Volno? Pro mnoho šéfů vzácnost

Deset až čtrnáct hodin, podle potřeby podniku. To je odpověď řady ředitelů a vedoucích na otázku, kolik času denně tráví prací. Ale zaměstnanci si většinou myslí, že se jejich nadřízení nepředřou.

Co ten šéf vlastně celý den dělá? To občas napadne snad každého zaměstnance. "Přes den spí. A večer se vzbudí, aby se podíval, jestli je všechno v pořádku," žertuje spolumajitel a šéf firmy ODS-Dopravní stavby Ostrava Pavel Vítek, který velí šesti stům zaměstnanců. "Do práce chodím na sedmou hodinu ranní. Domů se vracím v pět šest večer. Obvykle ještě do osmi pracuji. Z mé funkce vyplývají navíc společenské povinnosti, kterým se věnuji po večerech a o víkendech," dodává už s vážnou tváří.

Pracovní maratony

Bezmála padesát šéfů oslovených MF DNES v rubrice Místo nahoře připustilo, že v průměru pracují deset hodin denně. Někdy více, jindy méně, podle potřeb podniku. Pod vedením Martina Romana, generálního ředitele ČEZ, se této firmě začalo dařit. V kanceláři je od sedmé ráno. Domů se vrací po desáté večer. "Víkendy se ale snažím věnovat rodině," tvrdí. "Pro mě je těch deset hodin opravdu limit," říká Karel Novotný, marketingový ředitel obchodního centra Freeport. Dodává, že pracovat více než dvanáct hodin denně znamená mít práci takřka za jedinou životní aktivitu, což není jeho cíl.

Je pravda, že pracovní maraton lze přežít jen díky tomu, že se proloží třeba sportem? "S tím zkušenosti nemám. Ale je dobré strávit pět minut na čerstvém vzduchu nebo vypít šálek kávy," míní Petr Kužel, jeden z vedoucích oddělení společnosti Lindab. Podle šéfa ČEZ Martina Romana je squash nebo tenis s obchodním partnerem i zdravější způsob řešení pracovních záležitostí než jít za den potřetí na pracovní oběd či večeři. "Sedět čtrnáct hodin u počítače bych asi nedokázal," přiznává.

Odchodem domů to nekončí

Nejlepší nápady prý přicházejí, když je člověk mimo kancelář. Proto má například ředitelka Nadace Duhová energie Gabriela Bártíková i v soukromí po ruce zápisník, kam si je zaznamenává.



"Často přemýšlím o práci v autě nebo při žehlení," říká Charlotta Kocevová, obchodní ředitelka společnosti Papirius. Nápady se dostavují někdy před spaním nebo v noci. Nic se však nemá přehánět.



"Důsledně odděluji práci od rodiny. Vím, je to oblíbené klišé, ale jinak by byla má práce na úkor rodiny, což nepřipustím," říká Novotný z Freeportu. "Většinou moje pracovní povinnosti a myšlenky odumírají otevřením domovních dveří. Mám za sebou i zkušenost přesně opačnou včetně neschopnosti spát a podobně. Z toho nemá nikdo užitek. Je to jen draze vykoupená zkušenost," tvrdí.

Co si myslí zaměstnanci?

Dávám výpověď. Nevážíte si mě

Myslím, že se většinu dne nepředře 54 %

Nevím, jeho pracovní náplň neznám 7 %

Je workoholik, pracuje i dvanáct hodin denně 16 %

Má toho hodně a dělá, co může 23 %









Běžný zaměstnanec má jen výjimečně přehled o pracovním dni "pana generálního". Vidí však své přímé šéfy, kteří jsou sami podřízenými. A podle výsledků ankety na pracovním serveru si většina jejích účastníků myslí, že se nadřízení nepředřou. "Malé firmy stojí na lidech. Tam se šéf pěti podřízených před prací neschová. Ale velké firmy stojí na systémech. A za systém se lze schovat velmi snadno," poznamenává Petr Vitouch z brněnské poradenské společnosti INC Consulting."Své podřízené-odborné ředitele nenechávám na pokoji. Neustále je nutím k akci, tlačím na plnění úkolů. Nejde o to jim nařizovat, aby jen podávali hlášení. Na úkolech pracujeme společně," říká šéf Dopravních staveb Ostrava Vítek. Přiznává, že na všechny své zaměstnance nedohlédne. Ale když si někteří třeba nerozumějí se svým vedoucím, mohou o tom s nejvyšším šéfem pohovořit. Podle Vítka je totiž nutné komunikaci neustále oprašovat.