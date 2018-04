Volbou cestovní kanceláře ušetříte tisíce

Cena leteckého zájezdu na 14 dní k moři je 15 000 korun. To nevypadá špatně. Ukrátíte rodinný rozpočet o uvedenou sumu a myslíte si, že je výdajům konec. Omyl. Budete muset připočíst letištní taxy, cestovní pojištění nebo příplatek za výhled na moře.

Plánujete cestu na Kanárské ostrovy či do Chorvatska? Pak se v žádném případě nespokojte s první nabídkou, na kterou narazíte. Týdenní pobyt letecky s polopenzí koncem července v hotelu Nosha Beach pořídíte pro dospělého v rozmezí od 13 490 do 18 340 korun, tedy s rozdílem téměř pěti tisíc korun. Čím to je?

Některé cestovky „živí“ mnoho poboček, tedy i zaměstnanců, a aby na náklady s tím spojené vydělaly, musí pracovat s vyšší marží. „Levný zájezd nemusí však být stejně kvalitní jako dražší zájezd,“ říká Jan Štilec, ředitel Cestovní agentury DUST, která nabízí zájezdy více než 50 cestovních kanceláří. „Některé cestovní kanceláře mají navíc zvláštní marketingovou strategii, jejíž součástí mohou být například hodně nízké ceny mimo sezonu a vyšší, než má konkurence o prázdninách. Různé jsou také jejich vyjednávací pozice. Čím více turistů na místo vozí, tím lepší podmínky mohou dohodnout.“

Chceme letecky k moři za 10 000 Kč na osobu, s pláží na dosah a výhledem na moře žadoní zájemci. Jenže takové přání je z oblasti snů. Za atraktivní polohu hotelu se připlácí třeba i přes tisíc korun na osobu v porovnání s bydlením ve větší vzdálenosti od vody. V katalogu je často navíc uvedena jen základní cena zájezdu, ke které se nabalují další výdaje, za letištní a bezpečnostní taxy, tedy zvýšenou ochranu letišť a letadel proti teroristickému útoku, za transfer na letiště, pronájem klimatizace či ložní prádlo. I výše těchto příplatků se za stejné služby velmi liší.

Některé cestovní kanceláře požadují příplatek také za takzvanou mořskou stranu. Například písecká cestovní kancelář Kellner účtuje na Korčule v Hotelu Park za pohled na moře mimo sezonu 520 korun za osobu a týden, ale o prázdninách už je to 750 korun. Vítkovice Tours požadují v hotelu Palma navíc 800 korun.

Pozor však na formulace! Mořská strana, za kterou si připlatíte třeba 700 korun za týden, ještě neznamená, že opravdu uvidíte z balkonu moře. „V letoviscích, kde byl dříve z hotelů přímý výhled na moře, v řadě případů narostly před hotely stromy a moře časem zakryly,“ upozorňuje tajemník Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Vlastimil Světlík. „Proto je třeba se informovat o tom, zda jde o výhled na moře, či pokoj položený jen na mořskou stranu. Jinak za příplatek klient v nižších patrech může moře jen lépe slyšet.“

Ptejte se po pojištění proti úpadku Za co a kolik se připlácí Pobytová taxa od 25 korun na den Výhled na mořskou stranu od 300 korun za týden Úklid apartmánů od 180 korun Půjčení ložního prádla od 180 korun na týden Jednolůžkový pokoj někdy od 300 korun, častěji od 1000 korun na týden Použití ručníků v apartmánech od 180 korun za týden Klimatizace od 120 korun na den Bezpečnostní taxy 190 korun Letištní taxy od 750 korun na osobu Transfery z letiště od 300 korun Zajištění náhradníka na zájezd 200 korun Pes v hotelu od 300 korun za týden Poznámka: orientační ceny, které mohou být v různých cestovních kancelářích i lokalitách odlišné Pramen: cestovní kanceláře

Pouhá cena zájezdu nemusí být rozhodující pro vaši spokojenost na dovolené. Levnější zájezdy s menšími cestovními kancelářemi mohou přinést zklamání, když nejsou schopny slibované podmínky naplnit. Podle odborníků se pravděpodobněji malým než velkým cestovním kancelářím může stát, že hotel bude „přebukován“ a na jeden pokoj budou připadat dvě rodiny. Klienty malé cestovní kanceláře pak odsunou do jiného hotelu, což bývá někdy spojeno s dalšími nepříjemnostmi.

„Při výběru zájezdu by se měl každý klient ptát, zda je agentura pojištěna proti úpadku,“ radí Vlastimil Světlík. Podle Jana Štilce existují některé cestovní kanceláře, které prodávají zájezdy, aniž jsou pojištěné.

Nesnázím se dá často zabránit, když si zájemce o zájezd pořádně pročte smluvní podmínky či katalog cestovní kanceláře. Pokud jsou smluvní podmínky součástí katalogu, je dost času je prostudovat doma v klidu, když vybíráte zájezd. Cestovní smlouva musí obsahovat vždycky kompletní výčet všech služeb.

Co se z katalogu nedozvíte

Máte závratě? V tom případě bude lepší, když se s nimi svěříte cestovní kanceláři hned zpočátku. Vyvarujete se nebezpečí, že váš pokoj bude v sedmém patře a dovolená se změní v děs. A na cestovní kancelář se přitom nebudete moci ani zlobit: rozdělení hostů do pokojů připravuje ubytovatel. Na místě je přitom daleko obtížnější pro delegáta cestovní kanceláře zařídit změnu ubytování. „Všechny požadavky na polohu hotelu by měl klient uvést předem, aby nebyl po příjezdu na místo nepříjemně překvapen,“ říká Vlastimil Světlík. Kdo vybírá dovolenou, musí se ptát. A od cestovní kanceláře, jejíž zástupci neumějí odpovědět nebo mlží, jděte raději dál.

V první, nebo poslední minutě?

Má cenu dovolenou nakupovat nyní, nebo počkat, že ceny spadnou v důsledku válečného konfliktu ještě níž? Odpověd není jednoznačná, záleží na délce a případném dalším vývoji konfliktu. Nejvýrazněji ceny poznamená válka v oblastech, které jsou jí nejblíž. „Naopak území Řeckem počínaje přes Tunisko a další africké, evropské i zámořské státy až po Indii považuji za bezpečné,“ míní Vlastimil Světlík. Podle jeho zkušeností však lidé zatím s nákupem dovolené otálejí víc než loni touhle dobou. Pokud bude jejich zdrženlivost trvat i nadále, povede to k poklesům cen zájezdů.

Obecně platí, že pokud se chystáte na dovolenou v sezoně, ušetříte spíš nákupem v první minutě. Když plánujete dovolenou až po prázdninách, zájezd vyjde levněji, pokud ho budete kupovat až těsně před odjezdem. Má to však přece jen jeden háček: zatímco před sezonou vybíráte z celé nabídky hotelů a míst, za pět minut dvanáct může být výběr značně zúžen.

V nabíce cestovních kanceláří je občas nutné číst mezi řádky.

Už jste se setkali s tím, že by původně proklamovaná cena zájezdu rapidně narostla o některé výše zmíněné poplatky? Jak jste na tuto skutečnost reagovali? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.