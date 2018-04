Jeho auto není jeho. Zjistil to po dvou letech

Věřme technickému průkazu. Někdy Technický průkaz má podle judikátů povahu tzv. veřejné listiny. To znamená, že kdo do něj nahlíží, má právo očekávat, že zapsané údaje jsou správné.

Týká se to nejen vlastnictví, ale třeba i spotřeby vozidla. „Nicméně to, že v technickém průkazu není uvedený nějaký vlastník, ještě neznamená, že opravdu není vlastníkem vozidla,“ tvrdí advokát Lubor Šída.