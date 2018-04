Chcete vrátit poplatek za úvěrový účet? Poradíme, jak na to

Chcete-li žádat sami, musíte banku písemně vyzvat, aby vám poplatky vrátila, a to až čtyři roky zpětně. Pokud neuspějete, můžete se obrátit na státního finančního arbitra, jehož služby vás nic nestojí, a jeho rozhodnutí má přitom stejnou váhu jako rozhodnutí soudu. Nemůže však rozhodovat o poplatcích za hypotéku, tam by tak jedinou šancí byl soudní spor.

Větší pravděpodobnost uspět bude mít ale nejspíš hromadné vymáhání. Společnosti, které se jím zabývají, navíc slibují, že vše potřebné zařídí za vás. Jak na to?

Máte úvěry s poplatky?

Ze všeho nejdříve zvažte, zda se vás týká možnost vrácení bankovních poplatků. V úvahu to připadá u lidí, kteří mají nějaký z úvěrů, k nimž banky zavádějí speciální úvěrový účet, typicky jde o hypotéku, stavební spoření nebo o spotřebitelský úvěr.

Hromadné vymáhání je podle zákona o ochraně spotřebitelů určeno pro lidi, kteří mají úvěry jako spotřebitelé, nikoli jako podnikatelé. Na úvěrovou (kreditní) kartu se vracení bankovních poplatků nevztahuje, stejně jako se netýká poplatků za vedení běžného účtu či dalších vydání spojených s úvěry, jako je například pojištění schopnosti splácet.

Žádat můžete až čtyři roky zpátky, tedy i za poplatky z úvěrů, které jste už doplatili, ale vždy jen za poslední čtyři roky.

Spočítejte si, kolik peněz můžete získat zpět

Příklady Hypotéka na dvacet let uzavřená v srpnu 2009, měsíční poplatek 150 korun: Banka by vám mohla vrátit až 6 300 Kč, případně i malé úroky z prodlení.

Do budoucna ušetříte

28 800 Kč.

28 800 Kč. Celkem tak získáte

35 100 Kč na poplatcích. Úvěr na 5 let uzavřený v červenci 2012, měsíční poplatek 60 korun: Banka by vám mohla vrátit 480 Kč.

Do budoucna ušetříte

3 120 Kč a to se vyplatí i navzdory zaplacení soudního poplatku.

Na některých webových stránkách vymáhajících poplatky se objevují částky až kolem třiceti tisíc korun, ale na takové je třeba se dívat s rezervou. Pokud platíte obvyklý zhruba 150 korun vysoký poplatek za vedení dvacetileté hypotéky, za čtyři roky můžete získat 7 200 korun, částku přes 30 tisíc byste ušetřili, kdyby vám banka tento poplatek odpustila i do budoucna.

Můžete však získat zpět další poplatky ze spotřebitelských úvěrů a tím se vaše zisky samozřejmě mohou zvýšit. Ale částku kolem 30 tisíc za čtyři roky by mohl získat jen ten, kdo by za čtyři roky platil měsíc co měsíc na poplatcích kolem 600 korun. Organizátoři protestu tvrdí, že se vyplatí žádat i o tisíc korun, protože to banky spíš přiměje změnit přístup ke klientům.

Vyplňte a pošlete plnou moc

Pokud chcete, aby vás na základě plné moci zastupovalo nějaké sdružení, pak hledejte na www.poplatkyzpet.cz, www.bankovnipoplatky.com a www.jdeto.de. Další možnost nabízí občanské sdružení Nekalé praktiky (www.nekale-praktiky.cz).

Plnou moc musíte společnostem poslat, aby vás mohly zastupovat v jednání s bankami. Najdete ji na webových stránkách sdružení, můžete ji vyplnit v počítači, ale v každém případě si ji musíte vytisknout, podepsat a poslat poštou na uvedenou adresu. Není třeba podpis nechávat ověřit. V případě, že mají hypotéku manželé, každý z nich by měl poslat formulář sám.

Až budete plnou moc vyplňovat, vezměte si k ruce příslušnou úvěrovou smlouvu. Pečlivě z ní do příslušných kolonek opište nejen číslo smlouvy, ale také od kdy úvěr splácíte a do kdy tak budete činit. To vše ve smlouvě k úvěru najdete, a pokud by něco chybělo, mohla by vaše plná moc být neplatná. Chybět nesmí ani číslo účtu, kam by vám případně přišly vrácené peníze, je přitom úplně jedno, u jaké banky bude. S vracením peněz v hotovosti se nepočítá.

Když máte více úvěrů

Pokud máte více úvěrů, můžete žádat o vrácení poplatků ze všech. "Jde nejen o různé druhy produktů, byť se stejným druhem poplatků, ale také o různé instituce. Platí, co poplatek za vedení úvěrového účtu, to plná moc," upozorňuje majitel portálu Bankovnipoplatky. com Patrik Nacher. Více plných mocí potřebujete i v případě, že máte všechny úvěry u jedné banky.

Vyberte si s kým peníze vymáhat

Tři společnosti - Poplatkyzpet.cz, Bankovnipoplatky.com a Jdeto.de - spojily své síly a proti bankám jdou společně. Klienti si však nadále mohou vybrat jednu z nich, jejímž prostřednictvím dají plnou moc společnosti BSP Lawyer Partners. Ta celý nyní už společný projekt zajišťuje technicky a organizačně, právě ona nyní banky vyzve k vrácení peněz a případně podá na banky žalobu u soudu. Přímo na BSP se však klienti neobracejí.

Do 6. března, tedy po měsíci od zahájení služby, udělilo těmto společnostem plnou moc už 51 392 lidí.

Co to bude stát? Lidé, kteří se rozhodnou pro jednu z těchto společností, v první fázi neplatí nic. V druhé, pokud s nimi půjdou do soudního sporu s bankami, musí zaplatit soudní poplatky (u vymáhané částky do 10 tisíc korun činí 400 korun, do 20 tisíc 800 korun). Ty se však v případě vyhraného sporu vrátí zpět. Nic jiného neplatíte. Peníze by od vás společnost mohla chtít jen v případě, že plnou moc po podání žaloby vypovíte. Pak byste museli náklady na advokáta zaplatit sami (maximálně částku 4 500 korun).

Minulý týden společnosti poslaly výzvu k navrácení poplatků pětici největších bank (Komerční bance, ČSOB, Česká spořitelna, Hypoteční banka a Raiffeisenbank). Pro každou banku vybrali vzorek 10 klientů. Banky tak dostávají první oficiální možnost poplatky do sedmi dnů vrátit, nebo se alespoň k problému nějak vyjádřit. "Je to taková zkouška, abychom věděli, jak dál postupovat," říká Petr Toman, který společnostem poskytuje právní poradenství.

Kdo se bude chtít přidat, má čas už jen tři týdny. Vyplněnou a podepsanou plnou moc je třeba poslat nejpozději do 31. března 2013.

V dubnu pak společnosti zpracují všechny došlé plné moci a pošlou hromadné výzvy všem bankám. Když banky nezareagují vstřícně a poplatky nevrátí, požádají společnosti klienty o zaplacení soudního poplatku a budou podávat žaloby.

Čtvrtá společnost - Nekalepraktiky.cz (pozor, na tuto stránku budete nečekaně přesměrováni i v případě, že zadáte www.bankovni-poplatky.com). - se od prvních tří liší.

Na počátku neplatíte žádné poplatky ani v případě soudního sporu. Společnost si však bere 25 procent případně vysouzených peněz. A to není málo. Pokud například získáte na poplatcích za čtyři roky zpět 7 200 korun (nejobvyklejší částka za hypoteční účet 150 korun měsíčně), 1 800 korun zůstane společnosti. A to i přesto, že náklady na advokátní zastoupení zaplatí banka.

Jak to probíhá? Na webu společnosti se zaregistrujete, pak vás kontaktuje operátor, zašle vám na e-mail plnou moc, kterou vyplníte a odešlete zpět. Poté, do 24 hodin odchází bance od společnosti výzva k úhradě vašeho nároku. V případě, že banka požadavku nevyhoví do 21 kalendářních dní, je podána žaloba.

K 7. březnu se k této společnosti přidalo již 16 200 klientů.

Až soud rozhodne

V případě, že soud dá za pravdu klientům, dostanete zpět na účet uvedený ve formuláři všechny požadované peníze včetně úroků z prodlení, jestli jste hradili soudní poplatek, tak i ten.

Jestliže se soud přikloní k tomu, že pravda je na straně bank, o zaplacené soudní poplatky přijdete a případ končí. Pokud by soud například klientům nařídil, aby zaplatili soudní výlohy banky, platily by je společnosti, které protesty zajišťují po organizační stránce.

