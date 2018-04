Vlaky: v systému slev se mnozí vyznají jen obtížně

Množství slev a cenových programů, které České dráhy nabízejí, je široké. Vyznat se v nich a najít cenově nejvýhodnější nabídku vyžaduje hodně času. „Systém Z-karet, které jsou nabízeny pro dospělé, mládež i důchodce, je poměrně složitý a může být obtížné se v něm napoprvé vyznat,“ říká Pavel Tesař z tiskového oddělení Českých drah.

Cenová zvýhodnění jsou nabízena nejen pro pravidelné zákazníky, mládež či seniory, ale i pro skupiny, které nejezdí vlakem pravidelně. Nejdražší variantou je obyčejné jízdné, které zaplatí každý, kdo nevlastní žádný z průkazů na slevy. Zvýhodnění pro lidi cestující častěji je možné získat prostřednictvím Z-karty. Ušetřit lze i na jednorázových cestách, například levnějšími zpětnými jízdenkami či slevami pro skupiny.

Podstatně se zvýšily ceny u časových jízdenek, což se dotýká hlavně lidí, kteří denně dojíždějí do školy či do zaměstnání. Například za měsíční traťovou obousměrnou jízdenku do vzdálenosti 40 kilometrů nyní zaplatíte 972 korun místo předchozích 750 korun, což je zdražení o více než dvacet procent. Přesto jsou předplacené jízdenky na kratší vzdálenosti výhodnější než třeba zákaznické jízdné se Z-kartou.

Pro méně častější dojíždění na větší vzdálenosti je vhodnější služba Kilometrická banka 2000, i když její cena také vzrostla z 1190 na 1350 korun. Při cestování často nehrají roli jen peníze, ale také pohodlí a doba strávená v dopravním prostředku. Kvůli výlukám a zpožděním je doprava po železnici nejdelší. Starší cestující mají někdy navíc problém s vysoko umístěnými schůdky.

Co České dráhy nabízejí?

Zákaznické jízdné - sleva až 50 procent

Tento druh jízdného je určen pro všechny cestující starší patnácti let, kteří jsou častějšími zákazníky Českých drah. Z-karta stojí na rok dvě stě a mládež sto korun. Její majitel získá slevu až padesát procent oproti obyčejnému jízdnému. Cenové rozdíly jsou patrné zejména na delších vzdálenostech. Za cestu z Aše do Vsetína zaplatíte bez slevy 640 korun a se slevou 396 korun, takže díky Z-kartě ušetříte téměř 250 korun.

I pro jednorázovou cestu by bylo cenově výhodnější její pořízení. Z-karta je výhodná už po ujetí čtyř set kilometrů a je vhodná zejména pro toho, kdo ví, že během roku bude využívat služeb železnice, ale do práce či do školy bude jezdit třeba autobusem. Průkaz pro zákaznické jízdné lze získat na každém větším nádraží a k jeho vyřízení je třeba doklad totožnosti a fotografie.

Vhodné: pro časté i občasné ježdění

Senior pas - sleva přes 70 procent

Sleva je nabízena důchodcům starším sedmdesáti let. Jeho roční cena je pět set korun a majitel s ním může bezplatně cestovat všemi osobními vlaky. Pro cesty spěšnými vlaky, rychlíky a vlaky InterCity nebo EuroCity je potřeba si zakoupit jízdenku, která je cenově zvýhodněna oproti obyčejnému či zákaznickému jízdnému. Senioři si nemusí kupovat zvlášť Z-kartu pro získání slev na zákaznické jízdné, nárok na slevu získají rovnou se Senior pasem. Majitel Z-karty například zaplatí za cestu z Českých Budějovic do Prahy rychlíkem 126 korun, důchodce se Senior pasem jen 63 korun.

Pozor! Senior pas s platností jeden rok si lze zakoupit již dva měsíce před prvním použitím. To znamená, že si tento průkaz na slevu můžete vyřídit ještě před dosažením sedmdesáti let. K vyřízení Senior pasu, který vyhotoví na každém větším nádraží na počkání, je třeba občanský průkaz a jedna fotografie.

Vhodné: pro seniory

Časové traťové a síťové jízdenky

Tento typ jízdného je určen pro cestující, kteří vlakem denně dojíždějí do práce nebo školy. V nabídce Českých drah si mohou vybrat buď traťové jízdenky, které jsou určeny jen pro určitou trasu s platností na týden, měsíc nebo čtvrt roku, nebo síťové jízdenky, jež mohou být využívány po celém území republiky. Předplacené jízdné se vyplatí pro pravidelné cestování vlakem. Například traťová měsíční obousměrná jízdenka přijde na 972 korun, síťové jízdné pro cestování bez omezení stojí 3402 korun. Další cenové zvýhodnění poskytují dráhy pro žáky a studenty, kteří měsíčně zaplatí přibližně o deset procent méně než dospělí. Musí však mít Junior pas, který společně s ISIC kartou vyjde na 100 korun za rok.

Vhodné: pro pravidelné dojíždění do práce a do školy

Junior pas, Junior pas ISIC - sleva padesát procent

Studenti a cestující do 26 let mohou využít zlevněné jízdné pro mládež. Junior pas si mohou zařídit všichni cestující mladší 26 let. Roční cenná známka vás vyjde na 700 korun a jízdenka je pak asi o polovinu levnější než u zákaznického jízdného.

Pro studenty, kteří mají ISIC kartu a cestují vlakem, je výhodnější Junior pas ISIC. Mezinárodní studentská identifikační karta s roční platností - ISIC - stojí 250 korun. Pořídíte-li si s ní Junior pas, zaplatíte za roční cenný kupon jen sto korun. Sleva je stejná jako u klasického Junior pasu - přibližně padesát procent. K vyřízení průkazu je třeba doklad totožnosti, fotografie, případně ISIC karta.

Vhodné: pro studenty a cestující do 26 let

Zpáteční jízdné - sleva přes čtyřicet procent

Zlevněné zpáteční jízdné je výhodné pro takové cestování, kdy se vracíte druhý den zpět. Je určeno pro všechny zákazníky - nemusíte mít Z-kartu, abyste mohli využít slevy. Zatímco při zakoupení dvou jízdenek vás cesta z Prahy do Plzně vyjde na 280 korun, v systému zpátečního jízdného to bude 155 korun.

Vhodné: pro zpáteční cesty do druhého dne

ČD Tip

Jedete-li na víkend navštívit vzdálenou tetu, vaše rodina může využít slevu ČD Tip. Podmínkou pro její získání je, aby měli všichni cestující společnou nástupní a cílovou stanici a aby byl lístek zakoupen na cestu tam i zpět. Oproti klasické zpáteční jízdence je u slevy ČD Tip prodloužena platnost na další dva celé dny, takže je optimální pro víkendové cesty - lístek si zakoupíte v pátek a platí až do nedělní cesty zpět.

Vhodné: pro skupiny dvou až pěti lidí při cestách na víkend

Kilometrická banka 2000

Kilometrická banka funguje na principu předplaceného jízdného, kdy si za 1350 korun „koupíte“ dva tisíce kilometrů ujetých vlakem. Jeden kilometr vás tak fakticky vyjde na necelých sedmdesát haléřů. Při cestě pak vyplníte „cestovní doklad“, ve kterém uvedete trasu a den. Váš zápis pak zkontroluje průvodčí ve vlaku. Minimální odpis na osobu je 100 kilometrů, maximální 400 kilometrů. Jednu kilometrickou banku mohou používat najednou až tři osoby starší 15 let, přičemž dvě děti do 15 let se považují za jednoho dospělého, takže pro cestování čtyřčlenné rodiny jde o výhodný způsob. Za stokilometrovou trasu s použitím banky zaplatíte 67 korun a například za zákaznické jízdné 74 korun.

Vhodné: pro častější cesty nad 100 kilometrů

Co Vy? Máte nějaké špatné zkušenosti s cestování vlakem? Podělte se o ně s námi.