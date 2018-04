Vkladový bankomat uznal peníze jako padělek. Klient tak přišel o tisíc korun

"Vkládal jsem 14 tisíc korun, ale bankomat mi dvě bankovky zadržel. Vložil jsem čtyři tisíce a na displeji bankomatu se ukázalo, že mi byly přičteny na účet jen dva tisíce korun a dvě bankovky zadrženy," popisuje svůj problém Lukáš a svá slova potvrzuje dokladem z depozitního bankomatu. Po téhle nepříjemnosti zbytek transakce zrušil a 10 tisíc korun z bankomatu vyjmul. Deset tisíc korun následně vložil pomocí bankomatu bez problémů.

Podání bankovek pak reklamoval, přišlo mu však uznání reklamace jen na jednu bankovku s vysvětlením, že mu bankomat zadržel jedinou tisícovku. On však má doklad o tom, že bankovky byly zadrženy dvě. "Tisíc korun mi zpětně bylo připsáno na účet, ale těch dalších tisíc korun nemám a reklamace uznána nebyla," popisuje Lukáš.

Co je bankomat naruby Vkladový neboli depozitní bankomat slouží ke vkládání peněz na účet. Funguje to v podstatě opačně, než klasický bankomat. Peníze vám jsou většinou připsány na účet ihned.

Bankomat dokáže poznat padělek

Depozitní bankomat dokáže rozlišit, zda jsou bankovky v pořádku, nebo podezřelé, případně je vyhodnotí jako možné padělky. Podezřelé bankovky jsou například špinavé nebo potrhané. Postup banky je pak v takových případech jiný.

"Jednu bankovku bankomat označil za podezřelou, druhou pak za možný padělek. Podezřelá bankovka byla na účet připsána ihned a bankovka označena za možný padělek byla bankomatem zadržena. Tuto bankovku jsme podrobili odborné expertize. Obava z padělku se nepotvrdila a my jsme tuto částku vložili na klientem zvolený účet," vysvětluje Vendula Voláková z Tiskového centra České spořitelny.

Lukáš ale ihned připsaných tisíc korun na účtě nemá, tak se obrátil na ombudsmana České spořitelny, kde mu řekli, že mají hodně práce a někdo se mu ozve. Několik dní nato Lukášovi zavolali. "Podle jejich záznamů je do počtu zadržených bankovek údajně započítána jak ihned připsaná tisícikoruna, tak bankovka, která byla předmětem reklamace. Tisíc korun, které mi měly být okamžitě připsány na účet bohužel nemám," svěřuje se Lukáš.

Banka Lukášovi tvrdí, že mu tisíc korun připsala a on vkládal jen 13 tisíc korun. "O tom, že jsem vložil pomocí bankomatu 14 tisíc žádný doklad nemám. Je to jen jejich slovo proti mému," říká Lukáš. Česká spořitelna mu ještě navrhla, aby se obrátil na Finančního arbitra České republiky. To však náš čtenář odmítá, nechce tuto záležitost nadále řešit.

Bankovky prochází skenerem

Kontrolu podle Volákové z České spořitelny provádí bankomat pomocí svých senzorů a skenerů ihned při vložení bankovek. Pokud je bankovka vyhodnocena jako padělek, provádí se ještě přezkoumání pravosti peněz v bance a pak se případně posílá na odbornou expertízu do České národní banky.

Podobně to funguje například v ČSOB. "Bankomat zadrží hotovost v případě, kdy bankovku vyhodnotí jako podezřelou z padělání či pozměnění, případně jako nekvalitní. V současné době máme 100 procent zadržených bankovek pouze ve špatné kvalitě a poškozené. Žádná nebyla identifikována jako padělek," vysvětluje Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB.

Poplatky za vkladové bankomaty • Česká spořitelna si účtuje šest korun za vklad na účet vedený u České spořitelny a 40 korun za vklad na účet jiné banky. • U ČSOB je zdarma vkládání peněz jen na termínované vklady, spořicí účty a kreditní kartou. Na běžný účet stojí vložení peněz šest korun za transakci. • GE Money Bank zaplatíte šest korun za transakci. • Poštovní spořitelna si žádný poplatek neúčtuje. • UniCredit Bank si žádný poplatek neúčtuje.

Banky radí podat reklamaci

Pokud se vám peníze nepřipíší na účet v takové výši, jakou jste do bankomatu vložili, můžete podat reklamaci. Zapište si ale datum a čas vkladu a také číslo platební karty, kterou jste použili pro identifikaci v bankomatu. Banka po vás tyto údaje bude kvůli reklamaci požadovat.

Jestli nemáte ve své reklamaci jasno, pomoci by vám měl například ombudsman České spořitelny, případně Finanční arbitr České republiky.

UniCredit má obálkovou metodu

UniCredit Bank používá starší variantu depozitních bankomatů. "Tento systém funguje tak, že uživatel vloží hotovost do obálky společně s lístkem, na kterém je uvedena konkrétní částka odpovídající sumě v obálce. Po vkladu do bankomatu je částka nejpozději do druhého pracovního dne připsána na účet klienta," popisuje systém Tomáš Pavlík, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

Banka však uvažuje o inovaci tohoto systému, který již nebude pracovat s obálkami.