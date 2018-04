Volné letní dny má trávit manažer jinak než učitel

Učitel

Dva měsíce volna! Zbytek lidstva vám v létě závidí. Na rozdíl od těch méně šťastných si můžete dopřát pomalý rozjezd. Taky si nemusíte svou dovolenou vybírat tak pečlivě. Když vám nesedne rafting na divoké vodě, pořád zbude dost času na povalování na pláži. Zaplnit smysluplně dva měsíce volna dá dost práce, tak vesele experimentujte!

V rámci duševní hygieny se však především v prvních týdnech volna pečlivě vyhýbejte takovým lokalitám, jako jsou koupaliště, venkovské pouti nebo „zmrzlinárny“. Před rezervací pokoje v hotelu nebo v penzionu se pokuste zjistit, zda se do vedlejšího pokoje neplánuje nastěhovat rozvětvená rodinka. Zvýšená koncentrace dětí během prázdnin škodí vašemu zdraví! A to platí dokonce i pro ty vaše. Alespoň na týden je svěřte do laskavé péče babiček a dědečků.

Ať už naplánujete romantické procházky po pláži nebo náročné porce kilometrů v sedle jízdního kola, bude to úleva.

Zdravotní sestra

Nechte ostatní, aby se pro jednou starali o vás. Začněte u těch, s nimiž budete svou dovolenou trávit, u svého partnera nebo rodiny. Stlaní postelí, vaření, mytí nádobí a všechny ostatní práce, které by mohly třeba jen vzdáleně připomínat péči o druhého, si od nich jednoduše nechte zakázat. Začněte pro jistotu trénovat už týden před odjezdem na dovolenou. Kdyby se vám zdálo, že nádobí od oběda by v pět odpoledne už dávno nemělo ležet v dřezu, požádejte o jeho umytí někoho z rodiny a zajděte si na zmrzlinu. V tomto duchu si vybírejte i v nabídkách cestovních kanceláří. All-inclusive je pro vás ideální! Kosmetický salon přímo v hotelu je výhodou. Polopenzi berte v úvahu jen v případě, že se během dovolené hodláte zbavit pár kil.

Počítačový mág

Celý rok se spoléháte na nejnovější technické hračky naší civilizace. Dopřejte si alespoň o dovolené trochu čerstvého lesního vzduchu. Nepravidelné tvary typické pro přírodu, například obrysy stromů, pomáhají relaxovat všem bez rozdílu, ale pro vás budou přímo osvěžující. Doma zapomeňte mobil s připojením na internet, svůj diář a samozřejmě všechny ostatní elektronické hračky včetně satelitní navigace.

Udělejte to pro jednou postaru a při cestě za dobrodružstvím nebo lenošením v trávě použijte starou dobrou papírovou mapu. V ideálním případě pochopíte, že by vám na túře po rumunských horách stejně brzy došla elektrická „šťáva“, nebo na samotě u lesa nebude zavedena elektřina a topit se tam bude dřevem.

V tak chladném počasí, jakým letos čas dovolených startuje, vám při štípání nezbude čas na přemýšlení o projektu, který na vás po dovolené čeká.

Osamělý jezdec

Ať už je vaším povoláním zkoumání starých dokumentů nebo projektování nových domů, jedno máte společné: naprostou většinu své pracovní doby trávíte jen sami se sebou. V rámci zachování duševního zdraví si během dovolené dopřejte partnery ke konverzaci. Rušné turistické letovisko nebo některá ze světových metropolí bude pro vás to pravé. Toužíte už dlouho pohlédnout na New York z Empire State Building? Láká vás exotický Hongkong? Ještě než padne definitivní rozhodnutí, kam se letos vydáte, zvažte, kolik lidí je pro vás tak akorát. Příliš intenzivní soužití s dalšími členy druhu homo sapiens by vám totiž pro změnu mohlo způsobit šok. Extrovertnější typy v partě známých jen pookřejí, pro uzavřenější povahy to může být utrpení.

Nutí vás partner, abyste letos opět trávili volno s jeho kamarády ze školy, a vám je z toho už dopředu úzko? Řekněte ne. Vám ke štěstí postačí, když budete davy lidí pozorovat ve dvou z bezpečného přístavu pouliční kavárny.

Manažer

Celý rok držíte v rukou otěže, ale během dovolené byste je měli pustit z rukou. Improvizujte! Nemusíte přece mít dopředu zamluvený každý nocleh na cestě napříč Francií, ten správný hotel nebo penzion vyberte tentokrát třeba podle květin v oknech nebo krásného výhledu.

Pokud je vám při pomyšlení na takovou anarchii těžko, připravte si katalogy několika cestovních kanceláří, jejichž nabídka vás zaujala. Zavažte si oči a namátkou si jednu z nich vyberte. Není to ta pravá? Tak to zkuste znovu.

Z výběru dovolené můžete udělat skvělou stolní hru pro celou rodinu. Hlasujte, licitujte, prostě se dobře bavte. Cestovní kancelář za vás zorganizuje všechno ostatní.