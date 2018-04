Volné peníze nepatří pod slamník

Dnes vám přinášíme vítězný příspěvek v soutěži o nejlepší komentář Fincentra. Na otázky, jak by měla optimálně vypadat struktura vašich volných finančních prostředků, kolik si nechat pro "strýčka Příhodu" a kolik peněz byste měli měsíčně dokázat ušetřit, se pokusila nalézt odpověď Marie Lihánová.

Pokud při pohledu na svůj bankovní účet zjistíte, že vaše příjmy trvale převyšují vaše finanční výdaje, měli byste si položit otázku, zda onoho kladného rozdílu efektivně využíváte. Přitom není nic snazšího než učinit pouhé dva kroky, které vám pomohou k prosperitě – vytvořit si krizový fond a začít naplňovat svůj spořící plán.

Vytvořte si fond pro případ neočekávaných událostí

V tomto krizovém (nebo chcete-li nouzovém) fondu byste měli mít k dispozici částku odpovídající čtyř až šestinásobku vašich měsíčních výdajů. Jsou to peníze, které sice nebudete chtít utratit, ale které budete mít po ruce v případě, že budete propuštěni ze zaměstnání, že vaše podnikání zažívá těžké časy, nebo že budete čelit nečekaným výdajům, které se snesou na vaší hlavu.

Nejlepším místem pro umístění prostředků z tohoto fondu je fond peněžního trhu. Fondy peněžního trhu vám vydělají více než bankovní účty a jsou téměř dokonale likvidní, což znamená, že se k penězům v hotovosti dostanete poměrně rychle. Velice snadno lze po návštěvě příslušné pobočky či telefonicky podat žádost o zpětný odkup a své peníze uvidíte na svém účtu nejpozději do několika dnů. Ještě jednodušší je přístup prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví, kde můžete své prostředky volně přelévat z účtu do fondu a zpět (např. u eBanky) tak jak uznáte za vhodné.

Mít fond pro nouzové situace znamená mít také klid v duši. Nemusíte panikařit při změně ekonomiky k horšímu ani se příliš obávat o zdroj vašich příjmů. Pokud disponujete takovýmto balíkem peněz, nemusíte mít rovněž strach z příchodu neočekávaných událostí. Mnoho životních problémů zmizí, pokud na ně hodíte peníze. Mějte proto vždy peníze, jež budou připraveny k hodu.

Budete-li mít v záloze dostatek peněz bokem, budete také v mnohem lepší pozici při vyjednávání se svým zaměstnavatelem. Už nebudete dále zajatcem pevných pravidelných příjmů a zaměstnavatelovy vůle. Změní se váš způsob myšlení. Stabilní příjmy budou všude kolem vás. Pokud se vám nebude líbit, odkud přicházejí ty současné, budete moci hradit své výdaje po dobu, než si naleznete nový zdroj. Vaše rezervy pro nenadálé situace vás oddělí od masy lidí, kteří by se mohli dostat do neřešitelných situací, pokud by neobdrželi dvě výplaty. Dvě výplaty!

Budete vědět, že jste dosáhli stavu finanční pohody, a že ani nečekané výdaje či neočekávaná náhoda nezmění váš den. Vámi vytvořené rezervy se bez problémů postarají o náhlé výdaje a váš investiční plán již předem bude počítat s nenadálými vrtochy osudu. Žádné slzy, žádná blbá nálada. Přestanete být zajatci ekonomických změn a přehnaně závislí na jednom zdroji příjmu. Proti potížím s penězi se dá bojovat právě penězi. Proto je výhodné zřídit si a udržovat krizový fond.

Mějte svůj spořící plán

Pokud už máte vytvořen polštář pro 4-6 násobek měsíčních výdajů, je na čase začít spořit prostředky standardním způsobem. Nejjednodušším plánem jsou převody z běžného účtu přímo do jednotlivých investic. To může být například realizováno automaticky prostřednictvím investičních společností a nebudete k tomu potřebovat žádná razítka či lepení známek na obálky.

Kolik byste měli asi spořit? Některé knížky doporučují 10 procent z vašich příjmů, ale podle mého byste se měli pokusit dávat stranou ještě více. Těch 10% by mělo být určeno na dobu, kdy již nebudete ekonomicky výdělečně činní. Abyste se pokusili si ještě stačili posunout v životě o kousek dál, měli byste se pokusit uspořit dalších 10% navíc. Určitě to nebude snadné a na první pohled to bude zřejmě nemožné, ale jsem přesvědčena, že kdokoli je schopen takovouto částku ušetřit tím, jak bude postupně redukovat své výdaje a zvyšovat své příjmy.

To je mimochodem velmi dobrá strategie. Řekněme, že v dnešní době přinášíte domů každý měsíc 15 000 Kč. Na stará kolena byste si tedy měli ukládat 1 500 Kč (ať už ve formě penzijního připojištění, kapitálového životního pojištění, investice do podílových fondů atp.). Zároveň zjistíte, že více už spořit nemůžete. V pořádku. Tento rok vám zvýší plat o čtyři a v příštím roce dokonce o šest procent. Váš nový příjem by nyní činil 16 536 korun. Pokud udržíte náklady ve stejné výši, můžete navíc uspořit celých 1 536 Kč. V tomto případě byste tedy mohli uspořit celých 20% z vašeho platu před dvěma lety. Samozřejmě, že pokud byste chtěli uspořit 20% současných příjmů, potřebovali byste někde najít dalších 271 korun.

Pokud stále nejste přesvědčeni o tom, že 20 procent z měsíčních příjmů uspořit lze, najděte někoho, kdo vydělává o dvacet procent méně než vy a podívejte se, jakým způsobem žije. Existuje reálná šance, že jeho život a váš život se budou velmi podobat. Jsem si jistá, že tito lidé určitě žijí někde blízko ve vašem sousedství, mají podobné auto jako vy a nosí podobné věci jako vy. Jak to vůbec mohou dokázat? Odpověď na tuto otázku vám prozradí, jakým způsobem můžete snížit své výdaje a začít spořit částku rovnající se 20 procentům vašich příjmů.

Na závěr vyvstává otázka, co vlastně budete s těmi úsporami dělat. Nejdůležitějším krokem vůbec je tento plán uskutečnit. Pokud se vám to podaří, můžete si své peníze klidně zašívat do matrace. Nejtěžší část spoření a investování je totiž právě dostat se přes oněch magických 20 procent. I když je matrace jednou z možností, kam své úspory ukládat, doporučila bych vám na začátek fond peněžního trhu. Vaše peníze tak budou alespoň částečně uchráněny od kolísání trhů a budete je mít alespoň mírně zhodnoceny, alespoň do té doby, než se vyvezete k výnosnějším (ale také rizikovějším) investicím.

Máte vytvořen polštář pro čtyř až šestinásobek vašich měsíčních výdajů? Je podle vás reálné uspořit 20 procent z příjmů?