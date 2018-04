Vlastníte-li byt v zatepleném paneláku, nemusíte čtyři roky platit daň z nemovitosti

Jak si v tomto případě daň spočítáte U staveb do řádku Výše nároku na osvobození (321) pak opíšete spočítanou daň, takže daňová povinnost bude nula. Pokud je od daně osvobozená jenom část stavby, což je u rodinného bydlení jen výjimečné, spočítanou daň nejprve vynásobíte poměrným číslem z řádku 320, výsledek uvedete v řádku 321 a po odečtení této částky od daně získáte daňovou povinnost. U pozemků je to složitější, protože je možné mít osvobození jen na část výměry. Proto musíte nejprve do kolonek 207 e) napsat výměru těch pozemků, u nichž máte nárok na osvobození, jejich součet pak do kolonek 208 c) a 219. Pak do řádku Výše nároku na osvobození (219) spočítejte násobek této výměry a sazby daně, u stavebních pozemků navíc násobený koeficientem podle počtu obyvatel, u některých druhů pozemků (třeba zahrada, sad, les) také místní cenou pozemků z řádku 211. Daňová povinnost pak bude rozdíl mezi vypočítanou daní a osvobozením. Když máte osvobození na celou výměru, bude tu opět nula. Navíc musíte doplnit právní důvody osvobození. To znamená ve většině případů u pozemků do kolonky 207 f) napsat "§ 4, odst. 1" plus příslušné písmeno, u staveb do kolonky 306 g) napsat "§ 9, odst. 1" a příslušné písmeno. Když je osvobození omezeno na určitý počet roků, musíte vyplnit i rok, kdy budete osvobození uplatňovat naposledy. Na vysvětlení dalších podrobností jsou určeny kolonky 209 a 308.