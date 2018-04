Víte, kolik vás ročně stojí úvěr na poplatcích?

Banky si za poskytování služeb u většiny úvěrových produktů běžně účtují poplatky v řádech desetikorun měsíčně.

Nejméně nákladné bývá u bankovních domů v ČR vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu. Buďto je poplatek již započítán v rámci balíčku služeb, který využíváte, nebo se cena pohybuje okolo 10 – 20 korun za vedení úvěrového rámce.

Nejvyšší poplatek na trhu může zaplatit klient eBanky, a to celých 50 korun - v tom případě, že kontokorent v daném měsíci čerpal. Pokud ne, je mu úvěrový rámec veden bez poplatku. Celková suma, o kterou by tak díky uvedenému poplatku mohl hypoteticky ročně přijít, je 600 korun, což není právě málo.

Za kreditku platit nemusíte, pokud...

U kreditních platebních karet je situace jiná. Banky kartu vydají a buď za ni majitel zaplatí ročně stanovený poplatek (např. u ČSOB a České spořitelny), nebo je mu měsíčně účtován paušál za vedení karetního účtu (např. Raiffeisenbank). Tyto poplatky však v určitých případech nemusí být majiteli karty účtovány vůbec, a to pokud je karta zahrnuta v balíčku služeb, nebo pokud (v případě GE Money Bank a Citibank) splní její majitel podmínku minimálního kreditního obratu na kartě. V případě GEMB je to 48 tisíc, u Citibank 36 tisíc korun. Ušetřit tímto způsobem lze 299, resp. 500 Kč ročně.

Cena za vedení účtu spotřebitelské úvěru také není z nejnižších. Kromě výjimky, kterou je Citibank, jež od ledna 2006 poplatek za vedení úvěrového účtu nevybírá, zaplatíte u ostatních bank cenu mezi 30 až 80 korunami. Účtována je buď samostatně, nebo ji některé banky přímo zakalkulují do měsíčních splátek daného spotřebitelského úvěru společně s ostatními položkami, jako může být pojištění úvěru a další. Je rovněž dobré ověřit si, zda si v bance, kde o úvěr žádáte, nebudete muset pro přidělení úvěruzřídit běžný účet. Pokud totiž již máte konto vedeno jinde, mohou se poplatky nepěkně nasčítat.

Banka Vedení kontokorentu na běžném účtu/měsíc Vedení účtu embos. kreditní karty/ rok Vedení účtu spotřebitelského úvěru/měsíc Vedení účtu hypotéky bez státní podpory /měsíc Citibank - 0 Kč/ 500 Kč **** 0 Kč 150 Kč ČSOB 0 Kč 400 Kč 60 Kč 150 Kč Česká spořitelna 10 Kč 300 Kč 49 Kč 150 Kč eBanka 50 Kč* X 50 Kč 150 Kč GE Money Bank 0 Kč /29 Kč** 0 Kč/ 299 Kč **** 40 Kč 150 Kč HVB Bank zpracovatelská provize 0,5% z objemu p.a. 720 Kč 50 Kč 150 Kč Komerční banka 0 Kč 240 Kč 80 Kč 100 Kč Poštovní spořitelna 9 Kč*** 400 Kč 33 Kč - Raiffeisenbank 20 Kč 420 Kč 80 Kč 100 Kč Živnobanka 20 Kč 600 Kč 50 Kč 150 Kč

Pozn.: *) při využití úvěru v daném měsíci; **) poplatek pokud není veden v základu konta Genius; ***) u programu Klasik a Elektron; ****) při splnění podmínky kreditního obratu zdarma. Zdroj: Banky

Nejhlouběji do kapsy sáhnou každý měsíc majitelé hypotečního úvěru. Banky jim správu tohoto úvěrového účtu zpoplatní 100 až 150 korunami. Vezmeme-li si, že hypotéku si člověk nebere na chvíli, ale většinou na 10 až 20 let (výjimkou však nejsou ani úvěry na delší dobu), pak si banka vydělá docela pěkné peníze. Do měsíční položky za úvěr jsou sice započteny všechny náklady s ním spojené, jako například kontrola a archivace podkladů, aktualizace úvěrové složky, operace s úrokovými sazbami, korespondence s klientem a další, ale i tak za hypotéku většinou zaplatíte víc než za vedení běžného účtu.

Jak se správně rozhodnout

O oprávněnosti poplatků za vedení úvěrových účtů a zejména o ospravedlnitelnosti jejich výše můžete pochybovat, ovšem zaplacení položek ze sazebníku se v případě využití daných služeb stejně nevyhnete. Z tabulky však jasně vyplývá, že počítat a pečlivě vybírat se opravdu vyplatí. Jestliže se rozmýšlíte, zda některý z úvěrových produktů využívat, podívejte se vždy nejen na úrokovou sazbu, za kterou vám banka peníze půjčí, ale také na poplatky a podmínky, které jsou s úvěrem spojeny. Někdy jejich výše může úvěr značně prodražit.

Nevyznáte se v nabídce novinek bank či spořitelen? Na pochybách vás nenechá naše rubrika- Vyplatí se?

Myslíte, že si banky účtují vysoké poplatky za své služby? Který z poplatků se vám zdá nejabsurdnější? Napište nám své názory.