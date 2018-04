I ve slevových kuponech je možné najít daňovou výhodu

Kdo si může o poukázky ze slevových serverů snížit daně?

Tato výhoda je především pro právnické osoby. Bohužel u živnostníka s daňovou evidencí je nedaňový náklad typu večeře v restauraci s klientem brán úplně stejně jako náklad osobní, tedy jako daňově nepoužitelná položka. Ale pro společnosti s ručením omezeným a jiné zaměstnavatele jsou i nedaňové náklady v podobě pobytových voucherů, nebo slev na kulturní a sportovní zážitky velmi efektivním zaměstnaneckým benefitem.

Majitel právnické osoby, například společnost s ručením omezeným může každému ze zaměstnanců poskytnout příspěvek na dovolenou až 20 tisíc korun ročně. Takový nedaňový náklad ho stojí jen 19 procent na dani z příjmů, zatímco při výplatě mezd musí za zaměstnance navíc odvést sociální a zdravotní pojištění.

Vydělá na benefitu od zaměstnavatele také zaměstnanec?

Vydělá i pracovník. Pokud by mu zaměstnavatel slíbil například pět tisíc korun odměnu ke mzdě, po zdanění by mu nezbylo ani 3 500 korun, ovšem za zájezd ve stejné hodnotě nic netratí. Podmínkou je, že voucher musí být fakturován na jméno zaměstnavatele.

Co je ještě možné započítat do nedaňových nákladů?

Masáže, wellness nebo vstupy do akvaparků, které nespadají do příspěvků na dovolenou, mohou být z pohledu zaměstnavatele uhrazeny takzvanými příspěvky na kulturní a sportovní akce, nebo péči o zdraví. Výhodou je, že tyto příspěvky nemají žádné zákonné omezení ve své výši.

Výjimku ze skupiny nedaňových nákladů tvoří například voucher na mytí aut, který v případě využití pro firemní vůz lze použít jako daňový náklad. Zprostředkování služby slevovým portálem nijak nelimituje její zaúčtování do daňových nákladů, jen je třeba si ohlídat, od koho žádat na danou službu daňový doklad.

Od slevového serveru, nebo od dodavatele služby?

To, kdo vyřizuje fakturu na zlevněné služby, závisí na smluvních vztazích dodavatele a slevového portálu a jeho obchodních podmínkách. Daňový doklad vystavuje vždy jen jeden z nich, nikdy ne oba naráz.

Pokud má tedy dodavatel smluvní ujednání se slevovým portálem, už nemá povinnost vydávat jednotlivé faktury zákazníkům. Fakturuje pouze slevovému portálu, který v tu chvíli převezme funkci poskytovatele služby a dál vyřizuje jednotlivé faktury zákazníkům – slevový portál zde vystupuje jako ten, kdo službu nakoupí a prodá.

V opačných případech zůstávají slevové servery pouhými prostředníky a povinnost poskytnout koncovým zákazníkům daňový doklad má dodavatel služby.