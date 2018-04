Víte, kolik vás stojí zdraví? Otestujte se

Již druhým rokem saháme do peněženek při návštěvě lékaře, pohotovosti či při pobytu v nemocnici. Mnozí z nás začali více myslet na prevenci a na výdaje za léky.



Ušetřit se dá celkem snadno. Například proč kupovat drahé reklamou propagované léky, které vám zaručeně pomohou, když máte možnost koupit ty obyčejné se stejnou účinnou složkou?



Preventivními prohlídkami, které jsou ve valné většině zdarma, také můžete ušetřit, a to především v případě, že se včas přijde na nějaké závažnější onemocnění, které by později mohlo vyžadovat mnohem vyšší výdaje.



Pár set korun svým klientům také ušetří zdravotní pojišťovny v rámci svých programů rozšířené zdravotní péče.

Pokud patříte mezi ty, kteří vědí, na co mají nárok například v oblasti preventivních prohlídek, pak pro vás bude jistě náš test hračkou.