaměstnanců www.mpsv.cz/files/clanky/5/330_2003.pdf údaje o majetkových účastech ve firmách obchodní rejstřík, www.justice.cz informace o nemovitostech příslušný katastr nemovitostí, www.katastrnemovitosti.cz majetkové poměry uvolněných zastupitelů krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností včetně zastupitelstva hlavního města Prahy majetkové poměry poslanců, senátorů, členů vlády, manažerů ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády sídlo Poslanecké sněmovny a Senátu, www.snemovna.cz, www.senat.cz, příslušné instituce příjmy manažerů firmy, s jejichž akciemi se obchoduje na kapitálovém trhu