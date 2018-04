Vlastní hotel: dobrá adresa je půlka úpěchu

„Správný výběr lokality je předpokladem úspěchu,“ potvrzuje Pavel Weishaupt z developerské společnosti Codeco. „Lokalita hraje jednu z nejvýznamnějších rolí. Investor často i za cenu vyšších nákladů preferuje lokalitu dražší, protože mu často přinese vyšší zisky, než je tomu tam, kde není o takové služby ze strany klientů zájem,“ říká Robert Polák ze společnosti Sekyra Group.

To, že se dobrá adresa hotelu vyplácí, není žádná novinka. „Jsou tři základní kritéria úspěchu tohoto podnikání: Location, location, location a teprve jejich splnění dává předpoklad k úspěchu,“ tvrdí Pavel Weishaupt z developerské společnosti Codeco. Jednoduché recepty pro výběr té nejlepší lokality neexistují. Důležité je vědět, jaké hosty chceme do svého podniku přilákat.

„Je nutné si uvědomit, kdo je cílová skupina hostů, jaká jsou jejich očekávání, kupní síla či způsob dopravy – z toho pak vyplývá vazba na dopravní infrastrukturu místa, parkovací kapacity pro osobní automobily i autobusy. U hotelu je také důležité si uvědomit, jak dlouho v něm budou hosté pobývat, zda to bude „business“, „turist“ nebo „family“ koncept,“ vypočítává kritéria pro výběr lokality Pavel Weishaupt z firmy Codeco.

Podle Radka Poláka ze Sekyra Group je dobré si při přípravě investice do vybudování hotelu udělat malý průzkum a zjistit počet, obsazenost a tržby stávajících hotelů či restaurací v dané lokalitě, a získat tak informace o nasycenosti či nenasycenosti poptávky po typu služeb, které se chystáme nabídnout. „Mezi další kritéria, která hrají roli při výběru lokality, patří návštěvnost uvedené lokality ze strany klasické či kongresové turistiky, přístup orgánů státní správy a místní samosprávy v dané lokalitě k oboru podnikání, který zde chceme provozovat, ceny za případný pronájem nemovitostí, náklady na pracovní sílu v daném místě a kvalita těch místních služeb, které jsou pro provoz takového podniku nutné,“ dodává. Důležitá je i kvalita infrastruktury v dané lokalitě a snadná dopravní dostupnost. „Důležitá je samozřejmě i kvalita poskytovaných služeb včetně kvality nemovitosti, která tyto služby nabízí,“ dodává Radek Polák ze Sekyra Group.

Důležitou roli při profilaci hotelu hraje, zda se nachází v turisticky atraktivním centru města nebo mimo něj. To ovlivňuje i cenovou politiku podniku. Velké město má své výhody, ani malá města však nejsou pro podnikání ztracena. Jde o to, zda je v dané lokalitě něco, co může přitáhnout i zákazníky odjinud. „Příklad za všechny: Verona je malé městečko, ale díky Juliinu balkonu a operním představením v koloseu jsou hotely všech kategorií po většinu roku obsazeny,“ uvádí Pavel Weishaupt z developerské společnosti Codeco.

Klasifikace s výhradami

Současná Oficiální jednotná klasifikace je podle vyjádření jejích tvůrců plně srovnatelná se systémy, které fungují v okolní Evropě. „Naše Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR tak, jak v současnosti funguje, je na velmi dobré úrovni a plně srovnatelná s evropskými státy, které jsou uznávány jako významné turistické destinace,“ tvrdí člen klasifikační komise Václav Stárek. „Myslím, že teď už jsme skutečně na srovnatelné úrovni s vyspělými evropskými zeměmi,“ potvrzuje manažerka hotelu Villa Voyta Jana Bláhová.

Účast v systému české Oficiální jednotné klasifikace je pro provozovatele ubytovacích zařízení dobrovolná. „V současné době je toto osvědčení o klasifikaci dobrovolné, je však jen otázkou času, efektivní komunikace a důsledného marketingu, aby si sami hosté a jejich zprostředkovatelé (cestovní kanceláře a agentury, internetové portály) uvědomili, že je pro ně jistou zárukou upřednostňovat certifikovaná zařízení, která garantují jistý standard ať již vybavením, tak šíří služeb. Zákazník tak jistě v poměrně krátké době sám začne vyvíjet svou preferencí tlak na podnikatele, aby svá zařízení certifikovali,“ věří Stárek.

Ne vždy však musí být počet hvězdiček pro hosta určující. „Pro určitou část hostů je důležité, zda hotel má či nemá nějaký oficiální certifikát, myslím ale, že certifikát nové hosty do hotelu nepřivede,“ tvrdí manažerka čtyřhvězdičkového pražského hotelu Villa Voyta Jana Bláhová. Ona sama je z praktického fungování jednotné certifikace poněkud zklamaná. „Certifikaci máme, já osobně jsem její zavedení uvítala, protože jsem se domnívala, že konečně host, který přijíždí z ciziny, bude mít jistotu, že tu má zaručen stejný komfort jako jinde v Evropě,“ říká. „Jsem ale zklamaná z toho, že vše funguje pouze na teoretické bázi, ve skutečnosti splnění klasifikačních kritérií nikdo nekontroluje,“ tvrdí.

Tato situace by se však měla s letošním rokem změnit. „Byl vytvořen systém pravidelné kontroly, kdy při udělení znaku a následně při každém obnovení zařízení navštíví zpočátku anonymní kontrola, která až po prvotní prohlídce zařízení bude kontaktovat provozovatele a projde s ním celý kontrolní list, který je součástí přiloženého dokumentu,“ tvrdí Václav Stárek z klasifikační komise.

