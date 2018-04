VIX: měřič strachu, který napoví, kdy investovat

Index VIX jako měřítko volatility na trzích

Už několik let je za měřítko pro volatilitu na trzích považován index VIX, který je měřítkem implicitní volatility pro put a call opce na index S&P 500 (SPX), s nimiž se obchoduje na Chicago Board Options Exchange (CBOE).





. Volatilita míra průměrné intenzity kolísání kurzů cenných papírů a deviz i úrokových sazeb během určitého časového období

Zjednodušeně řečeno, ukazuje očekávanou 30denní volatilitu na trzích, které jsou reprezentovány širokým indexem S&P 500.



Index VIX vznikl v roce 1993 a původním podkladovým aktivem (do září 2003) bylo osm nejobchodovanějších put a call opcí na index S&P 100 (OEX).

Index VIX velmi často využívají opční obchodníci. Volatilita totiž výrazně ovlivňuje hodnotu opčních kontraktů. Čím je vyšší volatilita podkladového aktiva, tím je vyšší hodnota opce, protože se zvyšuje šance, že opce skončí v době své expirace "v penězích".





. Opce právo koupit nebo prodat konkrétní množství aktiv (akcií, deviz, obligací) za stanovenou opční cenu

VIX: indikátor paniky a strachu

VIX má obecně inverzní vztah k akciovým indexům, takže když index S&P 500 stoupá, index VIX klesá, a naopak.



Investoři používají VIX jako indikátor paniky nebo index strachu. Když je na extrémně vysokých hodnotách (obvykle nad 30 až 35 body), jde o známku toho, že panika a nejistota na trzích jsou na maximu.



Dá se také říci, že kdo měl potenciál panice podlehnout, ten jí již podlehl, a trhy jsou na minimu (panika se postarala o to, aby se všichni, kdo jí podlehli, zbavili svých cenných papírů). Proto jsou takové hodnoty pro mnohé známkou toho, že akciové trhy jsou na minimu a v nejbližší době by mohlo dojít k obratu a počátku růstového trendu.

Naopak pokud jsou hodnoty indexu VIX minimální (kolem hladiny 10 bodů), na trhu vládne spokojenost a investoři neočekávají u akcií žádné výrazné pohyby. Právě tyto situace jsou často tichem před bouří.



V angličtině se VIX charakterizuje velmi jednoduše: "If VIX is high, it’s time to buy, if VIX is low, it’s time to go."



Nic není dokonalé

Přestože je index VIX poměrně spolehlivým indikátorem vrcholů paniky na trzích, není (podobně jako ostatní nástroje technické analýzy) dokonalým nástrojem bez chyb. Zejména hodnoty, které jsou všeobecně považované za extrémní, nemohou být považovány za pevně dané a mění se v návaznosti na situaci na trzích.

Při běžném vývoji jsou za extrém považovány hodnoty přes 30 bodů, dnes, kdy trhům vládne chaos, dosahuje index VIX na maximech hodnot přes 40 bodů. To samé platí pro minimální hodnoty, které se běžně pohybují kolem hodnoty 10 i méně. Dnes ale může znamenat začátek dalšího propadu akcií překročení 20bodové hranice.

Mnoho kritiků připomíná, že vzájemná závislost indexu VIX a jednotlivých akcií (resp. opcí na ně) je příliš přeceňována. Poukazují na to, že index VIX ukazuje volatilitu očekávanou v příštích 30 dnech, přičemž splatnost opcí na jednotlivé akcie se často pohybuje v intervalech od dvou do šesti měsíců.



Další slabinou indexu je, že reprezentuje volatilitu celého trhu a všech jeho sektorů, přičemž volatilita jednotlivých sektorů je poměrně různá (volatilita technologických akcií je zpravidla vyšší než například titulů v sektoru utilit).

