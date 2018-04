Vklady v bankách většinou prodělávají

Ekonomové letos očekávají průměrnou inflaci dvě procenta. Pokud se vezme střední hodnota nízkoúročených vkladů 1,5 procenta, přijde střadatel reálně u stotisícového krátkodobého vkladu o 500 korun.

Jinak řečeno, i když bude mít na kontě 101 500 korun po připsání úroků, bude mu to v příštím roce stačit na pořízení zboží, na které před rokem potřeboval 99 500 korun. Na nízkoúročených netermínovaných účtech a krátkodobých termínovaných vkladech drží domácnosti více než 650 miliard korun, tedy šedesát procent veškerých svých peněz v bankách. Čisté úrokové výnosy na těchto účtech se podle dosavadního vývoje sazeb budou letos v průměru pohybovat mezi jedním až dvěma procenty. I když poslední čísla o vývoji inflace potvrzují, že letošní růst cen bude nejnižší za posledních osm let, většinu vkladů to neochrání.

Bankovním střadatelům oproti zájemcům o hypotéky a spotřební úvěry nepřeje ani výhled do konce roku. Ekonomové totiž očekávají, že inflace zůstane pod spodní hranicí cílového pásma České národní banky, a ta možná již tento měsíc zareaguje snížením úrokových sazeb. I když to povede ke zlevnění úvěrů, pro výnosy z vkladů to bude další rána. Podle včera zveřejněných informací totiž průměrná cenová hladina v září klesla oproti předchozímu měsíci o 0,5 procenta a meziročně vzrostla

Vliv inflace na vklad v bance 100 000 korun vloženo v lednu 1998 na čtyři roky (výběr leden 2002) v Kč Přírůstky v jednotlivých letech Reálné přírůstky po zohlednění vlivu inflace 01/1999 10 020 -680 01/2000 5 820 +3388 01/2001 4 425 -268 01/2002 3 607 -2214 celkem 23 872 226

o 0,8 procenta. "Výrazně se na tom podílel sezonní pokles cen zájezdů a nečekaný pokles cen potravin, protože v okolních státech, jako jsou Německo, Polsko, Slovensko a Maďarsko, ceny rostou," uvedl Luboš Mokráš z České spořitelny. "Klesají ale i ceny elektronických přístrojů pro domácnosti. Zde se již s předstihem projevuje říjnový vstup firmy Dixons na tento trh," soudí Jozef Kovalovský z ČSOB. Firma Dixons nabízí výrazně levnější elektroniku a elektrospotřebiče než konkurence.

Česká republika má aktuálně nejnižší inflaci v zemích středoevropského regionu a nižší než státy Eurozóny. V minulosti tomu tak vždy nebylo, ale banky dokázaly pružně reagovat úrokovými sazbami a reálné zhodnocení bankovních střadatelů bylo spíše vzácností. To neplatí pro stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění a některé podílové fondy, které klientům zajišťují reálné zhodnocení. Avšak klient, který v lednu roku 1998 uložil do banky sto tisíc na čtyřletý termínovaný účet, vydělal v lednu 2002 reálně pouze 226 korun. Během čtyř let zhodnotil vklad pouze jednou. V roce 1999 se průměrná inflace dramaticky snížila a sazby neklesaly dostatečně rychle.