Vlastní bydlení nebo akcie?

Před tím, než začnete investovat do akcií, měli byste zvážit koupi vlastního domu nebo bytu. Vlastní dům či byt je jediná dobrá investice, kterou drtivá většina z nás zvládne. Existují sice výjimky, ale na vlastním bydlení vyděláte téměř na 100%. Na akciích se naopak často prodělává.

Mnoho obyčejných lidí ve vyspělých zemích vydělalo nemalé peníze na investici do vlastního bydlení. Někdy se stane, že rodina se musí rychle přestěhovat a prodá svůj dům se ztrátou. Málokdo prodělá na investici do nemovitostí několikrát po sobě tak, jak se to lehce může stát u akcií. Nejenže ceny nemovitostí dlouhodobě rostou těsně nad inflací, ale navíc také ušetříte za nájem. Na rozdíl od akcií také nemovitosti představují relativně dobrý úkryt před recesí.

Na nákup domu či bytu si také můžete vzít hypotéku. Většinou je třeba mít minimálně 30% z kupní ceny v hotovosti, ale v kombinaci se stavebním spořením lze byt koupit ještě s menším množstvím vlastní hotovosti. A úroky z hypoték i úvěru ze stavebního spoření jsou tak nízké a navíc dotované státem! O zaplacené úroky z hypotéky si navíc můžete snížit daňový základ.

Je pravda, že na nákup akcií lze také získat úvěr. Úroky jsou ale výrazně vyšší. Ještě horší je, že kdykoli se cena akcií kupovaných na úvěr sníží, musíte svému makléři dodat novou hotovost, která tento pokles pokryje. Řekněme, že vám makléř půjčil 500 000 Kč na nákup akcií za milion a požaduje, aby hodnota akcií byla minimálně na dvojnásoku hodnoty úvěru. Klesne-li hodnota vašich akcií o 10% na 900 000 Kč, musíte makléři zaplatit 50 000 Kč, abyste snížili úvěr na 450 000 Kč. V opačném případě makléř bude muset prodat akcie v hodnotě 100 000 Kč, aby poměr hodnoty akcií a dluhu zůstal na dvou.

To se vám u domu či bytu nemůže stát, i když se domácí ekonomika právě ocitne v nejhlubší fázi recese. Poradce hypotéční banky vám nikdy o půlnoci nezavolá, abyste zítra do dvou odpoledne přinesli do banky 100 000 Kč nebo jinak budete muset prodat obývák.

Investice do bydlení je ve srovnání s akciemi také mnohem šetrnější na nervy a psychiku. Těžko zpanikaříte a prodáte svůj byt hned po tom, co si v Hospodářských novinách přečtete, že ceny nemovitostí letos klesají. Mnozí by své akcie rychle se ztrátou prodali, aby pak zjistili, že jejich hodnota je za rok, dva či tři vyšší o 50% ve srovnání s tím, za kolik je nakoupili. Protože bydlet musíte, unáhlenému prodeji se naštěstí přirozeně vyhnete. V páteční příloze MF DNES naštěstí nenajdete zavírací hodnotu vašeho bytu ani přehled domů, jejichž ceny za poslední týden nejvíce poklesly. Nedočtete se, že hodnota Martinské 4 spadla o 15% a že sousedi z Babylónie nezaregistrovali nic zvláštního, co by tento pád mohlo způsobit.

Abyste se s velkou pravděpodobností vyhnuli ztrátám, musí být investice do akcií i nemovitostí dlouhodobá. Na rozdíl od akcií vlastní lidé své domy či byty většinou mnoho let, což přirozeně zvyšuje vyhlídky na slušný zisk. Prodat dům a vystěhovat se z něho vyžaduje hodně usilí, nalezením jiného domu počínaje a zajištěním stěhovací firmy konče. Prodat akcie můžete pouhým kliknutím myši.

Není žádným překvapením, že lidé vydělávají na nemovitostech a prodělávají na akciích. Většina z nás se připravuje na nákup bytu či domu měsíce, soustavně zkoumá celý trh, zajede se na byt či místo budoucího domu podívat a ptá se realitního makléře na tisíce věcí. Naopak rozhodnout se, kterou akcii koupit, je u mnohých otázkou pouhých několika minut. Mnohdy lidé stráví více času výběrem vhodného typu a značky televize, než zvažováním, zda má podnik, jehož akcie právě kupují, dobrou perspektivu.

