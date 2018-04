Volí se Zaměstnavatel roku 2003

Akce probíhá pod záštitou ministra práce a sociálních věcí, s podporou generálního partnera Credit Suisse Life & Pensions specializovaného na komplexní řešení životního pojištění a penzijního připojištění a hlavního partnera MasterCard Europe, majitele portfolia široce přijímaných značek platebních karet MasterCard, Cirrus a Maestro. Dále ve spolupráci s ekonomickým týdeníkem Euro a jeho společenským magazínem E8, internetovým portálem iDNES a Českým rozhlasem 1 Radiožurnál. Odbornou záštitu nad sestavením metodiky soutěže a průběhem hodnocení převzala mezinárodně uznávaná konzultantská společnost v oblasti personalistiky Hay Group. Probíhající soutěž o titul Zaměstnavatel roku 2003 je prezentací moderních firem, které si uvědomují důležitost image kvalitního zaměstnavatele. Jedná se o národní ocenění personální politiky firem působících v České republice, které v tuzemsku zatím v takovém rozsahu ještě vyhlášeno nebylo. Organizátoři akce sestavili podle údajů Českého statistického úřadu 200 nejvýznamnějších a největších zaměstnavatelů, kteří tvoří základ pro nominace firem do jednotlivých vyhlašovaných kategorií. O celkovém vítězi rozhodne porota složená z více než stovky odborníků zejména v personální oblasti. Do hlasování o nejlepšího zaměstnavatele se zapojila i široká veřejnost, a to v kategorii Nejžádanější zaměstnavatel roku 2003.

Její hlasování probíhá na webové stránce www.zamestnavatel roku.cz do 10. května. Vylosovaní hlasující získají hodnotné ceny. Ocenění Zaměstnavatel roku 2003 má veřejnosti umožnit orientaci v širokém spektru společností působících na českém trhu a zvláště pak v pracovních podmínkách a firemní kultuře, které tyto společnosti nabízejí. Součástí předávání jednotlivých cen v rámci slavnostního večera 15. května v hotelu Marriot v Praze bude i vyhlášení speciální ceny studentské organizace AISEC ­ The Most Desired Company. Jde o rozsáhlý průzkum mezi studenty v ČR a v okolních zemích, který dává přehled, v jakém odvětví by po ukončení studia chtěli pracovat a v které konkrétní firmě.