Vlastník OKD míří na burzu. Bude se dát vydělat na uhlí?

Největší producent černého uhlí, společnost New World Resources (NWR), dnes oznámila svůj záměr uvést své akcie na burzy cenných papírů v Londýně, Varšavě a Praze. IPO společnosti bylo na spadnutí již koncem minulého roku, sami představitelé firmy však již tehdy avizovali, že emise akcií je podmíněna stabilitou na trzích. Bohužel, situace se nakonec pro uvádění nových emisí nevyvinula nijak příznivě a společnost se rozhodla uvedení svých akcií na burzu pozastavit.



Dnes je podle představitelů společnosti již doba vhodnější. Podle Zdeňka Bakaly, místopředsedy představenstva NWR, sektor přírodních zdrojů nebyl probíhající krizí výrazně zasažen a v současnosti je zdravý, což vytváří příznivé podmínky pro vstup na burzu.

Kolik chce společnost na burze získat prostředků, zatím není známo, ale na burzu chce uvést 25 – 33 % akcií. Podle analytiků společnosti Atlantik FT "by se dle ukazatele EV/EBITDA mohla hodnota OKD pohybovat kolem 4,2 mld. eur. Hodnota velikosti úpisu (až 33 % NWR) by mohla činit přibližně 1,4 mld. eur (35 mld. Kč). Je třeba zdůraznit, že naše ocenění je postaveno na hodnotě EBITDA společnosti NWR za rok 2007 (351 mil. eur), přičemž EBITDA za rok 2008 by měla výrazně vzrůst, a to díky letošnímu prudkému růstu ceny uhlí." Velikostí by se tak společnost zařadila mezi středně velké emise na BCPP, zatím však není jisté, kolik akcií se na pražskou burzu nakonec dostane.

Společnost NWR je 100% vlastníkem OKD a prostřednictvím společností RPG je vlastněna z 81 % investory zastoupenými Zdeňkem Bakalou a Petrem Kadasem. Zbylých 19 % vlastní americké společnosti First Reserve a American Metals and Coal International.

Společnost vytvořila před oznámením nabídky dvě samostatné divize, těžební a nemovitostní. Kótovány budou akcie těžební divize. Většinu emise budou tvořit stávající akcie společnosti, menší část pak akcie nové. Půjde o mezinárodní nabídku institucionálním investorům a také veřejnou nabídku drobným investorům v České republice a Polsku. Primárním trhem je ale podle společnosti Londýn.

Manažery IPO pro globální nabídku budou společnosti Morgan Stanley, Goldman Sachs International a JPMorgan Cazenove. Společným vedoucím manažerem emise je Citigroup Global Markets Limited, spolumanažerem emise je Barclays Capital. Spolumanažery emise jsou Erste Bank, Patria Finance a Wood & Company.

Česká spořitelna a Patria Finance jsou vedoucími manažery emise a koordinátory pro nabídku drobným investorům v České republice. Wood & Company zároveň působí jako vedoucí manažer emise v ČR. Spolumanažerem a vedoucím manažerem emise v Polsku je UniCredit Markets & Investment Banking (Bank Austria Creditanstalt AG).

Nové technologie a akvizice

Získané prostředky by chtěla společnost použít především k naplnění svých investičních cílů a akvizičních zájmů, které se týkají zejména společností v Polsku (chystá se tam privatizace státních podniků) a případně také na Ukrajině. Investiční program se týká zejména nákupu nových technologií, které podle společnosti umožní efektivnější a hlubší těžbu, což kromě snížení nákladů povede i k možnosti těžit více koksovatelného uhlí, které přináší vyšší marže.

Moderní technologie navíc umožňují těžbu uhlí tam, kde to bylo v minulosti nerentabilní. Tomu samozřejmě velmi napomáhají také velmi dobré vyhlídky ve vývoji ceny uhlí, která za poslední rok stoupla o 60 % u koksovatelného uhlí a o 44 % u energetického uhlí. Ceně uhlí pomáhá velmi rychlý rozvoj ocelářského průmyslu, rozsáhlé investice do výroby elektřiny z uhlí a podobně jako u jiných komodit stále rostoucí poptávka zejména ze strany Číny a Indie.



Více na Investujeme.cz