Vleky podraží, ale jen někde

O nic, o deset korun, i o sto třicet korun podraží v zimní sezoně jednodenní permanentka v horských střediscích. A to i přesto, že DPH pro provozovatele vleků klesne z dnešních 19 na 5 procent.

Důvodem pro zdražení jsou podle vlekařů jen investice, které mají přinést kvalitnější lyžování do tuzemských hor. Nejvyšší nárůst jízdného hlásí areál na Černé hoře, a to z 420 korun na 550 korun. Proinvestovali zde 80 milionů korun, peníze natekly zejména do nové čtyřsedačkové lanovky.

O šedesát korun víc než dosud zaplatí také lyžaři v Peci pod Sněžkou. Nejdražší jednodenní jízdné si pro nastávající zimu připisuje Špindlerův Mlýn - 650 korun v plné sezoně pro dospělého, to je o 100 korun víc než dosud. Za to se lyžaři mohou těšit třeba na zlepšené zasněžování a nově instalované ochranné sítě na červené sjezdovce ve Svatém Petru.

K olik zaplatíte za vleky v některých zimních střediscích

Místo Cena jednodenní permanentky (dosavadní cena ) Špindlerův Mlýn, Skiareál 650 (550) Pec pod Sněžkou 550 (490) Černá hora 550 (420) Sportovní areál Ještěd* 420 (350) Ramzovské sedlo, Jeseníky 430 (399) Říčky, Orlické hory 350 (300) Čenkovice, Orlické hory 330 (300) Miroslav, Lázně Lipová 310 (290) Praděd - Ovčárna 360 (360) Petříkov 350 (350) Červenohorské sedlo 370 (350) Beskydy, Bílá 400 (350) Beskydy, Karlova Studánka 320 (320) Kramolín, Šumava 400 (350) Zadov, Šumava 390 (360) Belveder, Železná Ruda 320 (310) Špičák, Železná Ruda 410 (360)

Poznámka: jde o ceny za celodenní permanentku v hlavní sezoně, *sleva 15 procent pro lyžování od pondělí do středy

U týdenních skipasů není zdražení tak dramatické - například na lipenském Kramolíně bude stát denní jízdenka 400 korun, ale oproti letošním 350 za týdenní zaplatí zájemce jen 1840 korun.