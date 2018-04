Učil matematiku, pak začal vyrábět světla a má miliardové tržby

V minulosti se dalo světlo jen stmívat a rozsvěcet. "V budoucnu však budete moci volit i to, jestli budou chladnější, nebo teplejší a barevná pozadí. Světlo začíná být trojrozměrné," říká Vladimír Levársky, majitel firmy OMS a slovenský vítěz soutěže Podnikatel roku, kterou pořádá auditorská společnost Ernst & Young.

Vladimír Levársky (47) Majitel společnosti OMS se sídlem v Senici.

Do roku 1991 učil zeměpis a matematiku na gymnáziu, pak odešel do stavebnictví.

Dovážel světla z Itálie, posléze je sám začal vyrábět.

Specializuje se na LED světla pro obchodní domy i kanceláře, nově se soustřeďuje na nemocnice a pouliční osvětlení.

Expanduje v EU, ale i do Indie, Číny, Brazílie a USA.

Letos čeká tržby kolem 80 milionů eur (2,1 mld. korun).

Je i bývalý fotbalista a nyní majitel klubu FK Senica.

Má syna, ale firmu staví tak, aby ji jednou mohl převzít management.

Jak se z učitele matematiky stane výrobce světel? Co vás osvítilo?

Náhoda. Jako učitel na gymnáziu jsem se cítil nenaplněný. Po revoluci mě parta kamarádů přibrala do suchých staveb, ze sádrokartonu. Protože jsem uměl anglicky, dostal jsem na starosti dodávky světel. Po roce a půl jsme se rozešli a já jsem začal dělat světla.

Jak se začne konkurovat světovým výrobcům?

Nekonkuroval jsem. Začal jsem dovážet italská světla, jenže tamní dodavatelé s jejich životním stylem nebyli schopni dodržovat termíny. V jednu chvíli už to nechcete zákazníkovi vysvětlovat a začnete je dělat sám.

To se lehce řekne, ale odkud jste měl například peníze na rozjezd?

Měl jsem asi 300 tisíc korun. Světla jsme kupovali a vyváželi do východní Evropy, Polska, Ruska a na Ukrajinu. Tehdy tam byl světel nedostatek, hotový Klondike. V Rusku se navíc platilo předem, takže hotovost jsme měli. Naštěstí.

Jaká světla vyrábíte? Do obýváků, nebo ulic?

Ledková světla do kanceláří, škol, průmyslu i obchodů. Nově se soustředíme i na pouliční a nemocniční světla s tím, jak do nich postupně pronikají technologie LED. Pro nás je obrovská výhoda, že v našem oboru probíhá technologická revoluce.

Který trh je nejslibnější?

Skandinávie, Německo, Británie a Francie, tam máme 60 procent obratu. Víte, tyto trendy jdou v Evropě podle vzdělanosti národa.

Které jsou vzdělanější národy?

Největší důraz na energetickou úspornost kladou ve Švédsku, v Německu, Benelux, Británie, za nimi následuje Francie, tak to vnímám. Když nový trend zavedete do těchto zemí, máte úspěch. Nelze nabízet řídicí systémy v Indii, když tam řeší osvětlení jako takové. Začínáte u nejvzdělanějších národů, které dávno pochopily, a postupně se dostanete až do Ruska a na Ukrajinu.

Kam bylo nejtěžší proniknout?

Do Spojených států. Byly tam rozdílné normy, ale už se sbližují s Evropou.

Nedávno jste otevřeli pobočku i v Indii v podobě společného podniku s místní firmou. Jdete vždy touto cestou?

Ne. Poté, co jsme v roce 2006 restrukturalizovali a začali inovaci, jsme postoupili do vyšší úrovně a tam o nás vzrostl zájem. Bohaté firmy nebo rodiny nás samy kontaktují. A dokonce chtějí prodávat pod naší značkou OMS. Například v Indii nás doporučil finančně silné rodině zaměstnanec indického Philipsu. Od roku 2009 pro nás začala revoluce: jsme v Indii, Číně, Brazílii, Turecku. Franšízujeme značku a řešíme, jak evropskou firmu proměnit v globální.

Zvládáte tak rychlý růst?

Toto je růst řízený. Ten exponenciální růst o 300 milionů korun ročně pět let v řadě už jsem zažil. Měli jsme obrat 300 milionů korun a za pět let jsme došli na 1,8 miliardy. Dnes si klienty vybíráme, posunuli jsme se na vyšší úroveň, a některé jsme dokonce nechali odejít.

Co je to vyšší úroveň v osvětlení?

Osvětlení se začíná stávat oborem energetických úspor a přidává se digitalizace, řízení světel. Celá Evropa přešla k alternativním zdrojům. Brusel však dospěl k tomu, že je lepší lidi vzdělávat v úsporách, než všude zavádět solární panely, i když energetická lobby protestuje. Vždyť osvětlení spotřebuje 20 procent energie. Navíc teď každý šetří a pročítá složenky. Studujeme i možnosti nanooptiky s Technickou univerzitou v Liberci.

Jaký letos čekáte růst tržeb?

Asi sedm procent. Je to dobré, ale právě měníme klienta. Mohli bychom mít i 17procentní, nebo dokonce 27procentní růst. Ale mnoha firmám jsme řekli ne kvůli změně trendů a řídicích systémů.

Kdy jste dospěli k tomu, že chcete dělat nové technologie?

S knihou. Postavili jsme standard kvality osvětlení, paradoxně jako firma, která přišla do oboru zvenčí, posbírali jsme všechny informace o osvětlení a udělali metodologii. Knihu dále přebírají. Jde o návod, jak měřit kvalitu. A teď nás zvou do nových a významných projektů. Nikdy bych netušil, že se dostanu do takového prostředí, jako je Carrefour nebo obchodní domy Galerie Lafayette či Steffl ve Vídni. Že se budeme věnovat pouličnímu osvětlení a jak měřitelně zlepšit bezpečnost na některých ulicích. Takových lokalit je v Česku a na Slovensku hodně. Když dáte jiný akcent osvětlení, dosáhnete skoro až denního světla.

Studujeme i psychologický aspekt v maloobchodě. Například světlem i klimatizací v obchodě můžete ponouknout někoho, aby si koupil kožich i v létě. V minulosti se dalo světlo jen stmívat a rozžínat. Teď dostanete dva prvky, bílou teplou a studenou a ještě barevné pozadí. Světlo začíná být trojrozměrné, má to efekt.

Máte problémy najít do takového výzkumu lidi?

My jsme si je dovezli zvenčí. Šéfku heatingu, řízení tepla, máme ze Singapuru z univerzity, v optice máme Číňanku, máme Indy, Rusy. Šéf vývoje je Rakušan, šéf konstrukce Němec. Znám z fotbalových kabin, jaké to bylo, když tým nefungoval. Ale tady je to dobré, dokonce si ty cizinky našly i místní partnery. Ve firmě máme na třech patrech 120 lidí 20 národností. Bydlí v Senici v jedné ulici, koupil jsem pozemky a vystavěl pro ně domy.

Jako Baťa?

Baťa se řídil tím, čím my. Selským rozumem.