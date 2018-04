Vizitky: Co na vás prozradí?

Češi na sebe rádi upozorní zajímavou vizitkou, výsledek však často působí spíše nevkusně a směšně. Zatímco velké a vyspělé firmy dávají důraz na to, aby podoba vizitky ladila s celkovou prezentací podniku, potíž bývá s malými firmami a živnostníky, jejichž přání mnohokrát způsobují výrobcům vizitek těžkou hlavu.

„Řemeslníci si s oblibou umísťují na vizitku obrázky jako zvířátka, autíčka, nářadí a podobně. Nepovažujeme sice tyto vizitky za vkusné, ale na druhou stranu - vkus je relativní a ne každý si nechá poradit. V ojedinělých případech ale může být velmi nepřehledná vizitka na obtíž při domluvě obchodu,“ upozorňuje Martin Pekárek z firmy Vizitky 2000.cz.

Podobnou zkušenost má i Tibor Sedin, majitel firmy nesoucí jeho příjmení: „Někdy to vypadá, jako by zákazníci chtěli vizitkou nahradit činnost celé firmy. Mají rádi hodně barev, grafických zvláštností a nevkusné typy písma. Snažíme se naše klienty trochu usměrňovat, leckdy je to opravdu divočina.“

Psychiatr Jan Cimický soudí, že se do grafických experimentů pouštějí většinou lidé, kteří mají pocit, že netradiční vizitkou dají najevo originalitu své osobnosti. Většinou udělají přesně opačný dojem, než jaký si přáli. Další skupinou pak bývají jedinci, kteří se touží za každou cenu nějak odlišit.

Druhou stranu vynechte

Oblíbeným způsobem, jak ušetřit, bývá používání druhé strany vizitky. Názory na to nejsou jednotné. „Jde o rozšířený nešvar. Firmy si na druhou stranu píší popis svých aktivit nebo cizojazyčný překlad strany první. Své přání si většinou nenechají vymluvit,“ vysvětlují manželé Vaňkovi z firmy Vizitky Vaněk.

Zadní strana vizitky by měla být potištěna jen výjimečně. Podle uznávaného odborníka na etiketu Ladislava Špačka se to dá chápat například u Japonců, kteří na ní uvádějí jméno a adresu v angličtině. Funkce zadní strany vizitky je především v možnosti psát na ni vlastnoruční vzkazy. „Vlastnoruční vzkaz vdechne chladné vizitce život,“ vysvětluje Ladislav Špaček.

Dříve se na vizitkách psaly také zkratky, kterými si lidé mohli například poděkovat - P. R. (pour remercier), sdělit upřímnou soustrast - P. C. (pour condoler) nebo popřát štěstí - P. F. (pour féliciter), která jediná přetrvala na novoročních přáních. A ceny? Záleží na barevnosti a počtu vizitek. Pokud jich budete chtít například jen 200 kusů, zaplatíte za jednu barevnou vizitku 2,90 Kč a za černobílou 1,90 Kč.

Dejte najevo úctu

Jestliže chcete udělat na druhé pozitivní dojem, zvolte klasickou bílou vizitku na kvalitním papíře, nejlépe přírodním. Neuděláte chybu, ať zvolíte hladký, či strukturovaný povrch, vyvarujte se však lesklých ploch.

Předávání vizitky má proběhnout důstojně. Dejte si pozor, aby vizitka byla čistá a bez ohnutých rohů. „Předáváteli vizitku na začátku jednání, dejte ji partnerovi do ruky a ne jen na stůl. Obdrženou vizitku schovejte do obalu, který k tomuto účelu slouží,“ radí majitelka společenské agentury Style Alena Hájková.

Chcete vizitky on-line?

Moderním trendem se stává navrhování a prodej vizitek po internetu. Na internetových stránkách si vyberete, zda chcete vizitku úřadu, firmy nebo osobní. Podle návodu pak volíte mezi mnoha připravenými variantami fontů písem, grafických symbolů a jiných vylepšení.

Vše si můžete upravovat podle svého vkusu. Zákazníkům, kteří si netroufají uskutečnit vlastní nápady, připraví odborníci grafické návrhy podle sdělených představ. U jednoduchých návrhů to bývá i zdarma. Samozřejmostí je platba za vizitky on-line. Při přiobjednávání vizitek se stačí pouze připojit na stránky firmy pod svým kódem.