Volná místa, kam se podíváte

Zdánlivě nejjednodušší je zajít do personální agentury, zaregistrovat se a počkat si, až vám seženou vhodnou práci. Podmínkou je, že s sebou přinesete svůj životopis a absolvujete pohovor s poradcem, který se bude ptát na vaše zkušenosti, pracovní schopnosti, na místo, které byste chtěli získat, nebo na vaše cíle.

„Největší chybou je, když přijde absolvent a řekne, ať mu dáme jakoukoliv práci. Zaměstnavatelé nemají takový přístup rádi, protože takoví uchazeči nemají žádné pracovní cíle,“ říká Olga Hanáková, jednatelka personální agentury Advantage Consulting. „Takovému absolventovi bohužel nemůžeme pomoci,“ dodává.

Ujasněte si proto, jaké povolání chcete v budoucnosti vykonávat, na co se hodíte, co by vás naopak nebavilo, a své jasné požadavky sdělte poradci. Čerstvý absolvent by však neměl mít přehnané nároky a chtít pracovat hned na vyšších pozicích.

Kdekdo začínal jako asistent

„Absolvent by měl vyhledávat práci spíše podle firmy. Když chce například pracovat jako hlavní ekonom, což vyžaduje praxi, poradíme mu, aby nastoupil do společnosti, kde bude dělat nejdříve asistenta a postupně se vypracuje,“ vysvětluje Olga Hanáková.

Další místo, kde vám pomůžou sehnat zaměstnání, je úřad práce. Že k vám tato instituce vzbuzuje nedůvěru? Většinou za to mohou zažité představy, že jít na „pracák“ znamená dostat místo dělníka nebo uklízečky. To je samozřejmě nesmysl. Pracovnice úřadu vám budou nabízet místa odpovídající vašemu vzdělání.

Nevýhodou je, že pracovní pozice nabízené přes úřad práce nemusí být vždycky úplně aktuální. Zaměstnavatelé někdy včas neohlásí, že volné místo už obsadili.

Dobrým řešením je zaregistrovat se na úřadu práce i v personální agentuře. Pokud však budete odmítat pracovním úřadem nabízenou práci, která odpovídá vaší kvalifikaci, hrozí vám vyřazení z jeho evidence, dalších šest měsíců se nebudete moci znovu zaregistrovat a přijdete o všechny výhody. „Pokud uchazeč odmítne vhodné zaměstnání bez vážných důvodů, je úřad práce skutečně oprávněn ho z evidence vyřadit,“ potvrzuje Štěpán Černoušek z ministerstva práce a sociálních věcí.

Mezi vážné důvody patří například osobní péče o dítě do 4 let nebo zdravotní potíže, které by vám bránily vykonávat povolání. Jste-li evidováni na úřadu práce, ale zaměstnání si seženete sami, nezapomeňte změnu včas nahlásit.

Tržištěm práce je internet

Nejrozsáhlejší nabídku poskytuje internet. Pracovní pozice na něm inzerují personální agentury i specializované servery, kam nabídku umísťují přímo zaměstnavatelé. Jedním z takových portálů je i www.jobdnes.cz. Jak to na něm chodí, čtěte níže (viz Kde začít?...).

Na nejrůznější nabídky práce můžete také narazit v denním tisku. V MF DNES vychází každé úterý a čtvrtek pravidelná příloha Zaměstnání s přehledem stovek aktuálních volných míst.

Nebojte se zeptat přímo

Posledním řešením je zeptat se na vhodné zaměstnání osobně. Vezměte s sebou životopis a obejděte personální oddělení firem, ve kterých byste chtěli pracovat. Možná budete mít štěstí a dozvíte se, že se zrovna uvolňuje místo, na které byste se hodili, nebo si alespoň nechají váš životopis s kontaktem a ozvou se v případě, že budou hledat nové zaměstnance.