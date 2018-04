Voda bude od května zase dražší

První zásah do rodinných financí přišel v lednu - vodovodní společnosti ve většině měst totiž zdražily své služby. Například v Praze tak stojí metr krychlový o 7,5 procenta víc, tedy 41,50 koruny. V Hradci Králové podražil kubík o 2,70 koruny na 45 korun. V Plzni si každá domácnost bude muset připlatit dokonce pět korun, zvýšení cen totiž dosáhlo téměř 15 procent.

Položka za vodu tak v rodinném rozpočtu od ledna vzrostla ve čtyřčlenné rodině průměrně o 500 až 800 korun. Přesto je možné udržet výdaje na stejné úrovni, pokud člověk zvolí úspornější zacházení s vodou - například pokud si čtyři členové rodiny přestanou čistit zuby pod tekoucí vodou, mohou za rok ušetřit na vodném přes 800 korun.

Vláda zvyšuje daň na vodu

Průměrná cena za vodné a stočné se nyní v České republice pohybuje zhruba na úrovni 40 korun za metr krychlový. Ale od 1. května se cena dozajista změní. Přesun z pětiprocentní do devatenáctiprocentní sazby DPH totiž s cenami pěkně zamává. Kubík vody by tak mohl v průměru stát přes 45 korun.

Vyšší daň z přidané hodnoty by se měla projevit v celkových nákladech zvýšením o 250 až 300 korun na osobu ročně, což se samozřejmě nejvíce projeví u rodin s dětmi. Platí zde jasná logika - čím více členů rodiny, tím vyšší účet za vodu.

Konkrétní dopady do konečných cen však záleží na situaci v regionu - například lidé v Hradci Králové by mohli od května platit až 51 korun za metr krychlový. Čtyřčlenné rodině by se tak roční výdaje zvýšily téměř o tisíc korun.

Zástupci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací také varují, že květnové změny daní mohou mít na cenu vody větší dopad. Vzhledem k předpokládané nižší spotřebě vody vzroste celkový podíl fixních výdajů firem, které je budou kompenzovat právě dalším zvýšením cen. Miloslava Melounová, ředitelka Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, pro ČTK uvedla: „Ceny vody jsou v některých lokalitách již dnes sociálně neúnosné. Je proto těžko pochopitelné, že koalice zvýšení DPH navrhla, přestože směrnice EU tuto změnu nepožaduje.“

U plynu a elektřiny se sníží DPH

Ceny elektřiny a plynu se letos změní několikrát. Po rozhodnutí energetického úřadu vzrostly od ledna výdaje za teplo, elektřinu a plyn. Pokud rodina nezačne šetřit, projeví se zdražení v rozpočtu zvýšením výdajů o několik tisícikorun za rok. O tom, kolik nakonec rodina zaplatí za plyn a elektřinu, rozhoduje Energetický regulační úřad - cena elektřiny se může měnit jednou za rok, zatímco u plynu každé čtvrtletí. Od ledna vzrostla cena plynu pro domácnosti v průměru o tři procenta, a to jak paušál za plynoměr, tak za skutečně odebraný plyn.

Například pokud rodina na plynu jen vaří, zaplatí od Nového roku o desetikorunu víc za paušál a odebraná kilowatthodina podraží o 16 procent.

Naopak ty domácnosti, které plyn používají i k vytápění, budou mít paušál o stokorunu vyšší, ale cena za jednu kilowatthodinu se jim sníží. O nových cenách platných od dubna by měl úřad informovat na konci února. Už teď ale jeho zástupci slibují zlevňovaní plynu během letošního roku.

Elektřina podražila v průměru pro domácnosti o 3,8 procenta, ale zvýšení cen bylo odlišné v každém kraji - zatímco v Praze se nic nezměnilo, v jižních Čechách to bylo o více než šest procent.

Dobrou zprávou je, že se od května sníží DPH na plyn a elektřinu z 22 na 19 procent. Pokud klesne sazba daně z energií o plánované tři procentní body, měl by na to zareagovat regulační úřad a stanovit nové ceny, které budou vycházet z aktuální úrovně daní. Vše záleží na tom, odkdy bude platit nový zákon o snížení DPH, pak je teprve možné očekávat změnu stanovovaných cen.

Zástupci energetických společností však potvrzují, že jsou připraveni zlevnit. Například ve Středočeském kraji by mohli lidé za plyn zaplatit zhruba o 2,5 procenta méně. Dálkově dodávaného tepla by se žádné změny neměly dotknout, protože je zatím v nižší, pětiprocentní sazbě daně, kde by mělo i nadále zůstat.

