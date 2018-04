Voláte z práce mobilem? Pozor na sankce!

Ze 449 respondentů, kteří se ankety zúčastnili, používá v práci mobilní telefon 59 %. Naproti tomu 41 % má od zaměstnavatele telefonování ze soukromého mobilu zakázáno, nebo telefon vůbec nepoužívá. Tyto údaje jsou výsledkem ankety, která probíhala na serveru Job3000.cz od 1. do 28. února tohoto roku.

I když se omezení telefonování týká většinou služebních telefonů a jejich využívání na soukromé účely, průzkum ukázal, že to platí i pro využívání mobilů soukromých. Jak uvedl majitel serveru Job3000.cz, Josef Nechvátal, sankce za porušení předpisů se týkají většinou obchodních řetězců. „Zákazníkům se nelíbí, pokud je obsluhuje prodavač, který se zároveň snaží jíst nebo pít. Telefonování je podobný nešvar, zákazníkovi nepříjemný, proto se mu majitelé obchodů pochopitelně a logicky brání,“ říká Nechvátal. Sankce jsou různé, od zabavení mobilu do konce pracovní doby, až po finanční postihy.

Hlavní důvod uvalování sankcí vyplývá z povahy jednotlivých profesí. Ačkoli se to někomu může zdát příliš přísné, některá povolání si to jednoduše vyžadují. Jde například o bankovnictví, pojišťovnictví, týká se to i zdravotnických služeb, školství, nebo také kosmetiky, či kadeřnictví.

Ve výjimečných situacích jsou ale možné i výjimky. „Tam, kde není dovoleno během pracovní doby používat soukromý mobil, i když to situace vyžaduje, bych zaměstnancům doporučoval lidský a citlivý přístup. Pokud náhle onemocní dítě, jistě bude možné rozumně se domluvit s nadřízeným o obejití tohoto pravidla,“ dodal Nechvátal.

Zajímavý je také výsledek používání soukromého mobilního telefonu k služebním účelům. Podle ankety takto využívá telefon 14 % respondentů. Ti jsou pak zaměstnavatelem refundováni buď v plné výši na základě výpisů, nebo do předem stanoveného limitu.

Zdroj: Job3000.cz