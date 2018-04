Vlastní obrázek na kartě nabízejí už všichni bankovní titáni: jak a za kolik

. jak si zvolíte vlastní design karty Česká spořitelna - www.kartapodlevas.cz, příp. pobočka; karta je vydána do 10 dnů od schválení konkrétního designu



Komerční banka - nejprve pobočka či telebanking, pak www.mojekarta.cz; karta je vydána do 10 pracovních dnů



ČSOB - www.imagekarta.cz; karta je vydána cca do týdne Podmínkou je dodržet nastavená pravidla banky a splňovat limity či formáty fotografií. Velikostní omezení je 3−5 MB, formát JPG apod. Konkrétní požadavky bank naleznete na webové stránce, kde si vlastní design karty volíte.



Banky individuální nastavení karty, tedy i zvolenou fotografii, archivují a pokud nepožádáte o změnu, dostanete při automatickém vydání karty kartu novou s původním designem. Za to už další poplatek neplatíte, tzn. jeden obrázek = jeden poplatek.