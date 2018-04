Vklad do katastru? Ušetřete si čas i nervy!

Začátkem devadesátých let byl zřízen katastr nemovitostí a pravděpodobně všichni z nás dospělých se v různých pozicích již setkali s jeho administrativou. Na základě jeho více než dvanáctileté existence lze tvrdit, že svoji roli navzdory mnohým dílčím problémům plní. Jeho základním posláním je vnesení právních jistot do vlastnických vztahů k nemovitostem a tuto funkci s většími či menšími výhradami plní.

Spousta podání je vadných, někdy chybují i odborníci

Jedna z nejvíce traumatizujících situací pro kupujícího nastane v okamžiku, kdy uhradí prodávajícímu smluvní cenu a katastr mu následně zamítne návrh na vklad vlastnického práva. První reakcí kupujícího v takovém případě bývá obava, že díky vlastní nedůslednosti naletěl podvodníkovi a zaplatil za neexistují nemovitost nebo se vyskytl jiný, převodu bránící problém.

NENECHTE SI UJÍT Fondy - opět důvod k radosti

Zatímco americké akciové trhy si na konci výsledkového období připisují jen mírné přírůstky, domácí akcie opět útočily na historická maxima. Přízně investorů si užívají i podílové fondy, které si tentokrát polepšily i výkonnostně. Jak si najít práci v Evropě

Pokud se budete chtít vydat za prací do světa, měli byste se nejprve seznámit s nabídkami na trhu práce a zorientovat se ve všech nezbytných administrativních úkonech. Rulandské: Hypermarketový průměr

Žádné špičky, ale ani žádná vysloveně vadná vína. Pití průměrných kvalit za průměrnou cenu pro průměrného zákazníka. Přesně takové, jaké nabízejí hypermarkety.

Důvod neprovedení zápisu vlastnického práva ovšem může být mnohem prozaičtější a také tomu tak v drtivé většině případů je. Důvodem odmítnutí vkladu vlastnického práva bývají jeho formální nedostatky. Zaměřme se tedy na dokumenty, které je nutné pro úspěšný vklad vlastnického práva doložit a zároveň zdůrazněme nejčastější nedostatky.

Návrhy na vklad vždy písemně a vyvarujte se chyb z nepozornosti

V první řadě je nutné podávat návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Místní příslušnost konkrétní nemovitosti k příslušném katastrálnímu úřadu si lze ověřit v příloze č.2, zákona 359/1992 Sb.

Klíčem k vlastnímu aktu vkladu vlastnického práva je samotný návrh na vklad. Vlastní návrh musí obsahovat řádné označení katastrálního úřadu a jeho katastrálního pracoviště, jména a adresu smluvních účastníků (v případě, že účastníkem je právnická osoba – název, sídlo a identifikační číslo) a označení práv, která musí být v katastru zapsána.

Zde je třeba si uvědomit, že katastr je vázán pouze obsahem návrhu na vklad, a

Drží hypoteční banky klienta v zajetí? Banka může úročení hypotéky nepříjemně zvýšit. Čtěte ZDE .

tudíž zapíše pouze ta práva, která jsou v návrhu obsažena. Pokud by si tedy účastníci sjednali v kupní smlouvě další práva a neuvedli je do návrhu na vklad, pak by katastrální úřad bral v potaz pouze obsah návrhu (může jít kupříkladu o zástavní právo nebo věcné břemeno). Samotný návrh na vklad musí být bezpodmínečně písemný.

Je s podivem, že i v takto banálních náležitostech existují chyby. Velmi často bývá chybně označen katastrální úřad nebo jsou chyby v označení účastníků (jméno, rodné číslo, nesoulad s občanským průkazem apod.).

Co vlastně má být vloženo? Vymezení nemovitosti je velmi důležité

Přestože požadujeme vložit něco nepochybně konkrétního, tak ve specifikaci nemovitosti bývají dost často také zásadní nedostatky. Vezměme kupříkladu situaci, kdy vkládáme do katastru vlastnické právo k bytu. Rozhodně si nevystačíme s ledabylým popisem bytu obsahujícím číslo popisné bytového domu, podlaží v němž se byt nachází a jeho podlahovou plochu.

Pro správné zanesení vkladu je samozřejmě nutné vymezení bytového domu, správné označení bytové jednotky, její plocha, podíl vlastníka na společných částech domu a případně na pozemku a náčrt všech bytů v domě. Dost často se také chybuje v důsledku záměny podlahové a obytné plochy domu.

Dalšími nedílnými součástmi návrhu na vklad jsou:

Smlouva, dohoda nebo prohlášení v počtu vyhotovení o dva vyšší než činí počet účastníků řízení

Pokud je některý z účastníků zastoupen zmocněncem, tak musí doložit plnou moc

Jak se nenechat připravit o nemovitost.

Čtěte ZDE . rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii Je-li účastníkem vztahu právnická osoba, tak musí předložit výpis z obchodníhorejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii

V určitých případech se mohou objevit ještě další méně obvyklé přílohy, které ovšem nejsou paušální a nebudu je uvádět

Pokud katastrální úřad zjistí, že je návrh bezvadný, rozhodne o povolení vkladu práva. Nejprve toto rozhodnutí uvede do spisu. Toto označení má pravomocný charakter a do 30 dnů provede katastr vlastní vklad práva. V opačném případě katastr návrh na vklad zamítá a uvádí k tomuto stanovisku poučení.

Chybné návrhy se mohou vyskytnout i od odborníků

Stojí samozřejmě za zvážení, zda je lepší si návrh vyhotovit individuálně nebo využít služeb notáře nebo advokáta. Nezřídka se stane, že i plnou mocí pověřený advokát podá návrh na vklad s nedostatky a katastr odmítne vklad vložit. Je to škoda, neboť formální chyby zbytečně řízení o vkladu vlastnického práva protahují. Lze spíše doporučit tu variantu, že si účastník řízení vklad vytvořený odborníkem ještě před podáním zkontroluje a společně prověří případné nedostatky.

Sestavujete si vklad i kupní smlouvu sami nebo využíváte služeb profesionálů? Těšíme se na vaše názory.