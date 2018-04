Volat levně lze přes internet

A jak si pořídit internetovou telefonní linku? Například se společností Fayn.cz stačí koupit takzvaný startovací balíček obsahující telefon, manuál a kredit 50 korun na první telefonování, případně CD s programem, který je potřeba nainstalovat do počítače. Lze si vybrat mezi dvěma základními typy telefonu. Takzvaný USB Phone, který lze používat soucasně s počítačem (funguje, když je počítač zapnutý), stojí 1207,80 korun. Net Phone, se kterým je možné telefonovat bez počítače, firma nabízí za 5441,20 korun včetne DPH.

Měsícně se pak platí paušál 105 korun. A ceny hovoru? Orientačně: například místní hovor ve špičce 1,32 koruny, mimo špičku a o víkendech 0,8 koruny. Meziměsto mimo špičku a o víkendech 1,22 koruny za minutu, ve špičce 2,20 koruny. Na mobilní sítě platí jednotná cena 5,50 koruny.

Výhodné je i volání do ciziny. Například do Kanady či USA na pevnou i mobilní síť lze telefonovat za 3,17 koruny za minutu. Na stejnou cenu přijde i minuta hovoru na pevnou síť do Francie ci Itálie. (Ceny jsou zaokrouhlené včetne DPH.)

Jak se za služby platí? Podobne jako u předplacených mobilních telefonů si zákazník kupuje kupón s kreditem 300,500 nebo 1000 korun. Z něj je hrazen i paušální poplatek.