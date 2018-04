Volíme raději bezpečnost před vyšším ziskem?

Zajímavá čísla o oblibě podílových fondů a jejich jednotlivých druhů podává čtvrtletní zpráva AKAT ČR. Majetek v podílových fondech neustále narůstá, s tím, že občané České republiky nadále preferují fondy domácí před zahraničními. Za první čtvrtletí letošního roku se majetek ve fondech domácích správců zvýšil z 99,9 mld. Kč na 109,4 mld.Kč, což představuje nárůst o 9,5%, zatímco majetek (domácích investorů) ve fondech zahraničních správců se zvýšil „jen“ o 6,3 %, tj. ze 30,7 mld. Kč na 32,7 mld. Kč. (Celkem jsme tedy měli na konci března v podílových fondech uložen majetek v hodnotě 142 mld. Kč.)

Kde nakupují domácí investoři akciové fondy? Na tuto otázku odpovídá následující tabulka, která ukazuje, kolik majetku mají domácí investoři v jednotlivých druzích fondů. Přes polovina prostředků ve fondech UNISu (tj. domácích fondech) je ve fondech peněžního trhu. To je dáno nízkou důvěrou v cokoli, co má v názvu slovo „fond“ a důvod je jasný – tunelování fondů během a po kupónové privatizaci. Přílivu prostředků do fondů tak nejvíce napomáhají především nízké úrokové sazby v bankách a lepší obraz investičních společností. Malé zkušenosti s investováním poté už jen doplňují faktory, které vedou k nárůstu majetku a obliby bezpečnějších fondů peněžního trhu. Rozdělení investic do fondů (%) Fondy domácí zahraniční celkem akciové 0,91 3,17 4,08 dluhopisové 16,03 8,16 24,19 smíšené 19,29 0,84 20,13 peněžního trhu 40,35 8,23 48,58 fondů 0,4 0,77 1,18 zajištěné 0 1,83 1,83 celkem 76,98 23,02 100,00

Zdroj: AKAT ČR, UNIS ČR

Rozdělení majetku ve fondech (%) Fondy domácí zahraniční Zdroj: AKAT ČR, UNIS ČR

Největší rozdíl je u akciových fondů (nepočítáme-li zajištěné fondy, kde zatím domácí fond není). 13,9 % investic do zahraničních fondů jde právě do akciových fondů oproti jednomu procentu u investic do fondů domácích. Nicméně většina investic do akciových fondů je již z roků 1999 – 2001, kdy zažívaly tyto fondy celosvětový boom. Nyní je naopak největší odliv prostředků z akciových fondů – za první čtvrtletí poklesl majetek domácích investorů v akciových fondech (v AKATu) o 16 %. (Reputace domácích akciových fondů se pomalu začíná zvedat z „bodu mrazu“ - např. čisté prodeje u domácích akciových fondů za duben činily 52 mil. Kč.)

O problémech se založením zajištěného fondu v České republice jsme již několikrát psali, v současné době jsou tu dva hlavní důvody. Ekonomický důvod je ten, že úrokové sazby jsou v současnosti velmi nízko a proto jsou také nízké možnosti takových fondů investovat do riskantních derivátových kontraktů (neboť fixní výnos dosažený z investice většiny portfolia je nízký – více se dozvíte např. ZDE). Druhý důvod je legislativní – použití derivátů je u českých fondů možné pouze při zajišťování a ne při spekulacích. To by se mělo změnit s novým zákonem o kolektivním investování (ten přinese i další novinky např.: nemovitostní fondy, které se u nás chystá vytvářet skupina ČSOB, či právě derivátové fondy).

Informaci o slučování fondů ČSOB a PIAS z minulého týdne (více ZDE) doplníme ještě o osud zbývajících otevřených fondů obou skupin. Ty by se měly opět sloučit do jednoho fondu s názvem ČSOB fond stability a postupně by do tohoto fondu měly být slučovány i další otevírané investiční fondy PIAS a ČSOB IS.

Nepříjemné novinky čekají na investory do fondů ISČS. U fondů Bondinvest a Výnosového dochází totiž ke změně statutů, které přinášejí dodatečné náklady při nákupu podílových listů těchto fondů. Zatímco u fondu ISČS Výnosový dochází k zavedení vstupního poplatku na úrovni 1 % z prodejní ceny podílových listů, ISČS Bondinvest přichází s novinkou ve formě poplatku za vytištění podílového listu fondu (podílové listy jsou na rozdíl od většiny fondů a společností v listinné podobě). Ten je stanoven na úrovni 60 Kč za jeden podílový list (s nominální hodnotou 5 000 Kč nebo nově také 50 000 Kč). U podílových listů s nominálem 5 000 Kč, což bude pro Podrobné informace o podílových fondech naleznete v naší specializované sekci ZDE retailového klienta nejdostupnější varianta, jde o docela významnou částku – 1,2 % z nominále či lépe 1,13 % ze současné ceny podílových listů. Změny statutů jsou platné od 20.5.2003.

Obchodování podle UNISu

V pravidelné aktualizaci fondů z Unie investičních společností tentokrát chybí ISČS, a tedy bývajícím fondům ubyl jeden výrazný konkurent. Z toho důvodu je vychýlená i hodnota celkových čistých prodejů, která tentokrát skončila v záporu: - 614 mil. Kč, pouze retailové fondy: -463 mil. Kč. Nejlépe si vedly akciové fondy, které za týden zhodnotily investice v průměru o 1,11 %.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI Fond nové ekonomiky 2,19% J&T AM EURO -1,59% IKS fond světových indexů 2,09% AKRO mezinárodní akciový -1,38% ČPI Fond farmacie a biotec 1,70% 1.IN Akciový fond -0,62% Dluhopisové IKS Plus bondový 0,41% ČPI korp. dluhopisů 0,09% 1.IN Dluhopisový fond 0,34% ČSOB český dluhopisový 0,12% ČPI Fond státních dluhopis 0,21% ČSOB nadační 0,14% Fondy fondů 1.IN Fond fondů 0,33% IKS fond fondů 0,18% Peněžního trhu AKRO OBLIGACE 0,58% ČSOB institucionální Euro peněžn 0,00% J&T AM PERSPEKTIVA P 0,21% ČSOB institucionální CZK peněžní 0,03% 1.IN Fond pen. trhu 0,11% IKS Dividendový 0,04% Smíšené Pioneer Trust 1,26% AKRO OPF Výnosový -1,05% ČPI Smíšený 0,47% AKRO mezinárodní balancovaný -0,87% Živnobanka růstový fond 0,27% J&T AM INTERNATIONAL -0,33% Čisté prodeje mil. Kč IKS peněžní trh 97,49 J&T AM PERSPEKTIVA -405,35 IKS dluhopisový 40,22 ČSOB výnosový -190,00 IKS Dividendový 34,60 1.IN Rentiérský -95,04

Zdroj: UNIS ČR