Vláda má nový plán růstu nájmů

To bude platit, pokud koaliční plán podpoří i parlament. "Je to úplná novinka. Ministři financí a pro místní rozvoj mají podle dohody připravit propracovaný zákon a do tří týdnů jej předložit vládě," řekl náměstek ministra financí Jaroslav Šulc. Spory o regulované nájemné mezi ministrem financí a ministrem pro místní rozvoj trvaly několik měsíců.

V sobotu večer jim k dohodě stačily dvě hodiny. Zástupci lidovců v čele s Cyrilem Svobodou přišli se zcela novým návrhem, který přijaly jako kompromisní i ČSSD a Unie svobody.

Vláda přišla s novým řešením růstu nájemného

Po několika měsících ostrých sporů mezi ministrem financí a ministrem pro místní rozvoj stačily zástupcům vládních stran dvě hodiny k nalezení shody ohledně dalšího vývoje regulovaných nájmů.

V sobotu večer přišli na koaliční jednání lidovci v čele s Cyrilem Svobodou se zcela novým návrhem, který přijaly jako kompromisní i oba znesvářené tábory, ČSSD a Unie svobody.

Podpoří-li koaliční plán poslanci, budou si města a obce určovat během příštích dvou až tří let ceny nájemného zcela libovolně. Soukromí majitelé domů s regulovanými byty budou moci zvýšit činže maximálně o deset až patnáct procent, pokud se s nájemníkem nedohodnou jinak. Návrh by měla do tří týdnů dostat na stůl vláda.

Jak se budou podle tohoto scénáře vyvíjet ceny v obecních bytech, nelze odhadnout. Zastánci regulace a nižších cen nájmů ve vládě spoléhají na to, že obecní zastupitelstva budou pod tlakem svých voličů opatrnější a nebudou ceny zvyšovat moc rychle. Jejich oponenti věří opaku a spoléhají na to, že obce se stanou hlavními tvůrci nového trhu.

Jasnější je očekávaný vývoj cen v bytech se soukromým majitelem. Například v šedesátimetrovém bytě bude moci nájem vzrůst do roku 2005 zhruba o 700 korun v Praze a o 500 korun v městech nad sto tisíc obyvatel a v ostatních městech a obcích o 300 až 400 korun.

Na původní plán, podle kterého se ceny budou odvíjet podle "místně obvyklého nájemného", se má najet teprve po zmíněných dvou třech letech. Klíčová úroveň nájemného se bude vypočítávat jako průměr všech úrovní nájmů v daném městě, městské části či lokalitě. Lidé s nájmy pod úrovní obvyklé ceny si budou muset připlatit a naopak lidé, jejichž tržní nájmy budou vyšší, se zřejmě dočkají slev.

Právě na hladině místně obvyklého nájemného se ani po sérii jednání dosud nedokázala shodnout ministerstva financí a pro místní rozvoj. "Věříme, že se po přechodném období odblokuje současný špatný stav na trhu s bydlením," uvedl předseda Unie svobody Petr Mareš.

Zvolený postup směřuje k tomu, že v budoucnu budou sjednoceny ceny nájmů a budou se lišit pouze podle místních podmínek. Situace, kdy v jednom domě na stejném patře a stejně velkém bytě jsou zcela odlišné regulované a tržní ceny, by měla přestat existovat.

Zákon o nájemném měl být původně připraven již loni. Impulzem k jeho rychlému dokončení se stal hlavně loňský verdikt Ústavního soudu, který zrušil cenový výměr o regulaci nájmů jako protiústavní. Někteří majitelé domů se následně pokusili zvýšit nájemné a byli připraveni domáhat se vyšších cen u soudů.

Kabinet Vladimíra Špidly na to 19. prosince reagoval zmrazením nájmů na tři měsíce, čímž si vysloužil ostrou kritiku i několik žalob ze strany majitelů domů.