Vkladní knížka: Osvědčená bankovní lest

Více než 165 mld. korun leží v současné době na vkladních knížkách tuzemských bank. Nejvíce, a to by jistě leckdo uhodl, leží na knížkách České spořitelny. Tento titán v oblasti vkladních knížek disponuje 122 miliardami korun, které jsou uloženy na 2,3 milionech vkladních knížek. Jak je možné, že je o ně stále takový zájem?

V současnosti existují tři základní druhy vkladních knížek: s výpovědní lhůtou , bez výpovědní lhůty a výherní. Všechny mají společného to, že je možné je získat zadarmo. Stejně tak zdarma je i jejich vedení. Jediným omezujícím faktorem může být pro někoho výše minimálních vkladů některých knížek. Pohybuje se od 20 korun (Česká spořitelna) až do 10 000 korun (HVB Bank). Pro toho, kdo hodlá spořit po malých částkách v řádu stovek korun měsíčně, asi nebude vkladní knížka s minimálním vkladem 10 000 korun příliš zajímavá.

Banky Počet majitelů vkladních knížek Objem peněz na vkladních knížkách (v mil. Kč) Česká spořitelna 2 300 000 122 400 Poštovní spořitelna 1 178 000 36 700 GE Capital Bank 140 000 5 100 ČSOB 7 800 436,4 Raiffeisenbank 7 200 380 Volksbank 6 000 231,4 SMW 2 000 100 HVB Bank informace neposkytla informace neposkytla

Zdroj: tisková oddělení bank

Výběr nejdříve za měsíc

Knížky s výpovědní lhůtou jsou velmi podobné termínovaným vkladům. Za jejich zřízení ani vedení neplatíte žádný poplatek, téměř všechny banky také nevyžadují, abyste u nich měli zřízený ještě běžný účet. Liší se však tím, že na tento typ vkladních knížek můžete, na rozdíl od termínovaných vkladů, libovolně přikládat peníze. Také jejich minimální výpovědní lhůta je o poznání delší. Termínované vklady totiž umožňují vklad zafixovat pouze na několik málo dnů. Před plánovaným výběrem je nutné provést výpověď, tzn. dát bance najevo že chci z knížky vybrat. Až po uplynutí výpovědní lhůty je možné peníze skutečně vybrat. Výpovědní lhůta je dlouhá minimálně 1 – 3 měsíce (v závislosti na bance), což samozřejmě snižuje likviditu takto spořených peněz.

Pokud byste se rozhodli vybrat z vkladní knížky peníze ještě před koncem výpovědní lhůty, vždycky se musíte připravit na nějakou sankci. Ta představuje úrok z předčasně vybírané částky, a to až ve výši 2 % z objemu vkladu (případ GE Capital Bank). Běžně se tento sankční poplatek pohybuje mezi 0,5 – 1,5 % z předčasně vybírané částky.

Výše úroku na vkladních knížkách je uvedena v následující tabulce:

Banka Vkl. knížka bez výp. lhůty Vklad. knížka s výp. lhůtou Maximální výnos 5000 Kč na 1 měs. 5 000 Kč na 1 rok 100 tis. Kč na 1 měs. 100 tis. Kč na 1 rok Max. úrok. sazba Podm. pro získ. max. úroku HVB Bank 1,2% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,85% dlouhod. vklad - na 6 let ČSOB 0,95% - - - - 0,95% vždy SMW 0,5% 1,25% 1,65% 1,25% 1,65% 2% výp. lh. na 48 měs. Poštovní spořit. 0,4%* 1,1%** 1,4% 1,2%** 1,5% 3% nad 500 tis. Kč na 24 měs. Česká spořit. 0,2% 0,5% 0,9% 0,7% 1,1% 2,1% nad 500 tis. Kč na 24 měs. Volks- bank 0,1 - 0,5% 0,15% 0,35% 0,55% 0,75% 1,55% nad 1 mil. Kč na 48 měs. Raiffei- senbank 0,1% 0,5%** 0,65% 0,9% 1% 1,9% nad 500 tis. Kč na 24 měs. GE Capital Bank 0,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% s výp . lhůtou - vždy

*při zůstatku nad 5 000 Kč

**na 3 měsíce, na 1 měs. není možné

Zdroj: tisková oddělení bank

Vkladní knížku s výpovědní lhůtou naleznete v nabídce pěti velkých bank: České spořitelny, HVB Bank, Raiffeisenbank, GE Capital Bank a Poštovní spořitelny. Z menších bank vám ji nabídne například Volksbank a Sparkasse Mühlviertel West.

Vyšší likvidita = nižší výnos Hledáte další informace o termínovaných vkladech? Pak navštivte tuto SPECIÁLNÍ SEKCI.

Toho, kdo pokládá likviditu spořených peněz za jednu z priorit, však může zajímat spíše druhý typ vkladní knížky – bez výpovědní lhůty. Tato vkladní knížka je srovnatelná se spořícími účty. Peníze totiž nejsou nijak fixovány, můžete nejen kdykoli vkládat, ale také kdykoli vybírat. Opravdu dramatický rozdíl mezi touto vkladní knížkou a spořícím účtem, který je pro každého stěžejní, vyplývá z výše výnosu.

Zatímco u spořících účtů můžete dosáhnout i více než dvou procent ročně z výše vašich vkladů, žádná vkladní knížka vám nevynese více než 1,2 % (viz výše uvedená tabulka). 1,2 % HVB Bank je přitom vzácná výjimka. Na druhém místě je ČSOB s úrokem 0,95 % a pak následují všechny ostatní banky, které vynesou maximálně 0,5 % p.a. Znamená to, že úročení vkladních knížek bez výpovědní lhůty odpovídá úročení běžných korunových účtů. Zkrátka, vysoká likvidita není zadarmo.

Pokud se chcete podívat, jaké podmínky vám nabízí spořící účty, přečtěte si související článek, který naleznete ZDE.

Podmínky vkladních knížek Banky Nutnost běž. účtu u téže banky S výpov. lhůtou nebo bez ní? Možnost na v.k. libovolně přikládat Minimální vklad Délka výpov. lhůty Česká spořitelna ne obě ano 20 Kč 1 - 24 měs. Poštovní spořitelna ne obě ano 50 Kč 3 - 24 měs. GE Capital Bank ne obě ano 50 Kč 3 - 15 měs. ČSOB ne bez lhůty ne 5 000 Kč - Raiffeisen- bank ne obě ano** 1 000 Kč 3 - 24 měs. Volksbank ne obě ano*** 50 Kč*** 1 - 48 měs. SMW ano* obě ano 500 Kč max. 48 měs. HVB Bank ne obě ano 10 000 Kč 3 - 6 měs.

*v případě v.k. bez výpovědní lhůty

**pouze v hotovosti

***pouze u netermínované v.k. (k min. vkladu - jinak 1 000 Kč)

Zdroj: tisková oddělení bank

Je libo výherní…

Posledním druhem vkladní knížky je vkladní knížka výherní. Tu nabízí v současné době jediná banka - Česká spořitelna. Také v jejím případě neplatíte žádný poplatek za zřízení, vedení ani za její správu. Je možné z ní kdykoli vybírat a naopak na ni vkládat. Jedná se však o produkt, který není vůbec úročen. Zisk z úroku zde nahrazuje možnost znásobení zůstatku na knížce díky výhře.

Slosování vkladních knížek probíhá dvakrát do roka (květen a listopad). Výhry jsou rozloženy tak, že na každých 1 000 vkladních knížek připadá 10 výher. Z toho 1 výhra představuje 100 % průměrného zůstatku vkladu za uplynulé slosovací období, 3 výhry pak 35 % a posledních 6 výher 10 %. Každý výherce navíc získává prémii ve výši 1 000 korun.

Každý kdo o výherní vkladní knížce přemýšlí by však měl dobře zvážit, zda sáhnout po výherní knížce, kterou může mít teoreticky do konce života bez jakéhokoli zisku, nebo raději využít spořící produkt, který mu slibuje menší, leč jistý výnos.

Zvýhodnění stojí za to

Určitě zajímavé jsou speciální modifikace vkladních knížek, kterými banky zvýhodňují děti – tzv. dětské vkladní knížky. Dětská vkladní knížka Poštovní spořitelny například slibuje výnos ve výši 3,3 %. Česká spořitelna zase nedospělým klientům připisuje prémie při dosažení určitého věku (6 let – 500 Kč, 15 let – 1 000 Kč, 18 let 2 000 Kč).

Další informace, rady a články o všech tuzemských bankách naleznete v této SPECIÁLNÍ SEKCI. Vkladní knížku nebo jiný produkt?

Je nad slunce jasné, že vkladní knížky nepatří k produktům, které by slibovaly nějaký zajímavý zisk. Přesto však na ně sází neuvěřitelný počet Čechů. Kdybychom přisoudili jednu vkladní knížku jednomu člověku (pochopitelně jen pro demonstraci, jeden člověk může mít dvě nebo i více vkladních knížek), pak bychom došli ke zjištění, že tento spořící produkt vlastní každý třetí Čech. Proč tomu tak je? Češi jednoduše věří produktu, který je nikdy nezklamal. Ačkoli je tu už desítky let, slibuje sice mizivý, za to však jistý výnos. Peníze uložené na vkladní knížce jsou přeci ze zákona pojištěny. Navíc, každý přesně ví, kolik na knížku vložil nebo kolik z ní vybral, a i to může hrát zvláště u starších střadatelů významnou roli.

Smutné je, že to všechno banky pochopitelně vědí, a proto lze stěží očekávat, že by úroky na vkladních knížkách, které klienti tak rádi využívají, postupem času nabývaly zajímavějších hodnot. Proto raději dobře zvažte, zda by se vám nevyplatilo odprostit se od starých zvyklostí a sáhnout po takovém spořícím produktu, který by vám vynesl více – třeba po spořícím účtu nebo termínovaném vkladu. Zatímco sazby termínovaných vkladů jsou vyšší přibližně o 0,2 až 0,5 procentního bodu, pak sazby spořících účtů jsou zajímavější až o 1 %.