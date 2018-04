Volksbank – Prestige konto

K lady:

- běžný korunový účet se zvýhodněným pásmovým úročením dle výše zůstatku

- mezinárodní služební platební kartu

- cestovní pojištění Standard navázané na platební kartu s pojistnými limity na léčebné výlohy ve výši 750000 Kč, odpovědnost za škody na zdraví do 300000 Kč a pojištění odpovědnosti za škody na majetku do 100000 Kč

- mezinárodní služební platební kartu pro společníky či koncipienty s 50% slevou

- elektronické bankovnictví Internet banking nebo Homebanking (instalace je provedena zdarma)

- úvěrový rámec (okamžitě až do výše 50 tisíc korun, později možnost navýšení)

- měsíční výpis z účtu poštou

- možnost zřizovat bez poplatku i trvalé příkazy a povolená inkasa, nebo zakládat a obnovovat termínované vklady

Z ápory:

- malá pobočková síť

- absence dalších kanálů přímého bankovnictví (telefonního a GSM bankovnictví)