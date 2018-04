Vlastnosti, které vedou k úspěšné kariéře

A každý z nás má vlastní osobnostní zaměření, určitou charakteristiku. To, co spojuje požadavky zaměstnavatele, požadavky pracovní pozice, činnost s ní související s osobnostní charakteristikou, se nazývá profesní role člověka. V ní by se mělo prolínat to kvalitní z člověka s očekáváním ze strany zaměstnavatele. Čím více se obě oblasti prolínají, tím větší má pracovník možnost uspět v kariérním růstu. Vrozené schopnosti člověka mu v určité oblasti mohou práci usnadňovat, dělat ji zajímavou, plnit správným způsobem úkoly zaměstnavatele a tím naplňovat jeho očekávání i své. Pokud se někomu daří pracovat v oboru, kde využívá své osobnostní zaměření, je to skvělé. Pravděpodobně málokdy zažije pocit úplného vyčerpání spojeného s frustrací nad nesplnitelným úkolem.

Naopak - vydává během plnění pracovních úkolů méně energie, je odolnější vůči nárokům zaměstnavatele, práce jej více baví, je úspěšný, spokojený. V každé úspěšné kariéře je ale mnoho oblastí, v nichž je nutné na sobě pracovat, přizpůsobovat se měnícím se podmínkám, učit se novým věcem. To, co velmi silně ovlivňuje chuť na sobě pracovat, je motivace. Síla, která za určitých okolností pomůže překonat v chování například nežádoucí uzavřenost, pomůže smířit se s rutinou. Pracovník se naučí podřídit se nebo naopak se prosadit. Co charakterizuje úspěšné pracovníky? Umění maximálně se soustředit na cíl, určitá představa, kam se chce dostat, poznání svých možností a vyhledávání těch pracovních příležitostí, které jim odpovídají. Je to však také píle, svědomitost, spolehlivost, nadšení pro cíl, soustavnost, schopnost spolupracovat s druhými.