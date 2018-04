Smrt si nevybírá. Jak zahýbá rozpočtem rodiny pozůstalostní penze

Pojištěním smrti nechráníte sami sebe před fatálním koncem, ale své blízké, kteří by se mohli v případě vašeho úmrtí dostat do tíživé finanční situace. Žijete-li sami a nemáte žádné závazky a dluhy, pak pojištění nepotřebujete. V opačném případě se vyplatí o ochraně před tímto rizikem uvažovat, zejména to platí pro živitele rodiny.

Platí přímá úměra, že čím více byste od pojišťovny chtěli dostat, tím více jí budete muset zaplatit. Měsíční platbu lze však snížit o vlastněný majetek, finanční rezervy, ale také o dávky, které může rodina dostat od státu. Jakým způsobem se to do příjmu rodiny může promítnout?

Jak ocenit svůj život

Základem je podrobné vyhodnocení současné finanční situace. Znamená to sepsat své měsíční příjmy a výdaje, hodnotu svého majetku, výši svých závazků a nakonec kdo je na nás závislý a jak dlouho ještě bude. Čím detailnější čísla, tím přesnější výsledek získáte.

Ve chvíli, kdy znáte aktuální stav, do druhého sloupce uveďte, jak budou jednotlivé položky vypadat po nenadálé situaci, tedy o jaké příjmy přijdete, jaké zůstanou a co dostanete od státu. A doplňte změnu výdajů, závazků a majetku. Aktuální bilanci (rozdíl příjmů a výdajů) s bilancí po události je snadné porovnat a dozvíte se, jak se finanční situace změní.

Záporný výsledek znamená, že peníze budou chybět. Částku je pak třeba vynásobit počtem měsíců, po které bude nutné finanční propad dorovnávat (např. délka úvěru, dosažení finanční soběstačnosti nejmladšího dítěte). Pozor na fakt, že některé závazky se časem mění, některé se mohou snižovat, jiné naopak. Tomu by měla být přizpůsobena také případná pojistná ochrana.

Vyčíslili jste si pojistnou částku pro případ úmrtí? Pojistit se na ni ale hned nemusíte. Finanční dopad na život rodiny, který tato fatální událost má, je možné snížit cestou dostupných finančních rezerv a vlastněného majetku. Pokud vyšla hodnota rizika například jeden milion korun, ale zároveň máte tolik peněz v bance, pak pojištění pravděpodobně nepotřebujete. Jinak je na místě.

Vdovský a vdovecký důchod obvykle na jeden rok

Pojistku snižují vedle majetku a rezerv také dávky od státu, přesněji pozůstalostní vdovský, vdovecký a sirotčí důchod.

Hlavním předpokladem pro výplatu vdovské a vdovecké penze je manželství. Vdovský důchod dostává například manželka jeden rok po smrti svého manžela, který měl starobní nebo invalidní důchod, či ke dni smrti splnil potřebné podmínky pro invalidní či starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Déle než rok dostává vdovský důchod například manželka, která se stará o nezaopatřené dítě (více čtěte zde).

Výše vypláceného důchodu není u všech stejná. Vdovská a vdovecká penze se skládá ze základní výměry a procentní výměry, která je závislá na příjmu. V roce 2015 byla průměrná výše vdovského důchodu 7 395 korun a vdoveckého důchodu 6 477 korun.

Výše vdovské/vdovecké penze dle výše mzdy Výše hrubé mzdy Výše důchodu 12 000 6 506 14 000 6 685 16 000 6 864 18 000 7 044 24 000 7 582 30 000 8 120 zdroj: orientační propočet v Kč, Partners

Sirotčí důchod pro nezaopatřené děti

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, kterému zemřel rodič, nebo osoba, která se o něj starala a převzala péči rodičů. Podmínka pro splnění výplaty je podobná jako u vdovského důchodu. Znamená to, že musí být splněna alespoň poloviční doba pojištění pro nárok na výplatu invalidního důchodu.

Výše sirotčího důchodu dle výše mzdy Výše hrubé mzdy Výše důchodu 12 000 5 692 14 000 5 836 16 000 5 980 18 000 6 123 24 000 6 554 30 000 6 984 zdroj: orientační propočet v Kč, Partners

Ostatní dávky a odškodnění

Pokud člen rodiny zemřel kvůli úrazu v zaměstnání, nebo následkem trestné činnosti, mohou pozůstalí žádat o finanční odškodnění zaměstnavatele, respektive viníka trestného činu. Statistiky ovšem ukazují, že jde o výjimečné případy. Ze všech příčin úmrtí je smrt úrazem zastoupena sedmi procenty, smrt úrazem v zaměstnání ještě méně.

Vliv státních dávek lze ukázat nejlépe na měsíční bilanci a následném promítnutí v čase. Nastavení pojistné ochrany pouze na základě propadu příjmu, nemusí být ve všech případech dostačující. Je to ovšem nejjednodušší postup, který rodině dá alespoň základní představu.

Příklad 1 Smrt manžela, živitele rodiny se dvěma dětmi

Muž hrubá mzda: 30 000 Kč/čistá mzda: 22 740 Kč,

Žena hrubá mzda: 18 000 Kč/čistá mzda: 16 894 Kč.

Celkové měsíční příjmy: 39 634 Kč

Celkové měsíční výdaje: 35 000 Kč

Měsíčně zbývá: 4 634 Kč

V případě úmrtí manžela může být finanční situace následující:

Příjem manžela: 0 Kč

Příjem manželky: 16 894 Kč

Výdaje: 30 000 Kč

Měsíční bilance: minus 13 106 Kč

Propad rozpočtu za 10 let: 1 572 720 Kč

Získané důchody do rozpočtu domácnosti:

Vdovský důchod: 8 120 Kč

Sirotčí důchod, 1. dítě: 6 984 Kč

Sirotčí důchod, 2. dítě: 6 984 Kč

Důchody celkem: 22 088 Kč

Hodnocení: V případě úmrtí muže a získání státních důchodů lze říci, že pojištění pro případ smrti muže není třeba, protože získané státní důchody (22 088 Kč) jsou vyšší než měsíční rozdíl v bilanci (13 106 Kč). Pokud pojištění pro případ smrti nepotřebujete, o to více můžete zajistit ostatní důležitá rizika, jako jsou trvalá invalidita a pracovní neschopnost. V případě invalidity již není stát tak štědrý a invalidní důchod mnohdy nepokryje ani zvýšené náklady spojené se zdravotní péčí a pomůckami. Doporučené pojistné částky jsou potom ve výši 800 tisíc až 1,5 milionu korun a u mladých lidí ještě vyšší. Cena za takové pojištění se potom pohybuje kolem 500 korun měsíčně.

Příklad 2 Partneři (nesezdaný pár) s jedním dítětem

Muž hrubá mzda: 18 000 Kč/čistá mzda: 14 460 Kč,

Žena hrubá mzda: 24 000 Kč/čistá mzda: 19 717 Kč

Celkové měsíční příjmy: 34 177 Kč

Celkové měsíční výdaje: 33 000 Kč

Měsíčně zbývá: 1 177 Kč

V případě úmrtí partnera může být finanční situace následující:

Příjem partnera: 0 Kč

Příjem partnerky: 19 717 Kč

Výdaje: 33 000 Kč

Měsíční bilance: minus 13 283 Kč

Propad rozpočtu za 10 let: 1 593 960 Kč

Získané důchody do rozpočtu domácnosti:

Vdovský důchod: 0 Kč

Sirotčí důchod, 1. dítě: 6 123 Kč

Důchody celkem: 6 123 Kč

Upravená měsíční bilance o důchody:

Měsíční bilance: minus 13 283 Kč

Důchody od státu: 6 123 Kč

Upravená bilance: minus 7 160 Kč

Propad rozpočtu za 10 let: 859 200 Kč

Hodnocení: Z příkladu je patrné, že při započítání sirotčího důchodu klesne riziko spojené s propadem příjmu domácnosti v souvislosti s úmrtím muže z 1 593 960 Kč na 859 200 Kč. Jestliže rodina nemá žádné rezervy ani velký majetek, bude potřebovat dostat 859 000 Kč ze životního pojištění.

Příklad 3 Smrt manžela, děti jsou dospělé, s rodiči nebydlí

Muž hrubá mzda: 24 000 Kč, čistá mzda: 18 600 Kč (bez odpočtu slevy na dítě),

Žena hrubá mzda: 24 000 Kč, čistá mzda: 19 717 Kč

Celkové měsíční příjmy: 48 000 Kč

Celkové měsíční výdaje: 30 000 Kč

Měsíčně zbývá: 18 000 Kč

V případě úmrtí manžela může být finanční situace následující:

Příjem manžela: 0 Kč

Příjem manželky: 19 717 Kč

Výdaje: 30 000 Kč

Měsíční bilance: minus 10 283 Kč

Propad rozpočtu za 10 let: 1 233 960 Kč

Získané důchody do rozpočtu domácnosti:

Vdovský důchod: 7 582 Kč

Sirotčí důchod: 0 Kč

Důchody měsíčně celkem: 7 582 Kč

Důchody celkem za rok: 90 984 Kč

Upravená měsíční bilance o důchody Bilance 1. rok 2. až 10. rok Měsíční bilance minus 10 283 minus 10 283 Důchody od státu 7 582 0 Upravená bilance minus 2 701 minus 10 283 Propad rozpočtu za 1 rok 32 412 1 110 564 zdroj: propočet v Kč, Partners

Hodnocení: Pokud se do bilance zahrnou také důchody od státu, je třeba nezapomínat, že nejsou věčné. V příkladu bude vyplácen vdovský důchod pouze po období jednoho roku a poté bude nutné propad v domácím rozpočtu vyrovnat z dostupných rezerv nebo z případného životního pojištění. Za období 10 let bude celkový propad přibližně 1 150 000 Kč, za 20 let to bude již dvojnásobek. Cena za základní životní pojištění úmrtí se bude opět pohybovat do 500 Kč a v případě použití klesajících pojistných částek může být pojištění pro případ smrti ještě levnější.

Několik rad na závěr: