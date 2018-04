Vítejte na serveru Fincentrum

Dobrý den, s potěšením Vás jménem společnosti Fincentrum vítám na největším českém finančním serveru. Fincentrum.cz pokrývá jako jediný server všechny základní oblasti osobních financí, od akcií až po životní pojištění. I když jsme teprve na začátku, můžeme už nyní u většiny produktů nabídnout ojedinělé interaktivní nástroje, rozsáhlé informační zázemí a unikátní aplikace pro Vaše efektivnější finanční rozhodování. Server Fincentrum jako první na českém Internetu sleduje koncepci otevřené finanční platformy

(Open Finance Platform)

, díky níž můžete už teď najít v sekci Investování investiční zpravodajství a analýzy několika českých i světových investičních bank. Brzy Vám podobným způsobem nabídneme i finanční produkty.

Dříve než Vás rychle seznámím s naším rozsáhlým webem (který se doufám brzy stane i Vašim webem), bych chtěl poděkovat kolegům z Fincentra, vývojářům Globe Internet a dalším spolupracovníkům za vysoké pracovní nasazení, díky němuž čtete tyto řádky. Server Fincentrum by nebylo možné provozovat ani bez podpory více než desítky partnerů, kterým také patří mé díky.

Fincentrum.cz se skládá z pěti částí. V Investování najdete kromě nezpožděných cen z Burzy cenných papírů Praha i každodenně čerstvé analýzy investičních bank (viz partneři), jejich investiční doporučení a mnoho dalšího kolem akcií. Jenže investování nejsou jen akcie a proto jsme pro Vás připravili rozsáhlé informace o fondech, a to včetně interaktivního výběru a investičního rádce, které Vám pomohou najít ten nejvhodnější fond. Nechci Vás zdržovat popisem zahraničního investičního zpravodajství či alternativního investování… Raději se podívejte sami, co jsme pro Vás nachystali.

Cílem sekce Banky a spoření je usnadnit orientaci v produktech českých bank. Nebudu popisovat produkt po produktu, jen bych rád upozornil například na komplexní podporu rozhodování o výběru termínovaného vkladu, a to včetně nabídky alternativní alokace prostředků do fondů peněžního trhu. Zcela opomíjím ojedinělý výběr běžného účtu, stavebního spoření, penzijního připojištění a dalších bankovních produktů.

V části Úvěry a leasing Vám pomůžeme najít hypotéku, stavební spoření či leasing auta, a to vždy co nejvýhodněji podle Vašich požadavků. Nezapomínáme při tom na naše motto "Finance, kterým rozumíte". Například s pomocí průvodce hypotékou si najde vhodnou hypotéku i úplný laik. Jinde nenajdete ani přesný výpočet nákladů leasingu, který umožní porovnat nabídky včetně různých speciálních akcí, jako je havarijní pojištění zdarma.

Na českém Internetu zcela ojedinělá je sekce věnovaná Pojištění, a i když na ní stále intensivně pracujeme, domnívám se, že už v současném stavu Vám pomůže najít směr ve spletitém světě pojistek. Jako u každého jiného produktu, i u různých druhů pojištěníVám nabízíme rozsáhlé know-how s mnoha praktickými návody a užitečnými tipy.

Poslední sekcí je Finanční rádce, který však logicky patří na úplný začátek Vašeho rozhodování. Investiční rádce naznačí, kam s volnými penězi, v Centru spoření najdete zajímavé tipy a kombinace týkající se pravidelného spoření, a to včetně přehledného schématu vhodných finančních produktů. Koupě domu nebo bytu představuje jedno z nejzávažnějších životních rozhodnutí, s nímž Vám pomůže Centrum bydlení. V Auto centru jsme pro Vás připravili užitečné rady a tipy, kterými je vhodné se řídit při nákupu auta. Můžete si například také spočítat, zda je pro financování koupě auta výhodnější leasing nebo úvěr.

Server Fincentrum klade velký důraz na srozumitelnost. U odborných termínů najdete otazníky, které odkazují na interaktivní slovník s vysvětlením příslušného výrazu. Jak jsem uvedl výše, součástí informací o jednotlivých produktech je vždy sekce know-how s podrobnými návody a tipy a část komentáře s přehledem aktuálního dění kolem produktu.

Než se pustíte do objevování Fincentra, rád bych Vás upozornil na aplikaci, která je ojedinělá nejen na českém Internetu, ale v celé střední Evropě. Chcete-li být stále informováni o dění na české burze a nejvýznamnějších ekonomických událostech, pak si rozhodně nenechte ujít finTICKER. Díky Fincentru můžete na svém počítači – třeba při psaní obchodní korespondence – stále sledovat vývoj na BCPP, a to bez zpoždění! Ekonomické zpravodajství ČTK, komentáře Fincentra a další informace zajistí, že budete vždy v obraze.

Co říci závěrem? Fincentrum startuje… do konce roku spustíme postupně další sekce a nástroje, včetně mnoha kalkulaček a dalších užitečných pomocníků. Intenzivně pracujeme také na optimalizaci serveru, který pro Vás zpracovává každou sekundu velké množství burzovních a zpravodajských informací v reálném čase. Díky tomu mají například naše akciové kurzy zanedbatelné zpoždění. Fincentrum je zde pro to, abyste svým financím rozuměli. Proto musíme rozumět Vám, Vašim potřebám a požadavkům. Neváhejte nám proto sdělit svůj názor.

Přeji Vám hezký den,

Martin Nejedlý,

výkonný ředitel Fincentrum s.r.o.