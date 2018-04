Volání s předplacenou kartou až na výjimky podražilo

Všichni tuzemští mobilní operátoři promítli růst DPH do konečných cen pro zákazníky, takže výsledek je jednoznačný - kromě několika výjimek musí volající počítat s cenami vyššími o sedmnáct procent.



C eny za hovory i SMS zprávy šly nahoru

Oskar upravil ceník u Oskarty směrem nahoru o sedmnáct procent. Více tak zaplatí zákazníci jak za volání - například minuta hovoru do sítě Oskar nově stojí 3,70 koruny místo dosavadních 3,15 koruny. Stejným způsobem se změnily i poplatky za SMS zprávy - jedna zpráva vyjde na 2,40 koruny, do konce roku 2003 byla za 2,10 koruny.

Stejně postupoval i největší tuzemský operátor Eurotel - minuta volání jak v rámci sítě, tak ke konkurenci či na pevné linky bude zhruba o sedmnáct procent vyšší. Kdo měsíčně provolal a poslal SMS zprávy za tři sta korun, zaplatí díky zdražení zhruba o padesát korun více. Příznivci psaní textových zpráv s tarifem Go Fun zaplatí za jednu zprávu místo 1,80 koruny nově dvě koruny a deset haléřů.



T -Mobile vybrané hovory zlevnil

V houšti všech rostoucích cen však lze najít i výjimky - například T-Mobile snížil u předplacené karty Twist Extra cenu za volání na pevnou linku - dosud stála minuta hovoru sedm korun ve špičce, nyní je za 4,50 koruny. Mimo špičku je zlevnění ještě markantnější - ze sedmi na tři koruny. Nezlevnil však pravidelný měsíční paušál, místo původních 59 korun, zaplatí díky vyšší DPH nově 69 korun.

Čemu se zdražení nevyhnulo, jsou jak SMS zprávy, tak například volání do hlasové schránky - ze dvou korun na 2,30.

Eurotel Go – kolik stojí volání a SMS Original Quatro Fun Special* volání 1. minuta od 2. minuty pevná linka - špička/mimo špičku 7,70/7,70 5,10/5,10 11,50/3,10 7,70/7,70 5,60/5,60 Eurotel - špička/mimo špičku 7,70/7,70 5,10/5,10 8,00/3,10 7,70/7,70 5,60/5,60 T-Mobile - špička/mimo špičku 7,70/7,70 5,10/5,10 11,50/9,20 7,70/7,70 5,60/5,60 Oskar - špička/mimo špičku 7,70/7,70 5,10/5,10 11,50/9,20 7,70/7,70 5,60/5,60 hlasová schránka 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 SMS 3,80 3,80 3,80 2,10 3,40 MMS 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

Poznámka: *tarif Special Go bylo možné aktivovat do 31. 12. 2003, od Nového roku není nabízen; špička u tarifu Quatro Go je ve všedních dnech od 7,00 do 16,00 hodin; ceny jsou uvedeny v korunách; zdroj: Eurotel

T-Mobile Twist – kolik stojí volání a SMS volání Standard SMS Extra* Rock'n'Roll** Home pevná linka - špička/mimo špičku 7,90/7,90 7,60/7,60 4,50/3,00 6,90/6,90 5,60/5,60 Eurotel - špička/mimo špičku 7,90/7,90 7,60/7,60 6,50/6,50 6,0/6,90 5,60/5,60 T-Mobile - špička/mimo špičku 5,80/3,50 7,60/7,60 4,50/3,00 6,90/1,10 5,60/5,60 Oskar - špička/mimo špičku 7,90/7,90 7,60/7,60 6,50/6,50 6,90/6,90 5,60/5,60 hlasová schránka 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 SMS 3,50 2,10 2,10 3,40 3,40 MMS 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Poznámka: *nutno zaplatit měsíční paušál 69 korun, **platnost tarifu pouze do 31. 8. 2004, poté bude automaticky převeden na tarif Twist Standard; ceny jsou uvedeny v korunách; zdroj: T-Mobile

Oskarta – kolik stojí volání a SMS volání Oskarta Flexisazba pevná linka - celý den 7,32 7,32 Eurotel - celý den 7,32 7,32 T-Mobile - celý den 7,32 7,32 Oskar - celý den 3,66 2,44 hlasová schránka zdarma zdarma SMS - vlastní síť/cizí siť 2,44/2,44 1,22/2,44 MMS - vlastní síť/cizí síť 11,59/11,59 11,59/11,59

Poznámka: ceny jsou uvedeny v korunách; zdroj: Oskar

Z dražení bylo možné se dočasně vyhnout

Ten, kdo volá s předplacenou kartou, však měl šanci aspoň na chvíli se zvýšení cen bránit. Všichni operátoři totiž svým zákazníkům přislíbili, že jejich kredit na konci roku navýší o avizované výšení daně, tedy zhruba sedmnáct procent. To znamená, že tomu, kdo měl 31. prosince kredit 1000 korun, by mělo být připsáno 170 korun navíc - například T-Mobile tak měl učinit do 10. ledna.

Přes jednotný slib se však rozdíly mezi jednotlivými firmami našly. Zákazníci T-Mobilu museli nakoupené kredity použít ještě do konce roku 2003 - na ty se vztahovalo jednorázové navýšení. Pokud měl klient T-Mobilu kredit 500 korun, navýšila mu jej společnost o 85 korun. Jestliže si však ještě před koncem roku koupil další kupon za 400 korun, ale dobil jej je až druhého ledna, navýšení se na něj nevztahuje. Podle podmínek T-Mobilu se totiž sedmnáctiprocentní bonus připisoval jen ke stavu kreditu na konci roku.

Nové ceny dobíjecích kuponů operátor cena kuponů Eurotel 250, 350, 550 a 950 Kč T-Mobile 400, 800 a 1200 Kč Oskar 250, 500, 1200 a 2400 Kč Zdroj: mobilní operátoři

Zvýhodnění se u Oskara bude vztahovat i na kupony zakoupené v roce 2003, ale dobité do konce března roku 2004. Všechny kupony, které byly v prodeji do 31. prosince 2003, měly být označeny, že je nutné je použít do konce března.

Nejdále šel v nabídce Eurotel - ten navýší hodnotu všech kuponů zakoupených před koncem roku 2003 a dobitých kdykoliv v roce 2004. Měl-li tedy klient na konci roku na své kartě zůstatek 500 korun a do konce roku nakoupil kupony za další 2000 korun, dostane sedmnáct procent k celé částce - 2500 korun.