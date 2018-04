Vloni se nejvíce vyplatila sázka na akcie

T ernem mezi českými akciemi byly akcie Nové huti

Po třech letech poklesů a stagnace ukázal vloni svou příznivější tvář akciový trh. Ten, kdo počátkem loňského roku investoval na Pražské burze, může být spokojen. Hodnota oficiálního indexu PX-50 meziročně vzrostla o 43 procent. Pravým ternem se pak ukázala koupě akcií Nové huti. Během jediného roku jejich cena vyšplhala o úctyhodných 472 procent. Tomuto výsledku pomohla především restrukturalizace firmy pod novými vlastníky.

Největší propad naopak zaznamenaly akcie společnosti JČ Papírny Větřní, když jejich hodnota poklesla o 65 procent, zejména kvůli podání návrhu na prohlášení konkurzu společnosti.

Pokud se někomu zdál domácí akciový trh poněkud těsný, mohl zkusit prostřednictvím několika obchodníků sinvestovat i v zahraničí. I zahraniční burzy zažily poměrně zajímavý růst, dokladem toho je například americký trh, který, měřeno známým indexem S&P 500, posílil o 23 procent. Kdo důvěřoval společnosti Ener1, která se zabývá rozvojem nových energetických technologií šetrných k životnímu prostředí, mohl své investované peníze rozmnožit až sedmadvacetinásobně.

K dyž fondy, tak akciové

Na akciové vlně se v loňském roce svezly i akciové podílové fondy. Mezi nejlepší korunové fondy patřil ING Český akciový fond, který dokázal zhodnotit prostředky svých podílníků o 41 procent, a to především díky sázce na růst akcií v oblasti střední Evropy. To, že loňský rok akciím skutečně přál, dokládá skutečnost, že i nejhorší domácí akciový fond vydělal svým klientům přes 5 procent.

Zatímco si investoři v akciových fondech mohli mnout ruce, lidé, kteří svěřili své prostředky dluhopisovým fondům, pocítili asi menší rozčarování. Desetiprocentní výnosy z roku 2002 se totiž neopakovaly, a zhodnocení se ve většině fondů pohybovalo kolem nuly. Nejlepší tuzemský dluhopisový fond, ISČS Bondinvest, připsal svým podílníkům pouze 2,5 procenta, když ve svém portfoliu držel převážně české, německé a polské dluhopisy. Na opačné straně pak zůstal fond ISČS Trendbond, který podílníkům přinesl 4,5 procent ztrátu.

Fondy peněžního trhu, které se vyznačují velmi malým kolísáním investice v čase, nabídly v loňském roce výnosy v rozmezí jednoho až dvou procent. Nejlepším z domácích fondů se stal ISČS Sporoinvest s výnosem 2,2 procenta, naopak nejméně, 0,07 procenta, vydělali investoři ve fondu OPF Akro Obligace.

T

I mezi zahraničními fondy se nejvíce dařilo fondům akciovým. Primát si v tomto ohledu zasloužil fond CS EF (LUX) Small & Mid Cap Germany, který se orientoval na investice do akcií malých a středních podniků s vysokým potenciálem růstu. Za loňský rok si připsal více než 70 procent.

Ten, kdo v loňském roce volil bezpečnější uložení peněz formou termínovaných vkladů nebo běžných účtů, zřejmě příliš jásat nebude. Výnosy byly samozřejmě ovlivněny loňskou velmi nízkou hladinou úrokových sazeb. Sto tisíc korun uložených na počátku loňského roku u bank přineslo výnos necelých 900 korun. Peníze ponechané na běžném účtu nesly ještě méně - necelého půl procenta. Loňská minimální inflace 0,1 procenta pak hrála do karet všem těm, kteří své peníze nechali „ve slamníku“. Jejich znehodnocení bylo téměř nulové.



A merický dolar padal, euro posílilo

K

Poměrně nepříjemné překvapení zažil v roce 2003 ten, kdo měl své peníze uloženy v amerických dolarech. Dolar vůči koruně oslabil o patnáct procent, a tak lidem příliš nepomohly anive výši půl procenta. Poněkud lépe dopadli ti, kteří uložili na termínovaný vklad eura. I vzhledem k posílení eura vůči domácí měně mohli vydělat přes 4 procenta. Pokud se někdo v loňském roce rozhodl investovat do zlata, mohl trpět schizofrenními pocity. Zlato sice na zahraničních trzích vzrostlo o 20 procent, oslabení dolaru jej však poslalo z hlediska domácího investora jen mírně nad jednoprocentní výnos.

Troufat si odhadnout, které investice letos přinesou nejvyšší zhodnocení, by bylo poněkud neodpovědné. Situace na devizových a kapitálových trzích se mění každou minutu a přinášet odhad na rok či více dopředu může být ošemetné. Investiční analytici doporučují v tomto roce investovat do fondů peněžního trhu a akcií. Dluhopisové fondy by měla čekat stagnace, případně záporná výkonnost.

V každém případě, pokud se rozhodnete investovat, nikdy nevsázejte vše na jednu kartu. Vždy se vyplatí své finanční prostředky rozdělit na několik „hromádek“. Pokud nesnesete pomyšlení na jakoukoliv ztrátu, měli byste volit konzervativnější způsob investování, jaký mohou například nabídnout fondy peněžního trhu. Rizikovější investice, jako jsou akcie či akciové fondy, lze doporučit převážně těm, kteří jsou odolnější vůči případným finančním ztrátám a své prostředky investují v dlouhodobém horizontu.

Jakou má dnes hodnotu 100 000 korun investovaných před rokem běžný účet 100 531 roční termínovaný vklad 100 893 devizový účet v dolarech 84 894 devizový účet v eurech 102 983 termínovaného devizového vkladu v dolarech 85 179 termínovaného devizového vkladu v eurech 104 110 nejvýkonnější zahraniční akcie Ener1 Inc 2 713 280 nejhorší zahraniční akcie Grupo Simec SA de CV 10 836 nejvýkonnější tuzemské akcie ISPAT NOVÁ HUŤ 472 100 nejhorší tuzemské akcie JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ 34 800 Nejvýkonnější české fondy peněžního trhu ISČS-SPOROINVEST 102 194 dluhopisový ISČS-BONDINVEST 102 522 akciový ING Český akciový fond 141 400 Nejhorší české fondy peněžního trhu OPF AKRO OBLIGACE 100 070 dluhopisový ISČS-TRENDBOND 95 568 akciový ČPI OPF Fond farmacie a biotec 105 35 Nejvýkonnější zahraniční fondy peněžního trhu KBC MULTI CASH CAD MEDIUM 107 807 dluhopisový AMRO GLOBAL EMERGING MARKETS B.F. 128 576 akciový CS EF (LUX) SMALL & MID CAP GERMANY 174 448 Nejhorší zahraniční fondy peněžního trhu TEMPLETON US DOLLAR LIQIUD RESERVE 84 366 dluhopisový ERSTE-SPARINVEST BOND DOLLAR A 83 517 akciový PARVEST EUROPE 64 730 zlato 101 892 slamník 99 900



Poznámka: údaje v korunách, u běžného a termínovaného, devizového vkladu výnos zdaněn 15 procenty

Zdroj: Fincentrum

